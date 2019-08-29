 Суд отменил регистрацию Рудыка нардепом, - ЦИК

"Решением Шестого апелляционного административного суда от 28 августа 2019 года, принятого соответствующим судом как судом первой инстанции, признаны противоправными действия Комиссии по регистрации Рудыка народным депутатом Украины. А также отменено указанное постановление ЦИК от 23 августа 2019 года… согласно которому Комиссией было решено зарегистрировать народного депутата Украины Рудыка, избранного на внеочередных выборах народных депутатов… и приостановлено действие этого постановления…. в части регистрации его народным депутатом Украины, до вступления упомянутого решения в законную силу", - сообщается на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе №198 Сергея Рудыка 5 августа. 12 августа Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе, кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

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При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано.

14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудыка народным депутатом. 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

28 августа ЦИК сообщила, что завершила регистрацию всех 424 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

29 августа началось первое заседание Верховной Рады IX созыва.