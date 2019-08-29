 Меркель и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту "нормандской четверки", - представитель правительства ФРГ Зайберт

В частности, лидеры двух государств обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" по Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Кроме этого, в телефонном разговоре Меркель призвала активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.

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Накануне Штеффен Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет.