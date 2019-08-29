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 Политика Украины
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 Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки", - представитель правительства ФРГ Зайберт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых был затронут "украинский вопрос", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В частности, лидеры двух государств обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" по Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Кроме этого, в телефонном разговоре Меркель призвала активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Меркель договорились о встрече советников глав государств и правительств 2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки", - ОП

Накануне Штеффен Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.

Источник: https://censor.net.ua/n3145288
 
 
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Ну хоть на сам саммит блаЗЕня позовут?!!
Или опять в Фэйсбуке результаты озвучат?

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Сподіваюся, Зєлєнскому німці розкажуть, про що йшла мова, а не кацапорилий Піськів у Фейсбуці.
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интересно наблюдать как меняется риторика:
- вооруженная агрессия рассии против Украины
- вооруженный конфликт в Украине
- украинский вопрос
- ?
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Затевается что-то паскудное. Путин сразу сказал: если не будет подвижек к нашим хотелкам, то незачем и собираться "нормандской четвёрке".
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Макрон обсудил с путлером,меркель обсудила с макроном,меркель обсудила с путиным.А зеленкин где?За дверью ждет решения?Еще три месяца назад это считалось не припустимым,а сегодня - ничего,все нормально.Это уже ДНО на международной арене.
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