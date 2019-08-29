 "Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на пост вице-спикера ВР, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, правда. Будет Кондратюк, за нее есть договоренность проголосовать", - сказал Герус журналистам в четверг, отвечая на вопрос, правда ли, что кандидатура Контратюк согласована на пост вице-спикера.

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