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 Экономика
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 Экс-министры экономики предостерегли Зеленского от массовой концессии

Намерение президента Зеленского как можно скорее принять новый Закон "О концессии" не должно сводиться к передаче в частное управление на универсальных правилах всех госпредприятий.

Каждый, в особенности крупный и прибыльный объект, следует рассматривать индивидуально, - считает экс-министр экономики Украины, кандидат экономических наук Виктор Суслов. По его словам, одинаковых условий для передачи в концессию крупного завода и, к примеру, пустого участка, на котором инвестор может что-то построить – быть не может, пишут Українські новини.

"Не должно быть закона, который, в принципе, давал бы возможность отдать в концессию что угодно. И если подобный закон появится, это, конечно, будет на руку коррупционерам во власти, которые с удовольствием самые прибыльные для Украины и жизненно-важные объекты отдадут в концессию", - считает Суслов.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой уверен, что с нынешней коррумпированной системой реализовать концессионные проекты по западному образцу не получится. Для начала необходимо критически понизить уровень коррумпированности госслужащих и потом пробовать отдавать общественное имущество в концессию.

"Все эти клерки только и ищут, где заработать. Приходят на работу и что, они думают о масштабных задачах, которые стоят перед страной? Они думают, как им сегодня, завтра или послезавтра получить дополнительные доходы. И поэтому они будут идти на уступки любому инвестору, арендатору или концессионеру. Будут делать все, чтобы тот положил им в карман немного денег", - отметил экс-министр.

По мнению Виктора Суслова, одна из основных украинских проблем - кризис транспортной инфраструктуры. Следовательно, Украина может для начала отработать механизм концессии как раз на реализации новых инфраструктурных проектов – строительстве аэропортов, автомобильных дорог и даже морских гаваней. Существующие же предприятия, которые приносят государству прибыль, необходимо сохранить.

"Еще правительство Яценюка в 2015 году приняло Постановление Кабмина, которым утвердило список всех морских портов как объектов приватизации и концессии, в том числе, с участием иностранцев. Хорошо, что эта идея не была реализована, потому что она была не в украинских интересах. Все стратегические объекты, важные для существования Украины как государства, должны оставаться в госсобственности. Железная дорога, порты, месторождения ископаемых – все это должно быть объектами госсобственности. Неразумно спешить отдавать все это в концессию", - уверен Суслов.

Напомним, новая редакция законопроекта "О концессии" прошла первое чтение в 2018 году, после чего была заблокирована в парламенте как коррупционный документ. Некоторые нормы законопроекта предполагают передачу госсобственности в частное владение без конкурса, предписывают компенсацию концессионеру его экономических потерь за счет налогоплательщиков, а также наделяют местных чиновников правом самостоятельно изымать земельные участки украинцев в пользу концессионеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3145303
 
 
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шо ета за черти гдє баканов пусть нєпутаютца мєжду ног ігаря валєрічя
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Не волнуйтесь. Вова даже слова такого не знает.
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Та йдіть вже! Бєня і без вас, бариг, розбереться в концесіях.
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Суслов так ничего и не понял.
Зекоманда пришла чтобы распродать всё, до последнего гвоздя. После чего они свалят куда-нибудь на Кипр.
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Вряд ли. Разве что Зе и Богдан. Дело в том что Израилю они нахрен не нужны; зато ФБР может ими живо заинтересоваться, а Израиль с США - стратегические союзники.
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коломойський задля масового прихвату і зробив тупого шута президентом, гроші в це безобразіє вклав
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сума сошли! сначала свозите клоуна в Трускавец, пусть неделю учит это мудреное слово концессия!
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не потрібен він нам тут.. в Дрогобич на трагедію жодне мурло від узеленських не явилось
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та все намного проще - зеля с беней сдадут в концессию всю укараину
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