 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента назначать руководство НАБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в ст.106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014.
Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.
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Мда.... Ну тут ты в своей истерике вообще рассмешил. Как буд-то у нас была неприкосновенность.
Вообще, первым изменением должно быть принятие Билля о Правах. Как в Штатах.
Они у Зели есть?
Её - это Конституцию Украины. А шо она такая вся из себя деловая, самая умная, штоле.
это будут личные цепные псы ЗЕлипуки