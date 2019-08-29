 Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1007 от 29 августа 2019 года.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

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