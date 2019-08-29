 Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД, - нардеп Пидласа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала она.
Напомним, вчера, 28 аггуста, под Офисом Президента митинговали несколько сот человек с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.
Sergey Naumovich
Ранее Президент обещал, что старые кадры не будут допущены во власть, а теперь - новость последнего часа - Аваков предложен Президентом в качестве министра внутренних дел. За великие достижения в проведении реформы полиции, похоже. Ну если Петр Алексеевич провёл аж «144 реформы», то почему бы его не назначить премьер-министром? Гройсмана - вицепремьером, Луценко - главой Укроборонпрома. Почему бы и нет?