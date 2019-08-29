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 Политика Украины
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 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3145309
 
 
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Всех умных уволил . Миссия выполнена . Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 4314
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ну у тебя же от шаурмы гастрит не наблюдается Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 8720
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Закон про ТСК лучше бы подписал, збл блд.
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Я так понимаю, про тымчасово створювани комиссии. Только так ли он неотложен здесь и сейчас?
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Значит соевою свинью скоро поджарят! Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 6059
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Пан Президент, но такой закон уже был принят 6-го июня.
Вы обязаны были либо подписать его, либо наложить вето, в течение 15-и дней.
Вы не сделали ни того, ни другого, нарушив Конституцию.
Таким образом, вы - узурпатор власти, с 22-го июня.
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Действительно закон именно об импичменте президента Украины? Ссылку можно на закон?
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У вас талоны на гугл закончились ?
Или вы испугались что клован может получить совершенно законного пенделя при падении рейтинга ?
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это правда...
но с нашим простым наридом можно откалывать и не такие штуки...
Но только вот что... - если закон не ветирован и не подписан в определенный срок..., он считается принятым и действующим...
Но кто на это обращает внимание?
Вот и я забыл...
Закон о Следственных комиссиях и импичменте уже принят по факту....
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И как же напецюрникам такую новость воспринять?
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Зєлєнській - пацифіст, він проти озброєння народу))
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интересно почитать....
много нужно будет сделать ходов наверное для импичмента...., и в конце - "Миссия не выполнима!"
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Тексту ще нема, трєнєр подвєзьот - потом. Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 1045
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шах і мат вам парахаботи тєпєрь па новаму закону папробуйтє уволіть преЗЕ без бальшєнства
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С 22-го июня он вообще находится в своей должности незаконно.
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Оно может легко стать глобальным, если качнуть экономическую ситуацию Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 5401
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Вот как станет - тогда и будем обсуждать. А пока есть как есть.
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Хук слева - авакав. Хук справа - импичмент ))
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законопроект.
.а найкращий імпічмент поки що....то був з Януковощом
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Там такой закон, что объявить Президенту импичмент - из разряда фантастики
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Сто раз выбросить "шесть шестерок" на костях - тогда можно подавать на импичмент?
Или будут еще более строгие требования?
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это теперь будет не импичмент, а имппукчмент, много газа из ничего
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Так а кто же Порошенко то мешал принять такой закон? Причем в правильном на Ваш взгляд варианте. Времени 5 лет было.
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найкращій імпічмент хіба що від М82А1
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Так уже. Погуглите. Хотя он и не обещал в отличие от Порошенко.
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всмысле? так его ж внесли еще пол года назад и даже на подпись отправили, не понравился?
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