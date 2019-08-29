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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Луценко (7592) Баканов Иван (46)

 На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

На сайте украинского парламента размещены проекты постановлений о назначении Ивана Баканова главой СБУ, а также об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, проекты постановлений опубликованы на сайте в четверг днем.

На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу


На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145315
 
 
 Топ комментарии
 
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
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Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
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Если уволить авакова, то Порошенко нападьот!
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гюгу жалко, цей перец был. наверна, лучшим генпкогугогом украины за последние 100 лет
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Після цього вже можно буде офіційно дзвонити Баканову по "поводу чортів"
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нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
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Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
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генитальный алкаш онжыдеть шыкаладного глаза и неуиноуат?
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Поздравляю Юрия Витальевича, наконец мы здыхались от горе-рыбака в кресле Генерального Плокулола !!!!
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