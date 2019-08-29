 Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Как сообщаттся, чтороны обсудили ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Французская Республика).
Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи".
Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году.
Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.
Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".
Как Зеля может обсуждать Саммит G7, на который его даже подносить закуски не берут?!!
Максимум, Туск просто поставил Зелю в известность, о принятых на Саммите решениях по поводу Украины.