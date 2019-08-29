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 Политика Украины
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 Арахамия заявил, что его избрали главой фракции "Слуга народа"

Избранный народный депутат Давид Арахамия заявил, что его избрали главой фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы создали фракцию, зарегистрировали ее и выбрали 15 заместителей председателя фракции", - сказал Арахамия и сообщил, что это произошло на заседании фракции "Слуги народа" в перерыве пленарного заседания Рады.

Напомним, ранее избранный народный депутат Давид Арахамия заявил о готовности возглавить будущую фракцию "Слуги народа" в парламенте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145286
 
   
 Топ комментарии
 
реально..чуваку 40вник, а он только вылез в 14-м.... армию сос знаю..повернысь живым знаю...даже касьянова с вертолетами знаю... что это за чучело с объединением???...
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реально..чуваку 40вник, а он только вылез в 14-м.... армию сос знаю..повернысь живым знаю...даже касьянова с вертолетами знаю... что это за чучело с объединением???...
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Хрен его знает, у слуг Бени биографии максимум с 2014 начинаются.
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мєня гаспадін назначєлі главнай жєной (с) как та нє па пацанскі звучіт
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Вперше прочитав його прізвище як "арахноморф"
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ахарофобия тоже автоматом проплывает в ассоциативном ряду ))
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щірий українець, як і 99% слуг незрозуміло якогось там народу
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Прізвище грузинське... Але грузини теж різні бувають.
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напомнило, не про грузин, но про те края )) случайно однажды болтал тут с лыжным инструктором. и он упомянул, шо ездил на домбай. я сразу и спросил - ну и шо украли? он автоматом, - перчатки! на палки повесил, только отвернулся ,.... а ты откуда догадался? )))
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Да? Почему мне тогда последние 40 лет в Украине встречаются только воры и дураки? Арахамія заявив, що його обрали головою фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3688
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А як щодо грузинських добровольців на Сході?
І ще ВАХ ЯКИЙ МОЛОДЕЦЬ генацвале Георгій Габунія, завдяки якому ботоксна міль отримала нове соковите прізвисько Арахамія заявив, що його обрали головою фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3232
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Берія, Кантарія...це менгрельські прізвища, а менгрели, то це ніби грузинські жиди, осколки Хазаріїї, подібне є на Чечні, там горські жиди...( Сурков-Дудаєв напр.) щось таке...грузини є тут???
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А понимает ли этот парень что "быстрое голосование за сто законов один день" - теперь его личная карма ? В цивилизованных странах законы проходят слушания в комиссиях, проверяются на соответствие международному законодательству и т.д.
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фу! как не толлерантно, грубо, не современно. афрокавказец он! афрокавказец!
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НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ЭТОГО ПЕТЬКИНОГО ЖОПОЛИЗА ВООБЩЕ В ПАРТИЮ ВЗЯЛИ
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Бо квартал не гумовий : не вистачає Вовкиних жополизів.
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Гіві Доживулія до кінця каденції? Сумніваюсь.
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а я спокійно сприймаю все це, недавно бачив справжню ходу справжніх героїв!
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Порохоботы - научитесь пользоваться гуглом, а не только методичками. Арахамия, он же Давид Браун нереально крутой чувак, в 1992-м году, бежал от кацапов во время войны в Абхазии, бежал в Николаев, основал международную IT-компанию Template Monster, которая была запущенна из Николаева, там огромный филиал, оборотка в районе 200 млн долларов в год (если память не изменяет), также он известный волонтер. Это очень радует и обнадеживает, что такие умные и харизматичные люди теперь у руля.
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О как. Очередной олигофрен-адвокат нашелся. Это чучело даже высшего образования получить не смогло. Ума не хватило? Место назначения, куда катится Украина, указывать уже не имеет смысла. Все предельно ясно.
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Это "чучело" создало одну из крупнейших украинских IT компаний. Да и самое главное, вышка то у него есть: изучал экономику в Европейском университете[uk] (магистр)[5]. Прошёл магистерскую программу Professional Management в Open University London[6].
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Похоже, что жыдовский стеб над Украиной достиг апогея. Это неукраинское пугало будет писать для нас законы. Да ну нах! Разрекламированные патриоты Украины, вы где???
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В Україні немає жодного розрекламованого патріота. Хто б це зробив, якщо всі ЗМІ належать жидам?
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До Нового Року всім все буде ясно. Будь якого призначенця легко можна замінити. Якщо вони не захочуть звільняти та судити окремих, то ми звільнимо їх всіх. Арахамія заявив, що його обрали головою фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8075
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