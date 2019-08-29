EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1040  38
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) оппозиция (5255) Юрчишин (32) Голос партия (60)

 "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин

Фракция партии "Голос" примет решение о том, будет ли она переходить в оппозицию, после того, как увидит программу нового правительства и узнает имена новых министров.

Об этом журналистам сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Сперва "Голос" хочет увидеть программу, которую будет реализовывать правительство, и узнать наконец эти таинственные фамилии, которые заполнят правительственные должности. Потому что нельзя быть в оппозиции к тому, о чем не знаешь - пока еще не существующему правительству. Поэтому фракция соберется и определится. Мне кажется, что мы будем занимать максимально конструктивную позицию в тех вопросах, где будут позитивные решения, где не будет заходов за красные линии", - отметил он.

Среди красных линий Юрчишин назвал сдачу интересов Украины во внешней политике, попытку отмены закона об украинском языке как государственном и несоблюдение экономических интересов страны.

Также Юрчишин уверен, что во всех фракциях уже есть готовые законопроекты, которые они собираются реализовать и что времени на раскачку нет.

Читайте также: Суд отменил регистрацию Рудыка нардепом, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3145321
 
 
 Топ комментарии
 
голос хочет увидеть??? да как же он может увидеть, если он аудиофункционален? он может только услышать. увидеть могла требовать партия "око за око" ))
 показать весь комментарий
 
Опублікують - побачите.
Наівні, як діти!
 показать весь комментарий
 
Министр обороны - профессиональный шахтёр !
Новые лица ! "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4683
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Умное решение партии,за которую я голосовала. Молодцы.
 показать весь комментарий
 
 
«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
 показать весь комментарий
 
 
голос хочет увидеть??? да как же он может увидеть, если он аудиофункционален? он может только услышать. увидеть могла требовать партия "око за око" ))
 показать весь комментарий
 
 
Та "зуб за зуб", хоча тепер зуби чи в зуби дають "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 608
 показать весь комментарий
 
) "зуб за зуб" - это партия кинестетиков. у тех даже беззубые чувствуют боль от зубов, когда их кусают.
 показать весь комментарий
 
Я якщо вони будуть працювати по зевказівкам?
 показать весь комментарий
 
 
Та заспокойтесь. Див. фото нижче. Песюни- юніори.
 показать весь комментарий
 
Саме таких і змушують виконувати вказівки "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3656
 показать весь комментарий
 
ідітє лєсам тєпєр хатят ані на хрєн ви тєпєрь нам нужни
 показать весь комментарий
 
 
атабралі галаса у марадьора і бариг всьо свабодни сває дєла сдєлалі ! кстаті сдєлалі вмєстє "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7544
 показать весь комментарий
 
Министр обороны - профессиональный шахтёр !
Новые лица ! "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4683
 показать весь комментарий
 
 
Голос хоче бачити "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1073 Зе вам нічого не обіцяв.
 показать весь комментарий
 
 
Опублікують - побачите.
Наівні, як діти!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
имя министра пения можно уже смело прогнозировать "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5751
 показать весь комментарий
 
Якщо вашому петюні запропонувати майбутнє без неба в клітинку, завтра ж замість тортиків буде шаурму пекти. По 2.10!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да, так и ваш Свинарчук на суде будет под дурака косить, мол, ничего не понимаю, но это ему не поможет.
 показать весь комментарий
 
сися наивная или тупая? хммммм сложный вопрос.... ну зеленая - значит тупая..... оооо.... наивная тупая зеленая сисичка!
 показать весь комментарий
 
а насчьот праграми правітєльства так наші спєціалісти єйо па бистраму варганят асталась сагласавать с ігарь валєрічєм нєкатариє мамєнти і всьо у вас волоси дибам будут стаять
 показать весь комментарий
 
хорошо, что вакарчук не проктолог, а голосит, а то бы партия называлась ж опа
 показать весь комментарий
 
Без приколу- що "Горло", шо "Жопа"- всі органи необхідні. То люди їх паплюжать, смикаючи по назвам партій..
 показать весь комментарий
 
ну а если гинеколог? так и назвать? ну голосу бы подошло
 показать весь комментарий
 
или, например, TheХер... Ну, те, кто по пианинам мастера
 показать весь комментарий
 
как будет пианинщик работать- увидим, а как свынопетя со свинярчуками опустили и страну и народ- увидели и почувствовали все, надеюсь, свыни будут на нарах
 показать весь комментарий
 
хочет он... голос...
Та нет никакой программы!
Какого дои..лся? "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8456
 показать весь комментарий
 
Народ України хоче побачити свиноватну банду на тюремних нарах. І це обов'язково станеться!
 показать весь комментарий
 
Це хотілочка для дебілів: "всіх у тюрми"!. "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3834

В Україні масово закривають в'язниці, небезпечні рецедивісти вже розгулюють на свободі
"Ми називаємо це процесом оптимізації"
https://znaj.ua/society/192781-v-ukrajini-masovo-zakrivayut-v-yaznici-nebezpechni-recedivisti-vzhe-rozgulyuyut-na-svobodi
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх