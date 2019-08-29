 "Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на пост вице-спикера ВР, - Герус

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что представители его политсилы намерены поддержать кандидатуру народного депутата от партии "Батькивщина" Елены Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Да, правда. Будет Кондратюк, за нее есть договоренность проголосовать", - сказал Герус журналистам в четверг, отвечая на вопрос, правда ли, что кандидатура Контратюк согласована на пост вице-спикера.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" снова предлагает Елену Кондратюк на должность вице-спикера Верховной РадыИсточник: https://censor.net.ua/n3145284
это пока...совсем скоро когда зелЕную падаль будем гнать на ростов.она первая и кинет зеЛю
специально для порохоСОСКИ брехливой .
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