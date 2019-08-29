 Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как сообщаттся, чтороны обсудили ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Французская Республика).

Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи".

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Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось ранее, против возвращения России выступают премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".