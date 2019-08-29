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 Политика Украины
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 Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва получила права парламентской коалиции ввиду того, что в ее составе большинство нардепов от конституционного состава парламента, объявил член временного президиума, Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.

Напомним, ранее нардеп Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуги народа" не будет вступать в коалицию с другими фракциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3145293
 
   
 Топ комментарии
 
С фигали? Хотя все одно это не долго)
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Тобто нічого. Але тепер ви стали дурнями, з чим і вітаю вас Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 8402
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И что тебе это даст...кроме чувства зебильного самоудовлетворения？
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Да те ж саме, що і твій погляд давав рік назад. Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 3164
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Тобто нічого. Але тепер ви стали дурнями, з чим і вітаю вас
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Ну, ви ними залишалися весь час, і зараз теж. А ті, хто проти мародерів, все-таки мають шанси. І саме головне - є час. А ваш - вийшов. Повністю.
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А ти тепер став самим вумним? В чому це виражено?
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Судя по тому как начали истерить кацапы,
с Беней им договориться не удалось...)
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на тебя уже всем им ПОХ. ты одноразовое изделие, которые примитивные лакеи ухитрились использовать три раза. не подлежишь ремонту-в утиль.
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так дєржать на смєну патужним рєформам грядут болєє патужниє !
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Тобто монокоаліція Слуг народу і повна відповідальність.
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Работайте, ребята.
Вам ещё ох как много денежных потоков предстоит переправить в Бенины карманы. Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 344
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Как это? Одна фракция на правах коалиции? Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 2776
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Та ты захлёбывалась, что до сентября. Осталось всего два дня, проведи их в молитве фантику рошенки, роялистка. ))))))
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Хочу видеть как об песиковых депутан будут вытирать ноги.
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И что тебе это даст...кроме чувства зебильного самоудовлетворения？
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Можно бесконечно смотреть на три вещи. Среди них-то, как пинают петекантропов.
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Народ уже сделал это. То, что просочилось в Раду - это даже не кучка, а всего лишь остатки запаха.
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Поки що вільна від Мародера. Проте мародерівці на багатьох постах. Попереду нелегка робота по їх вимітанню. І ще більша, щоб туди не пробралися інші.
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ігарь валєрічь вчєра всьо раставіл на мєста шо нє панятна каіє вапроси Фракция "Слуга народа" в парламенте будет работать на правах коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 1434
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Учителя уже спрашивают где их зарплаты по 4000 долларов?
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Минималку повысят , может и им обломится . Только за наш счёт .
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Эту зарплату перед выборами обещал мародёр, советник министра освіти мародёров Лилии Гриневич. Вот у них и спрашивай, прямо на дому.
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Повторяю, мне малоросы вроде тебя не интересны.
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наступила диктатура Клоунов.. клоунские башмаки и нос-шариком теперь стал стилем важных людей..
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда."
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"Элита нации"?
Нет, просто мародёры,
Что пяткой розовой все били себя в грудь,
Клеймо "патриотизмом" прикрывая,
воры
стране не дали охнуть, ни вздохнуть.
В стране - война, но воры - на подъёме,
Ведь воровать подручнее в дыму.
Красть рамы, двери, пол в горящем доме,
Списав все кражи на огонь, войну...
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Такая выдающаяся фракция достойна более креативного наименования, свадебный фотограф, к примеру, или кающиеся грешники бени, а не существующая пошлая банальность
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"член временного президиума димтро недоРазумков"
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ее уход простой нарид быстрее всего ощутит на своей шкуре... Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 8364

