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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2856) законопроект (2091) Зеленский (2580) ГБР (517)

 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента назначать руководство НАБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в ст.106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014.

Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145323
 
   
 Топ комментарии
 
Наш маленький Віссаріонович!
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а вот это уже узурпация власти..
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Вопить будешь ты... Когда это коснётся тебя лично... А это придёт, рано, или поздно...
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Теперь будут лишать "неприкосновенности" ВАС, долбаки!!!

Мда.... Ну тут ты в своей истерике вообще рассмешил. Как буд-то у нас была неприкосновенность.
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Высказывание "лишать "неприкосновенности" - не "просто так, взято в "кавычки", и "не для средних умов", наподобие тебя...
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А просто как? Поясните "не для средних умов" типа меня.
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Придёт время, поймёшь... Некоторые понимают, что такое "говно", только в него вляпавшись... Ты, я так думаю, из их числа...Жаль, что я вынужден буду, в нём, вместе с тобой, барахтаться...
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Ненене. Так не пойдет. Средние умы должны знать что их ждет. Будьте любезны, озвучьте весь список пожалуйста. Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 5253
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Изменения в Конституции, вообще-то, являются чрезвычайным происшествием. Они могут делаться только в случае крайней необходимости.

Вообще, первым изменением должно быть принятие Билля о Правах. Как в Штатах.
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У нас в Конституции прописаны и права и обязанности граждан. Зачем еще биль какой-то отдельный?
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Затем чтобы не было разночтений между Конституцией, законами и подзаконными актами.
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для внесения изменений в Конституцию нужно конституционное большинство в 300 голосов.
Они у Зели есть?
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Интересно, это уже "начало перехода к парламентской республике" с избранием Зели по Авакову или еще нет?
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« Давай, дави её, глядь» (с)
Её - это Конституцию Украины. А шо она такая вся из себя деловая, самая умная, штоле.
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ЗЕбилы обьясните, толи я чего то не понимаю...как эти органы могут называться независимыми, если ЗЕлипука теперь будет единолично назначать и снимать глав НАБУ и ГБР?

это будут личные цепные псы ЗЕлипуки
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