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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (215) Разумков Дмитрий (161) Стефанчук Руслан (71)

 "Слуга народа" предложила назначить Разумкова спикером Рады

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва предложила народным депутатам назначить председателем парламента своего представителя Дмитрия Разумкова.

Соответствующее предложение озвучил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведёт заседание представитель "Слуги народа" в президиуме Руслан Стефанчук вместо Разумкова, который делал это до рассмотрения данного вопроса.

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Стефанчук поставил на голосование предложение перейти к обсуждению, большинство нардепов проголосовали "за".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов выступил с требованием раздать парламентариям информационные материалы, в частности биографию кандидата на должность спикера, сославшись на соответствующие нормы регламента Верховной Рады.

"Перед переходом к обсуждению кандидатур должны быть розданы материалы...пожалуйста, раздайте фракциям материалы", - сказал Герасимов.

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Стефанчук предложил перейти к обсуждению кандидатуры, пока аппарат подготовим соответствующие материалы. Большинство членов парламента поддержали его.

Источник: https://censor.net.ua/n3145327
 
 
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Слуга предложила ))
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украинофоб спикером ВР? - это очень хорошо....
Так их...
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на фоне лица со справкой этот будет выглядеть собирателем бисера
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