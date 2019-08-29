 Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки", - представитель правительства ФРГ Зайберт

В частности, лидеры двух государств обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" по Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Кроме этого, в телефонном разговоре Меркель призвала активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.
Накануне Штеффен Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.
Или опять в Фэйсбуке результаты озвучат?
- вооруженная агрессия рассии против Украины
- вооруженный конфликт в Украине
- украинский вопрос
- ?