Sergey Fursa
28 хв. ·

#ДякуюУляна
В новом Кабмине не нашлось места для самого достойного министра из прошлого правительства. Так бывает. Человек, который больше всего заслуживал войти в правительство уходит под улюлюканье толпы. Которая не оценила ни ее, ни то, что Уляна сделала для украинцев. А она, черт возьми, сделала то, во что никто даже не верил. И что никто никогда не делал до нее. И, к сожалению, ей не дали завершить. Так бывает, что под лозунги борьбы с коррупцией уходит тот человек, который с ней реально успешно боролся. Так бывает, что под лозунги о простоте и близости к народу уходит самый простой из министров, кто был максимально близок к обычным людям. Это грустно. Это печально. Это противно.
Но сейчас время просто сказать Спасибо. Спасибо, Уляна.
Спасибо за то, что показала, что так можно. Что можно сдвигать горы и не идти на компромиссы. На компромиссы с коррупционерами и общественным мнением. Менять систему и собирать команду, которая готова менять ее вместе с тобой. Уметь вдохновлять людей и вселять в них веру, что все возможно. Даже в Украине. И теперь эти люди знакомы друг с другом и знают на что способны. И они вернутся. Эти люди станут той самой основной украинской элиты, которой так не хватает сейчас.
Спасибо за то, что мы увидели, что даже на высоких постах можно быть простым человеком и одновременно не потерять чувство собственного достоинства. А заодно и чувство юмора, единственный способ достойно отвечать коррупционерам и не очень умным критикам.
Спасибо за то, что государственные закупки стали на 40% дешевле. И спасибо за лучи ненависти, которые изливались после этого на всех каналах олигархов. По крайней мере люди теперь увидели, кто действительно ворует их деньги. Увидели те, кто хотел, видеть, конечно же. Ибо большинство просто повторяло «Доктор Смерть».
Спасибо за то, что деньги идут за пациентами и что это происходит даже несмотря на сопротивления глав врачей. Мимо которых теперь идут эти деньги.
Спасибо за то, что мы получил маркер ценностей человека и теперь можно определять «свой-чужой» по простому фактору - как человек относится к Уляне Супрун. И приятно, что по ту сторону оказались все, скопом. И Медвечук и Тимошенко, и Ляшко и Рабинович, и Богомолец и Шуфрич, и Москаль и Добкин, и Дубинский и Мосийчук. Весь перечень упырей украинской политики объединялся только одним - ненавистью к Уляне Супрун. И любовью к деньгам, конечно же.
Спасибо за то, что подготовлен фундамент для реформы вторички. Когда вы строите дом, самое важное - это хороший фундамент. Эта работа не видна. Она может занять много времени Но без нее весь дом рухнет. И эта работа уже проделана. И когда где-то в Василькове вдруг произойдут кардинальные изменения, важно помнить, что основы под них заложила именно Уляна Супрун, а не тот человек, что будет разрезать красную ленточку.
Спасибо за то, что любимый фильм детства, «Гостья из будущего», снова стал реальностью. Гостью из Будущего, в которую был влюблен каждый второй мальчишка. Она тогда говорила, что она просто обычная девочка из своего времени и каждый сможет так, как она. Показывать удивительные результаты в спорте, быть сильной, умной. Так и Уляна Супрун. Она ведь не пришла из будущего, ее не создали рептилоиды и даже не вырастил в пробирке великий и ужасный Сорос. Она просто обычный человек с обычными ценностями из западного мира. Того самого мира, о котором мечтают украинцы и куда стремятся. И который совсем недалеко от нас на шарике. И Уляна показывает, что так может каждый. Что это просто нормально. Что просто нормально говорить на черное черное, а на белое белое. Что просто нормально закрывать коррупционные схемы. Что просто нормально пользоваться достижениями современной науки. Что просто нормально не списывать на экзамене и учится по-настоящему. Это не какая-то фантастика, так происходит совсем рядом с нами.
Но к сожалению мы оказались еще не готовы. К этому будущему. Впрочем, и в фильме Алиса ушла в свое время и сказала, что ее новым друзьям понадобится сто лет чтобы дорасти до ее уровня.
Нам будет не хватать Уляны в кабинете министра. И каждого следующего министра мы будем равнять по Уляне. И черт возьми, трудно поверить, что кто-то сможет стать хотя бы рядом с ней. И черт возьми, очень хочется пожелать, чтобы таких было много.
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Це найнятий менеджер по зменшенню витрат на медицинське обслуговування українців (з поганими наслідками, що ми вже бачимо) незаконна трирічна в.о. ***** Супрун "достойний міністр"...? Це ж треба так засрати мозок псевдо-шоколадним лайном...
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Зате тепер на одній партії ПОВНА відповідальність за все, що буде робитися в Україні. Такого ми ще не мали. Тепер або пан, або пропав. Не буде на кого стрілки переводити. Хоч і не голосував за команду Зе, але буду бажати лише успіхів, бо мені в цій країні жити. Все у ваших руках.
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Ukr_Che

@Ukr_Che

В комитет во реинтеграции Донбасса и Крыма вошли Медведчук, Бойко, Рабинович и Новинский.
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навіщо соромитися, вже включали б туди *****, лаврушку та піськова (на правах позаштатних).ці точно "наінтегрують".
Представники політсил, які роздмухали війну на Сході України, зараз будуть опікуватися реінтеграцією.
СЮР!
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Кретин сам себе і усю фракцію "підвішує" на впливи олігархів, які контролюють велику частину депутатів від СН, особливо Коломойський та Пінчук, і можуть в будь-який зручний момент вивести своїх людей із складу фракції. І тоді негайні перевибори стануть неминучими, або доведеться так само гвалтувати Конституцію, як це робили "папірєднікі". Чим закінчилось, ми бачили, і з цими тоді буде так само.
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вАКАРЧУК У КОАЛІЦІЮ не просився,,його не запрошували,і,що дуже дивно,не взяли.. Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 3899
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