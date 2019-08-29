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 Политика Украины
  2016  16
Все про:ВР (23363) Герус (63) Кондратюк_Елена (4)

 "Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на пост вице-спикера ВР, - Герус

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что представители его политсилы намерены поддержать кандидатуру народного депутата от партии "Батькивщина" Елены Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, правда. Будет Кондратюк, за нее есть договоренность проголосовать", - сказал Герус журналистам в четверг, отвечая на вопрос, правда ли, что кандидатура Контратюк согласована на пост вице-спикера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3145284
 
   
 Топ комментарии
 
Это просто вопрос гендерного равновесия ...
Иришка Геращенко из трико выпрыгивала на эту тему ... вот ей и плюнули в мародёрскую рожицу !
Аказыцо самая гендерноравная фракция не единственная имеет достойных кандидаток ...

Хотя в "Батькивщине" скорее мужики в могут жаловаться - вообще у них не стоит питання гендерної рівності ...
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старая корГа юлька не будет критиковать да?
это пока...совсем скоро когда зелЕную падаль будем гнать на ростов.она первая и кинет зеЛю
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Юля принципово проти відповідальності за роботу монокоаліції.
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Тут краще дізнатися б, на чому сторгувалися. Невже конституційна більшість? Якщо так, то де червоні лінії для "Батьківщини"? Бо для самої Юлі червоних ліній не існує в принципі. Вона косить під особливого дальтрніка.
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Тобто Слуги народу планують співробітничати з "Батьківщиною", хоча це не вплине на коаліцію.
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https://www.youtube.com/watch?v=MqVcu4Pc7aE&feature=youtu.be
специально для порохоСОСКИ брехливой .
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Я, как наркоман со стажем, авторитетно заявляю - Вова -это наш чувак, а вы все черти! "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус - Цензор.НЕТ 9983
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Юлька таки заслала туди свого кАзАчка. Даремно, а може і ні. ХЗ.
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Все буде залежати від її плати за це призначення "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус - Цензор.НЕТ 7115
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Пожуйом - увідім. Цю шпану вона може обвести навкруги пальця на раз-два.))
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Это просто вопрос гендерного равновесия ...
Иришка Геращенко из трико выпрыгивала на эту тему ... вот ей и плюнули в мародёрскую рожицу !
Аказыцо самая гендерноравная фракция не единственная имеет достойных кандидаток ...

Хотя в "Батькивщине" скорее мужики в могут жаловаться - вообще у них не стоит питання гендерної рівності ...
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