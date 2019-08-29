 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1007 от 29 августа 2019 года.
На данный момент текст законопроекта отсутствует.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1007 от 29 августа 2019 года.
На данный момент текст законопроекта отсутствует.
ты или тыпил или слишком хорошо прикидываешься.
Выдергивают одеяло из под Авакова, раз должности побоялись его лишить...
Можем гадать только...
Аваков.
влажные