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 Политика Украины
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 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1007 от 29 августа 2019 года.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Источник: https://censor.net.ua/n3145316
 
 
 Топ комментарии
 
оцей стиль Зє! мені нравиця - гласность і откритость!
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кстати, зебобики, а НГУ это еще "псыавакава" или уже нет? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 9553
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Тобто вноситься законопроект, з яким ніхто не може ознайомлюватися? Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии - Цензор.НЕТ 103
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оцей стиль Зє! мені нравиця - гласность і откритость!
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"текст законопроекта отсутствует".

ты или тыпил или слишком хорошо прикидываешься.
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восьмеро побачили, а для тебе одного сарказм (іронія) - китайська грамота?
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теперь, скорее всего, квартал 95 будет ее отдельным подразделением
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не палицией, а гвардией Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 1952
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Тобто вноситься законопроект, з яким ніхто не може ознайомлюватися?
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ну наверное будет напрямую подчинятся Зе и его охранять...
Выдергивают одеяло из под Авакова, раз должности побоялись его лишить...
Можем гадать только...
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А ти при СРСР хоч раз читав чи чув про обговорення законів, які приймалися? ЩОСЬ, ХТОСЬ написав, а "попки", на черговій сесії, підняли руки... ВСЕ!!! ПРИЇХАЛИ!!!
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слушаю по каналу РАДА..кадидата в ГЛАВЫ РАДЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ без альтернативы хотя бы для близира... и гомеричским хохотом.... плачу какой навняк бред несет... мо те 8 созыава какашки булы а вот мы станем в Истории....ну ну Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии - Цензор.НЕТ 115
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Так він же людина з відповідною освітою. Чому так?
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освита Диплом и мозги это не тождественные термины и определения.... Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 9680
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кстати, зебобики, а НГУ это еще "псыавакава" или уже нет?
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Вони вже забули, що писали проти нього Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 8079
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Сегодня я спросил в сети одного зэбика который волал до выборов о тарифном Геноциде украинцев - А когда Зэ понизит тарифы? Нарвался в ответ на - А ты что лох что не можешь заработать на свою комуналку? Вот так и дальше будет, обложат украинцев со всех сторон налогами и тарифами, а кто будет против доения - обзовут лохами необразоваными и жопорукими)))
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ВВ давно пора переформатувати у НГ не на словах, а нормативно.
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Напевне, хоче як у кацапів --- перепідчинити собі НГУ, щоб вони захищали владу від протестних дій народу!!! Будуть вас скоро нацгвардійці молотити дубинками по плечах і волокти у автозаки тільки за те, що вийдите на якийсь мітинг!
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