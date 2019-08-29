 Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД, - нардеп Пидласа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала она.

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Напомним, вчера, 28 аггуста, под Офисом Президента митинговали несколько сот человек с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.