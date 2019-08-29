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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бутусов Юрий (1828) Иловайск (376) Данилюк Александр (389) Богачук Олег (889) Епифаний (188)

 В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходят мероприятия, посвященные Дню памяти героев Иловайской битвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в митинге-реквиеме приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео Олег Богачук

После завершения митинга состоялась церемония возложения цветов к стеле с портретами погибших, а военные отдали дань памяти героям салютными выстрелами. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 01

Юрий Бутусов, Александр Данилюк.

В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 02
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 03
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 04
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 05
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 06
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 07
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 08
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 09
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 10
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 11
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 12
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 13
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 14
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 15
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 16
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 17
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 18
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 19
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 20
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 21
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 22
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 23
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 24
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 25
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 26
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 27
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 28
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 29
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 31
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 32
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 33
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 34
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 35
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 36
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 37
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 38
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 42
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 43
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 44
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 45
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 47
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Герой Украины Игорь Гордийчук


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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 53
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 54
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 55
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 56
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 57
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 58
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 59
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 60
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 61
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 64
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 65
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 66
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 67
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 68
В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 69
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В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы 72

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3145318
 
 
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Українці не забувають цю трагедію і прийде час, коли оприлюднять справжніх винуватців цих подій.
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Никто не забыт , никто не наказан . В центре Киева состоялся митинг-реквием памяти героев Иловайской битвы - Цензор.НЕТ 4973
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украинский парубок в огне не горит и в воде не тонет
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до такого совершенства мацкалям, как до луны
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Хотелось бы не только митингов, но и чтобы все, кто не помог солдатам в окружении ответили по закону. Когда уже настанет этот момент истины?
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Я вважаю, що це буде після закінчення каденції цієї влади.
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Царство їм Небесне...
Вічна слава і пам'ять героям...
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