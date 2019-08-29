 Кулебу предложат на пост вице-премьера по евроинтеграции, а Пристайко - на главу МИД, - нардеп Яременко

Об этом соощил нардеп от "Слуги народа" Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внешнеполитический блок, наверное, самый сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции – Кулеба и Пристайко – министр иностранных дел", - сказал он журналистам кулуарах парламента после заседания будущей фракции "Слуги народа" в четверг.

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Дмитрий Кулеба в настоящее время занимает должность постоянного представителя Украины в Совете Европы.

Вадим Пристайко в настоящее время занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины.