 Арахамия заявил, что его избрали главой фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Мы создали фракцию, зарегистрировали ее и выбрали 15 заместителей председателя фракции", - сказал Арахамия и сообщил, что это произошло на заседании фракции "Слуги народа" в перерыве пленарного заседания Рады.
Напомним, ранее избранный народный депутат Давид Арахамия заявил о готовности возглавить будущую фракцию "Слуги народа" в парламенте.
І ще ВАХ ЯКИЙ МОЛОДЕЦЬ генацвале Георгій Габунія, завдяки якому ботоксна міль отримала нове соковите прізвисько