 В КС поступило представление 45 нардепов относительно конституционности некоторых положений закона о ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Украины.

Парламентарии в своем представлении просят проверить на соответствие Конституции Украины (конституционности) ч.1 п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 и 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

В частности, говорится в тексте представления, нардепы просят КС проверить на соответствие статьям Конституции Украины и признать неконституционными упомянутые выше положения закона "О ГБР" относительно полномочий президента Украины назначать на должность директора Бюро, трех членов Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР, его первого заместителя и заместителя.

Также нардепы просят Суд проверить на конституционность положения закона относительно информирования директором Госбюро расследований президента Украины по основным вопросам деятельности ГБР и его подразделений, о выполнении возложенных на них задач и ежегодного представления главе государства письменного отчета о деятельности Бюро за предыдущий год и признать эти положения неконституционными.

Парламентарии просят Конституционный суд открыть производство по этому конституционному представлению; признать его безотлагательным и рассмотреть это конституционное представление в месячный срок.

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