 Загороднюк предложен на должность министра обороны, - нардеп Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко.
Отвечая на вопрос журналистов касательно кандидатуры министра обороны Украины в будущем Кабмине, нардеп сказал: "Загороднюк, Андрей Загороднюк".
Напомним, Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.
С фантазькой и логикой у вас совсем плохо, и это по выбору очень заметно )
В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.
Отметим, что Проектный офис реформ содержался на гранты. Как только поддержка закончилась - Загороднюк ушел из Минобороны.Ист. https://inforesist.org/novym-ministrom-oborony-mozhet-stat-sovetnik-zelenskogo-kotoryj-rabotal-v-vedomstve-pri-poltorake/
Гоогл в ступоре
Очень даже приличная альмаВ 2015 году Университет Уорик отметил 50-летний юбилей. Уорикский университет был назван университетом 2015 года Великобритании.[источник не указан 1278 дней] С 2015 года Уорикский университет входит в топ 100 в трёх глобальных рейтингах университетов:48 место в мире по версии QS World University Rankings, сентябрь 2015[2];80 место в мире по версии Times Higher Education World Rankings, сентябрь 2015[3];92 место в мире по версии Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities, август 2015[4].