EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  6586  43
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) Минобороны (5903) Загороднюк (4)

 Загороднюк предложен на должность министра обороны, - нардеп Яременко

Кандидатура внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: "Загороднюк, Андрей Загороднюк".

Напомним, Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3145280
 
   
 Топ комментарии
 
Таких кто не откосил в зе своре нет.
 показать весь комментарий
 
Опыт то такэ, если играл в world of tanks, то сойдёт.
 показать весь комментарий
 
Шахтёр что ли ? А официанта на эту должность не нашлось ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мля, що вони творять???? Міністерство оборони, це ключове міністерство під час війни! Знову призначають якихось лохів!
 показать весь комментарий
 
 
НУ ТАК НАПИШИ ФАМИЛИЮ КОГО ПРАВИЛЬНО НАЗНАЧИТЬ
 показать весь комментарий
 
Обіцяли ж військового професіонала Апаршина призначити! Чому не призначають?
 показать весь комментарий
 
Первый министр обороны , который занимался делом , а не хернёй.
 показать весь комментарий
 
 
Полторак це російський ВВшник, його путін призначив через порошенка! Полторак був абсолютно далеким від української армії і не розумів що відбувається в міністерстві оборони!
 показать весь комментарий
 
Ну якщо вже так пішло, то може спершу треба хоча б для себе зʼясувати що за людину назначили, та подивитися на її діяльність на посаді. А вже згодом висновки робити, ва не одразу "лохом" людину обзивати. До того ж я вважаю, що ця людина не стороння в данному міністерстві бо судячи з цього "бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка" людина розробляла проекти реформування в військовій галузі. А так коротенька довідка:

 показать весь комментарий
 
 
Почему лох, написали ж имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях а то что от армии откосил "министр обороны" так главнокомандующий такой же чего сбушник Бакланов со своей русской женой стоит ит д
 показать весь комментарий
 
 
В воюющей стране??? Тем более, воюющей с рашей? Загороднюка запропоновано на посаду міністра оборони, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 7795
 показать весь комментарий
 
 
А я і нє вазбуждаюсь.Просто цікаво,а кандидат що- жінка?
 показать весь комментарий
 
Так, а вот этот, ЗЕленоый, каким боком к женщинам иностранного происхождения?
 показать весь комментарий
 
от вам фішечки. на міноборони призначаються люди які до неї немають жодного стосунку. зрештою нині перший головнокомандуючий, чкий відверто сцить перед своєю армією! його ж тил охороняє удо, баканов з сбу і вірна шабачка аваков
 показать весь комментарий
 
 
Шахтёр что ли ? А официанта на эту должность не нашлось ?
 показать весь комментарий
 
 
Опыт то такэ, если играл в world of tanks, то сойдёт.
 показать весь комментарий
 
 
Шапито интересно иногда посещать и смотреть, но всем постоянно жить в цирке очень стремно.
 показать весь комментарий
 
 
Израиль большая страна, тебе место там хватит.
 показать весь комментарий
 
А если бы я назвался Сухэ-Баторором, ты меня бы в Монголию отправлял?
С фантазькой и логикой у вас совсем плохо, и это по выбору очень заметно )
 показать весь комментарий
 
 
ну это лучше, чем охранник Галатерей, который приказ о назначении закрытой ручкой подписывал
 показать весь комментарий
 
 
Он имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов.
В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.
Отметим, что Проектный офис реформ содержался на гранты. Как только поддержка закончилась - Загороднюк ушел из Минобороны.Ист. https://inforesist.org/novym-ministrom-oborony-mozhet-stat-sovetnik-zelenskogo-kotoryj-rabotal-v-vedomstve-pri-poltorake/
 показать весь комментарий
 
 
Внешнее управление продолжается, а чему удивляться, народ любит сериалы...
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо. Цензор накосячил)))

Очень даже приличная альмаВ 2015 году Университет Уорик отметил 50-летний юбилей. Уорикский университет был назван университетом 2015 года Великобритании.[источник не указан 1278 дней] С 2015 года Уорикский университет входит в топ 100 в трёх глобальных рейтингах университетов:48 место в мире по версии QS World University Rankings, сентябрь 2015[2];80 место в мире по версии Times Higher Education World Rankings, сентябрь 2015[3];92 место в мире по версии Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities, август 2015[4].
 показать весь комментарий
 
Всі міністри повинні бути неголені. Це відзнака інтелекту ЗЕкоманди.
 показать весь комментарий
 
ну, тепер переможемо: міністер - тилова штабна криса
 показать весь комментарий
 
 
Короче, воду от бензина отличаешь , ДА, будешь министром топлива и энергетики как то так
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх