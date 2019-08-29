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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) фракция (243)

 В Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа, - Разумков. Список руководителей. ВИДЕО

В Верховной Раде Украины сформированы пять депутатских фракций.

Об этом в ходе пленарного заседания заявил член временной президии, председательствующий на заседании, Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

В частности в ВР созданы фракции:

"Слуга народа", 254 нардепа, руководитель Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко, замглавы фракции Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулык, Евгения Кравчук, Юрий Кисель, Юрий Мысягин, Ольга Савченко, Павел Сушко, Юрий Корявченко, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Павел Халимон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков

"Оппозиционная платформа - За жизнь", 44 нардепа, соруководители фракции Юрий Бойко, Вадим Рабинович.

"Батькивщина", 25 нардепов, глава фракции Юлия Тимошенко, замглавы фракции Сергей Соболев,

"Европейская Солидарность", 27 нардепов, соруководители фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко,

"Голос", 17 нардепов, глава Сергей Рахманин, замглавы фракции Ярослав Железняк.

Также в Раде создана депутатская группа "За будущее", 23 нардепа, соруководители Виктор Бондарь, Тарас Батенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3145297
 
 
 Топ комментарии
 
Не перижывай клоунов теперь стало намного больше скучно не будет
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Цікаво, кому першому натовчуть пику.

Я думаю, що Рабіновичу.
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Время покажет . Ждать недолго .
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без гаврилюков, пасюков, семенченок, тютюряков сия рада нелигитимна
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Не перижывай клоунов теперь стало намного больше скучно не будет
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где можно приобрести билеты на представление?
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Федина,дубинський,,соболєв,тимошенко,гончаренко,шуфрич і рабінович не дозволять заскучати
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Тупий кацап навіть не знає прізвищ українських нардепів.
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О как...фракция ЕС ..больше чем фракция йульков...третья по численности в Раде...зебобики воют от тоски...
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боже, свинки пепы на два голоса обошли юльку, но сидят в полной сраке, да на вас гнид сраных всем уже давно наплевать))) что вы решаете, только пецю там можете все вместе изнасиловать
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😀Факт зебобик...просто неоспоримый факт...и твоя истерика его не изменит...
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свинюшка истерика пока тут только у тебя)))0 никто на твою пепу даже внимания не обращает, кучка гавна на полу - обойди и не вступи0)))) а твои визги насчет того что вы юльку обошли))))) ну еще письками с ней померяйтесь))) только у пепы пицюн обрезанный учти
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А у зебобика что не обрезанный？ крышкой рояля отрубанный？😀
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а зеленский в раде? и с юлькой письками меряется? ты совсем песик одурел от того что вас вымели на свалку))) зеленский теперь президент, а свинка пепа радуется аж из сраки дым идет, что у нее 3 фракция из 27 членов в раде)))) потеха))))
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😀а там из 254...половина с обрезанными....
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даже с паспортами израиля есть...пародистые...😀
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Ну, дарма Ви так парашну мальдивську ***** у лайно вмочуєте.
Я, наприклад, за ним трохи стежив.
***** зайняла місце на самому краєчку біля виходу.
Чекає, собака парашна, що скасують недоторканість.
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Якщо Вован не буде слухатись Бэню, то він забере своїх 70 штиків, а Авак своїх 35 і прийдеться злягатись з ригами і юльками. Тож сидіть тихенько і чекайте пенсій і платіжки.
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Цікаво, кому першому натовчуть пику.

Я думаю, що Рабіновичу.
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я думаю комунибудь из песиков, потому что они гноем брызжут))))
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Педротов аж целых 27 на всю страну, хорошо что так мало.
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они пока не поняли, что власть тю тю))) ща начнут переобуваться))))) увидишь))) это ж говно оно всегда стремиться в щелки протечь
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Ты про кого ? Про генерала Забродского ? Он таких как ты на органы распотрошит, и на корм бродячим собакам отдаст.
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я тебя умоляю)))) твоим генералам копейка в базарный день.
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ты его биографию путину покажи)))) может испугается
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Аж 6% у Раді!
Тепер восьмивідсоткова антиукраїнська шобла з гордістю може перейменуватися у шестивідсоткову.
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разумков ета всьо харашо когда начньом народу дєньгі раздавать народ валнуєтца
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Беня первый в очереди...так что народу будут раздавать попизже（с）...если останется конечно что нить...
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Ітоґо: кловунам потрібно ще 46 голосів щоб було 300.
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не волнуйся, они есть, Голос и Батькивщина))) песик скулит у обосцанной им же колонны
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скорее за жиддя...эти роднее для зебобиков...
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Конституцию переписывать....300 и не меньше нужнл...
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СЬОГОДНІ ТИМОШЕНКО ОГОЛОСИЛА,ЩО "БАТЬКІВЩИНА" НЕ ПЕРЕХОДИТЬ В ОПОЗИЦІЮ ДО "СН".
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ВР 5 фракций:
"А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай..."(с)
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Славко довго не протримається у ВР, Зеля хоч тихенько з офісу може пєтлянуть, а тут скрізь софіти, тупі вівці, сенсорні кнопки ... навіть округу нема, щоб злиняти. Короче - влип...Нудьга....
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Буде співати на вушко Геращенко -Не здамся без бою!
У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков - Цензор.НЕТ 1539
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будем содержать Лугандон...
Все как вы хотели зебилы.. - будут вам и пенсии и зарплаты .... и белка и свисток..



Ukr_Che

@Ukr_Che

·30 мин

В комитет во реинтеграции Донбасса и Крыма вошли Медведчук, Бойко, Рабинович и Новинский.
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А чого бобіків так багато? Безпартійний просочився?
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