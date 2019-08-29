 Арахамия заявил, что его избрали главой фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы создали фракцию, зарегистрировали ее и выбрали 15 заместителей председателя фракции", - сказал Арахамия и сообщил, что это произошло на заседании фракции "Слуги народа" в перерыве пленарного заседания Рады.

Напомним, ранее избранный народный депутат Давид Арахамия заявил о готовности возглавить будущую фракцию "Слуги народа" в парламенте.

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