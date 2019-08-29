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 Политика Украины
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Все про:G7 (316) Зеленский (2580) переговоры (3677) Туск (495)

 Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как сообщаттся, чтороны обсудили ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Французская Республика).

Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо

Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3145311
 
 
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Шо значит молодость )) Все так быстро происходить стало.
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Ага , и Богатырёва за 6 млн стала человеком . Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9104
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можно считать, шо украина стала полноценным членом группы ж
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настав час, коли один каже «Аваков», а мільйони відповідають «чорт»

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9383
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Что за бред?!
Как Зеля может обсуждать Саммит G7, на который его даже подносить закуски не берут?!!
Максимум, Туск просто поставил Зелю в известность, о принятых на Саммите решениях по поводу Украины.
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ну вас же не приглашали даже на телефоне номер набрать, но вы же обсуждаете этот разговор.
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