 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года.
На данный момент текст законопроекта отсутствует.
Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.
Вы обязаны были либо подписать его, либо наложить вето, в течение 15-и дней.
Вы не сделали ни того, ни другого, нарушив Конституцию.
Таким образом, вы - узурпатор власти, с 22-го июня.
Или вы испугались что клован может получить совершенно законного пенделя при падении рейтинга ?
но с нашим простым наридом можно откалывать и не такие штуки...
Но только вот что... - если закон не ветирован и не подписан в определенный срок..., он считается принятым и действующим...
Но кто на это обращает внимание?
Вот и я забыл...
Закон о Следственных комиссиях и импичменте уже принят по факту....
много нужно будет сделать ходов наверное для импичмента...., и в конце - "Миссия не выполнима!"
.а найкращий імпічмент поки що....то був з Януковощом
Или будут еще более строгие требования?