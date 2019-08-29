 Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данную информацию подтвердил сам Новинский.

На вопрос, внесен ли уже залог за Богатыреву, Новинский ответил: "Уже внесли".

На уточнение, это он лично внес залог, Новинский сказал: "Да".

Отметим, ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.

"Залог внесет Вадим Новинский в ближайшее время. Раиса Васильевна обнимет свою семью, будет на свободе и сможет, уже находясь под залогом, защищать свое имя в судах", - сказала она.

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Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.