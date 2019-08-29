 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Окружной административный суд Киева.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее экс-мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд с просьбой запретить генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

Также Черновецкий требовал обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд генпрокурора за границу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

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