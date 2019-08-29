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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2857) Кабмин (11102) МВД (7926) Слуга народа (259)

 Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД, - нардеп Пидласа

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он имеет полное право остаться руководителем МВД, - Шевченко рассказал, почему Аваков должен быть в новом правительстве

Напомним, вчера, 28 аггуста, под Офисом Президента митинговали несколько сот человек с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Источник: https://censor.net.ua/n3145278
 
   
 Топ комментарии
 
Напомню нелегальный бизнес (игровые автоматы, добыча янтаря, проституция и торговля наркотиками) в Украине работает под прикрытием Министра внутренних дел Арсена Авакова

Зеленський запропонував кандидатуру Авакова на посаду глави МВС, - нардепка Підласа - Цензор.НЕТ 2210
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Зебилы, вы для этого Пороха сносили, чтобы мусорами опять Аваков командовал ?
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Значит на петицию зебобик опять положил то чем на рояле играет....
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...и поет песню :поле чудес в стране дураков!
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Виходить реформа поліції була успішною? 😆😂
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Ну вот начало Зе расхождения слова и дел я думаю дальше будет больше и больше вниз по наклонной плоскости

Sergey Naumovich
Ранее Президент обещал, что старые кадры не будут допущены во власть, а теперь - новость последнего часа - Аваков предложен Президентом в качестве министра внутренних дел. За великие достижения в проведении реформы полиции, похоже. Ну если Петр Алексеевич провёл аж «144 реформы», то почему бы его не назначить премьер-министром? Гройсмана - вицепремьером, Луценко - главой Укроборонпрома. Почему бы и нет?
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Лишають кліпати дешеві рюкзаки на українському бюджеті ...
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Аваков вовремя оценил обстановку.Зеленский отдал должок.
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И даже не смешно.зеленский предложил.беня два месяца назад сказал,что аваков нормальный министр.
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В свете обсуждаемой темы -- вспомнилось:

Зеленський запропонував кандидатуру Авакова на посаду глави МВС, - нардепка Підласа - Цензор.НЕТ 3731
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Зе молодець! Таки є розум. Поки Порро не піде з політики, на чолі силового блоку повинен бути опозиційний до нього кандидат. Бажано з досвідом і знанням всіх брудних прийомів колишнього президента. Це саме той критичний момент, коли треба не зважати на лемент в соцмережах, хоча часто так робити не можна.
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т.е. ты как бы опасаешься, что кто то скинет эту еврейскую клоунскую шайку? все устраивает? поверь, чудо, через пол года ты будешь рвать свое очече на немецкий крест, доказывая, что не голосовал за шута и слуг урода. а этих сдует сквозняком, как только на Майдан соберется столько как 24 августа, но уже по другому поводу. и полетят самолеты во все концы.
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"Поки Порро не піде з політики"?! Повна дурня! І що таке "силовий блок"? Чомусь на чолі якого просто необхідно тримати покупця глючних французських гелікоптерів (навіть норги і поляки відмовились) на млрд долларів, неспорможного при цьому закупити за 5 рокув хоч які-небудь засоби контролю швидкості на дорогах (десятки тисяч загиблих).
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А як же "новиє ліца"? Кого ж тоді вони "сдєлалі", коли рюкзакович у них найцінніший кадр при тому, що реформа поліції була повністю завалена?
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атас, жду розыгрыша грин карты я ипал этот ад
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Зелемойському сподобалися оборудки з рюкзаками. Креативненько, такі люди потрібні.
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