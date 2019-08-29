 Генпрокурором станет Рябошапка, главой СБУ - Баканов, кандидатура на пост министра здравоохранения всех приятно удивит, - нардеп Потураев о назначениях

Об этом журналистам в кулуарах сказал депутат от "Слуги народа", советник президента Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.

Также он назвал некоторые фамилии, утвержденные СН на должности в исполнительной власти.

В частности премьером станет Олексей Гончарук, генпрокурором - Руслан Рябошапка, главой СБУ - Иван Баканов. Министерство по гуманитарной политике возглавит Владимир Бородянский, а Маркарова сохранит должность министра финансов.

"По МОЗу будет очень приятная неожиданность с точки зрения профессионализма человека. Он будет работать на пользу здоровья народа Украины", - добавил Потураев.

Читайте также: На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель, - Герус