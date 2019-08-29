 "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин

Об этом журналистам сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Сперва "Голос" хочет увидеть программу, которую будет реализовывать правительство, и узнать наконец эти таинственные фамилии, которые заполнят правительственные должности. Потому что нельзя быть в оппозиции к тому, о чем не знаешь - пока еще не существующему правительству. Поэтому фракция соберется и определится. Мне кажется, что мы будем занимать максимально конструктивную позицию в тех вопросах, где будут позитивные решения, где не будет заходов за красные линии", - отметил он.
Среди красных линий Юрчишин назвал сдачу интересов Украины во внешней политике, попытку отмены закона об украинском языке как государственном и несоблюдение экономических интересов страны.
Также Юрчишин уверен, что во всех фракциях уже есть готовые законопроекты, которые они собираются реализовать и что времени на раскачку нет.
Новые лица !
Буває раз на все життя...
Наівні, як діти!
Та нет никакой программы!
Какого дои..лся?
В Україні масово закривають в'язниці, небезпечні рецедивісти вже розгулюють на свободі
"Ми називаємо це процесом оптимізації"
https://znaj.ua/society/192781-v-ukrajini-masovo-zakrivayut-v-yaznici-nebezpechni-recedivisti-vzhe-rozgulyuyut-na-svobodi