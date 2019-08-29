 Генпрокурором станет Рябошапка, главой СБУ - Баканов, кандидатура на пост министра здравоохранения всех приятно удивит, - нардеп Потураев о назначениях

Об этом журналистам в кулуарах сказал депутат от "Слуги народа", советник президента Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.
Также он назвал некоторые фамилии, утвержденные СН на должности в исполнительной власти.
В частности премьером станет Олексей Гончарук, генпрокурором - Руслан Рябошапка, главой СБУ - Иван Баканов. Министерство по гуманитарной политике возглавит Владимир Бородянский, а Маркарова сохранит должность министра финансов.
"По МОЗу будет очень приятная неожиданность с точки зрения профессионализма человека. Он будет работать на пользу здоровья народа Украины", - добавил Потураев.
ОБРАТИСЬ В БОЛЬНИЦУ - ТАМ ПОМОГУТ. ВОЗМОЖНО (Я СОМНЕВАЮСЬ, ИБО ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ КАК ТЫ, НЕИЗЛЕЧИМЫ).
ПЕТЕ-РАС, КАКОЕ ЖЕ ТЫ УНЫЛОЕ И ДЕРЬМОВОЕ.
ВОЗМОЖНО, У ТЕБЯ ДИСЛЕКСИЯ ИЛИ СДВГ - ТОЖЕ ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
Но для вас, ЗеДебилов это не обязательно...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bogatyriova-novynskyi/30135157.html
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интрига.......
Вот такая клятва Гиппократу (а). Особенно, если диплом об образовании куплен.
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гундарєва!!!