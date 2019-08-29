 Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данную информацию подтвердил сам Новинский.
На вопрос, внесен ли уже залог за Богатыреву, Новинский ответил: "Уже внесли".
На уточнение, это он лично внес залог, Новинский сказал: "Да".
Отметим, ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.
"Залог внесет Вадим Новинский в ближайшее время. Раиса Васильевна обнимет свою семью, будет на свободе и сможет, уже находясь под залогом, защищать свое имя в судах", - сказала она.
Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.
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какие законы ВР на принимала по таким суды и работают,
а теперь посмотришь какие законы будет принимать новая ВР под дирижерское сопровождение хамоватого директора колгоспу имени "Бени Коломойского" и какие решения будут принимать суды. Пэци Рошенко и не снилась такая власть, как в руках этого арлекина.
то может они для вас не работают, так этого вам ни кто и не обещал.
Потом 2 суда (может и один) - простой и апелляционный
Потом реабилитация и выплата ей контрибуции...
После должность где нибудь в АП или правительстве...
В стране с простым и мудрым наридом по приколу все просто...
Як так могла статися, що після стількох років війни, після загибелі тисяч патріотів, такі ось *********** як ця руццкомірська мразота навінський сидять у парламенті і навіть вносять заставу за колишніх ригів?!
ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
Там даже Сралин не горит, а ты желаешь вечных мук миллионам братьев-соотечественников. Настоящий православный
Пани Богатырёва была в ссылке на чужбине, скрываясь от "барыжной власти".
А теперь может стать министром здравоохранения. Не зря же зелёная власть держит интригу по этому поводу. Обещает - вы удивитесь.
Дамаю сразу после посадки свиновальца.
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