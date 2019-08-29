 В Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа, - Разумков. Список руководителей. ВИДЕО

Об этом в ходе пленарного заседания заявил член временной президии, председательствующий на заседании, Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

В частности в ВР созданы фракции:

"Слуга народа", 254 нардепа, руководитель Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко, замглавы фракции Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулык, Евгения Кравчук, Юрий Кисель, Юрий Мысягин, Ольга Савченко, Павел Сушко, Юрий Корявченко, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Павел Халимон.

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"Оппозиционная платформа - За жизнь", 44 нардепа, соруководители фракции Юрий Бойко, Вадим Рабинович.

"Батькивщина", 25 нардепов, глава фракции Юлия Тимошенко, замглавы фракции Сергей Соболев,

"Европейская Солидарность", 27 нардепов, соруководители фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко,

"Голос", 17 нардепов, глава Сергей Рахманин, замглавы фракции Ярослав Железняк.

Также в Раде создана депутатская группа "За будущее", 23 нардепа, соруководители Виктор Бондарь, Тарас Батенко.