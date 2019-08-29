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 Политика Украины
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Все про:Богатырева (702) залог (351) Лукаш (267) Новинский (376)

 Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данную информацию подтвердил сам Новинский.

На вопрос, внесен ли уже залог за Богатыреву, Новинский ответил: "Уже внесли".

На уточнение, это он лично внес залог, Новинский сказал: "Да".

Отметим, ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесет в ближайшее время народный депутат Вадим Новинский.

"Залог внесет Вадим Новинский в ближайшее время. Раиса Васильевна обнимет свою семью, будет на свободе и сможет, уже находясь под залогом, защищать свое имя в судах", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почему меня нельзя было найти в Крыму?", - как выбирали меру пресечения Богатыревой

Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Источник: https://censor.net.ua/n3145296
 
 
 Топ комментарии
 
Раиса бы не прилетала, не будь договорняка с "новыми лицами"
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суд выносит решения согласно УПК 2012г им.А.Портнова
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дякуємо реформованому суду ім. Порошенко
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Райка решила попика на 6 лимонов крутнутиь? Какого х... приперлась? Или, главное, понты

?
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Раиса бы не прилетала, не будь договорняка с "новыми лицами"
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суд выносит решения согласно УПК 2012г им.А.Портнова
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Це до 100 днів преЗеденства зеленського приурочено...
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А потужно реформував. Міцно, надійно. Ще п'ять років тобі в штани сpати буде.
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а че там с судами то не так?
какие законы ВР на принимала по таким суды и работают,
а теперь посмотришь какие законы будет принимать новая ВР под дирижерское сопровождение хамоватого директора колгоспу имени "Бени Коломойского" и какие решения будут принимать суды. Пэци Рошенко и не снилась такая власть, как в руках этого арлекина.
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да ну? а кто же это меру пресечения для Богатыревой избрал, может это был "общественный совет добровольных блюстителей нравственности и законности" ?

то может они для вас не работают, так этого вам ни кто и не обещал.
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Хорош бредить про суд им. Порошенко. Порошенко уже 100 дней, как в тюрьме. У нас всегда суды гнулись под текущую власть. Они в теме и в доле.
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Ну понятно, подобное к подобному. Даже не удивлён.
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Ещё одна "победа" зели . Кого ты гнидой назвал ?
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Копійки... Рая повертається до українського корита!
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Договорняк во всей красе НОваинский всех выкупает рашисткие деньги в дело а государство где в 3,14
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Кримінальна справа на 6,5 мільйони, а залог 6 мільйонів. Богатирьова ще й з гешефтом залишилася в пів мільйона...
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А що, вже є рішення суду по її справі? Залог дозволяє не сідити в буцегарні до кінця суду. А там, може й вибачатся і компенсацію примусять.
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Азирову и Проффесору приготовиться. И давайте уже того, всех оптом. Не размазывая кашу по тарелке. Раньше начнём - раньше закончим.
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только не больше,чем один за неделю,а то скучно станет..
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треба мати таких друзів і стільки мільйонів.
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ну вот первое действие сделано...
Потом 2 суда (может и один) - простой и апелляционный
Потом реабилитация и выплата ей контрибуции...
После должность где нибудь в АП или правительстве...

В стране с простым и мудрым наридом по приколу все просто...


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молодцы. обкатали схему! бабки в общак, из него отстегнули Кало,мойше, заехали на хату на пол ночи, отстегнули судье плюс залог. и гуляй рванина!
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Нужно срочно менять условия внесения залога, в случае побега тот кто вносил бабки садится в тюрягу лет на 10 так как фактически обеспечил возможность побега
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.
Як так могла статися, що після стількох років війни, після загибелі тисяч патріотів, такі ось *********** як ця руццкомірська мразота навінський сидять у парламенті і навіть вносять заставу за колишніх ригів?!
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так 5 лет был же мыролюбный реформизм свиней, и роттердам+.
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Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
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Там даже Сралин не горит, а ты желаешь вечных мук миллионам братьев-соотечественников. Настоящий православный Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову - Цензор.НЕТ 1173
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Фармацевтична мафія дочекалась повернення Богатирьової...
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Слова "обнимет свою семью" должны прослезить обывателя.
Пани Богатырёва была в ссылке на чужбине, скрываясь от "барыжной власти".
А теперь может стать министром здравоохранения. Не зря же зелёная власть держит интригу по этому поводу. Обещает - вы удивитесь.
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хороший вопрос.

Дамаю сразу после посадки свиновальца.
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Райка решила попика на 6 лимонов крутнуть? Какого х... приперлась? Или, главное, понты?

?
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Считаю, если у обвинения есть претензии уголовного характера к персонажу - персонажа надо закрывать, если есть претензии экономического характера - надо штрафовать суммой хотя бы вдвое превышающей нанесённый стране ущерб. А что такое залог в шесть миллионов грн? Для этих ребят - это два раза в отпуск слетать.
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Рая прошла.Азиров приготовиться.Я правильно понимаю, Зелусы?
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На недрах Украины падло ****** миллиаиды, и подельница хорошо пиzzдила на закупках лекарств и откатах, противно читать... как они украли миллиарды а откупились за копейки, судьи в доле, поставили бы залог в сумме ущерба страны, ну хоть 500 млн, а так спортивная рыбалка продолжается (
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