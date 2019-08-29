 На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, проекты постановлений опубликованы на сайте в четверг днем.
2360 12
В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении инаугурации Зеленского на 19 мая
Указ об увольнении Семочко появился на сайте президента
Если Рада утвердит мою кандидатуру, то буду главой, - Баканов готов возглавить СБУ
Врио главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса
Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ
+2
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
+1
Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
+1
о...прям як фільм..
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
саша паламарчук
Если уволить авакова, то Порошенко нападьот!
показать весь комментарий
29.08.2019 14:56
Мне нравится 1
Вова Соловейчик
гюгу жалко, цей перец был. наверна, лучшим генпкогугогом украины за последние 100 лет
показать весь комментарий
29.08.2019 14:57
Мне нравится
Bob Fayn
а Пшонка?
показать весь комментарий
29.08.2019 15:03
Мне нравится
pacerhard melina
Крупа.
показать весь комментарий
29.08.2019 15:04
Мне нравится
Bob Fayn
показать весь комментарий
29.08.2019 15:05
Мне нравится
Вова Соловейчик
ему до гюгы. как до проса
показать весь комментарий
29.08.2019 15:05
Мне нравится 1
Дмитро Кобелєв
Після цього вже можно буде офіційно дзвонити Баканову по "поводу чортів"
показать весь комментарий
29.08.2019 15:01
Мне нравится
Wevelsburg
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
показать весь комментарий
29.08.2019 15:02
Мне нравится 2
Bob Fayn
о...прям як фільм..
показать весь комментарий
29.08.2019 15:10
Мне нравится 1
pacerhard melina
Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
показать весь комментарий
29.08.2019 15:03
Мне нравится 1
Wevelsburg
генитальный алкаш онжыдеть шыкаладного глаза и неуиноуат?
показать весь комментарий
29.08.2019 15:04
Мне нравится
Roman Rjevskiy
Поздравляю Юрия Витальевича, наконец мы здыхались от горе-рыбака в кресле Генерального Плокулола !!!!
показать весь комментарий
29.08.2019 15:10
Мне нравится