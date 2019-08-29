 На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, проекты постановлений опубликованы на сайте в четверг днем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу



