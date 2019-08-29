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 Политика Украины
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 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе Украины и генеральному прокурору Юрию Луценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Окружной административный суд Киева.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее экс-мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд с просьбой запретить генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

Также Черновецкий требовал обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд генпрокурора за границу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

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Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145308
 
 
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Зелох, ты цирковое представление смотри, а не зрителей рассматривай.
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Замінимо старих мародерів на нових Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 82
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льоня-космонавт проти югика-алкоголіка))
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у них давно это....один другого ногой по помидорам заехал..еще после Оранжевой...болят наверное. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 5365
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Ну вот и начался юмористический сериал Лешик + Юрик. А я тут думал кто же заменит Вову пока тот президентом. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 4939
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это прогрессивное решение, бухать то гюге никто не запрещал
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какая жестокость - а как же Багамы?????
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Хай Черновецький повертається в Україну. Нова влада його не буде чіпати, а кияни хочуть йому в мозок чіп поставити Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 8687
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как же он теперь без франкфурта столоваться будет?
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Краще, ніж інші Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 2964 Нам до нього не дотягнутися.
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Падкоп пад сцяну Яцэнюка зробіць і збяжыць.
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Аж жалко его стало, почему сравнительно безобидный алкаш Юа должен один за всех отдуваться?
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