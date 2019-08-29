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 Политика Украины
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 "Батькивщина" не в оппозиции к большинству в Раде, но есть красные линии, - Тимошенко

Фракция "Батькивщины" не переходит в оппозицию, хотя и не вошла в парламентское большинство.

Об этом журналистам сказала лидер фракции Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поддержка независимости Украины людьми рекордная и достигла показателей 1991 года. Поэтому фракция "Батькивщины" приняла решение, что мы не переходим в оппозицию. Мы будем работать вне большинства, но поддержим любые решения и законопроекты, направленные на благо Украины", - сказала она.

В то же время Тимошенко очертила красные линии, через которые "Батькивщина" не будет переступать "и сделает все для того, чтобы другие их не переступали".

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Первая из них - вопрос мира. По мнению Тимошенко, он должен быть достигнут без капитуляции и сдачи интересов Украины. Второе - поддержка украинской культуры, духовности и языка, где, как считает Тимошенко, откат не допустим.

Также она заявила, что будет бороться с повсеместной бедностью.

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Третьей красной линией Тимошенко назвала рынок земли. "Батькивщина" выступает против хаотической ее продажи. Также она подчеркнула, что стратегические государственные предприятия должны оставаться в собственности народа Украины.

Последняя красная линия - это расследование коррупционных дел. "Мы как фракция будем внимательно следить за тем, как расследуются коррупционные дела предыдущих руководителей государства и насколько эффективно будет идти борьба с коррупцией", - сказала лидер "Батькивщины".

Источник: https://censor.net.ua/n3145306
 
   
 Топ комментарии
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А что она не так сказала? Зебилы хотят капитуляции перед Россией и уничтожения украинской культуры?
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нє катіт юлька ігарь валєрічь на счьот тєбя нє давал какіх та распаряжєній
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Что ей мешает провести остаток жизни на яхте и под пальмой в тёплой стране ? Больная женщина .
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На таких "больных" и держится мир. Нормальные те да. Украсть на яхту и лежать под пальмой
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Фото дня (мародёр на галёрке)
"Батькивщина" не в оппозиции к большинству в Раде, но есть красные линии, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4538
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Он первый и пожалуй последний раз в Раде в этом созыве.Сидеть на зарплату? Боже упаси!
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даже игарь валлерич гаварит, шо мародерства небыло и свинарчуков надо представить к награде, то журнашлюхи перед выборами перевозбудились, попутались и наговорили *****, ты шо, не веришь своему хазяину? херню тут про марадёрста заливаишь
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йля теперь не умная и не красивая, а слишком уж хитромудрая
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Неужели.Быстрей просись как авакян рюкзачный ,может министром по дешевому газообеспечением зедопов поставит зеля.Обещания надо же выполнять!
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A в глазах такая тоска: её давний хахель Лазаренко давно на покое, после отсидки в американской тюрьме; а ей пахать и пахать...
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по любому вторая ходка на луьяновку ее ждет.
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Без фракции ЮВТ не примут ни одного изменения в Конституцию.А нюх на зраду у неё великолепный.Она не будет молчать.
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Юля опять бегает между умными и красивыми.
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ця бабка безсмертна, що тихоходка, у відкритому космосі виживе
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Тимощенко это порошенко после операции )) Отработанный материал.Запятнаная лазаренко. В прямом смысле этого слова ))
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Зе-тыпильчик.
"Отработанные материалы" в Раду НЕ ПОПАДАЮТ, а на Рашке "пенсию" отрабатывают.
И гнать на Юльку-фарсовщицу со СТАЖЕМ ты сможешь только тогда, когда твои Клоуны на второй срок в Раду пролезть смогут, а не по норам забьются.
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внд капительман решила перед пенсией пошалить на последок?
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Все вірно.
Нажаль електорат бажає через дупу.
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Юлька такая, она ради власти готова хоть с Уйлом целоваться, хоть Клоуну отсасывать...
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