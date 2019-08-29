 Рада решила сегодня работать до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за такое решение проголосовали 359 народных депутатов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ІХ созыва 29 августа планирует сделать ряд важных кадровых назначений.

В повестке дня 27 вопросов.

Депутаты уже заслушали объявление Премьер-министром о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранным парламентом.

Сегодня же депутаты заслушают доклад Председателя Верховной Рады VIII созыва о состоянии законодательной работы в парламенте. Рассмотрят вопросы о коалиции депутатских фракций, изберут счетную комиссию ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа, - Разумков. Список руководителей. ВИДЕО

В этот день парламентарии также изберут Председателя Верховной Рады и его заместителей. Они заслушают послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Депутаты намерены рассмотреть вопросы о назначении Премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а также в целом о формировании состава КМУ. Они также будут рассматривать вопросы о прекращении полномочий народных депутатов, назначенных в состав правительства, и освободят от должностей членов Кабмина.

Парламентарии рассмотрят вопросы о перечне, количественном составе и предмете ведения комитетов ВР, выберут их руководителей и заместителей руководителей.

Увольнение главы Службы безопасности Украины и генерального прокурора и назначение новых руководителей этих органов также в планах на сегодняшний день.

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины.