 Первое пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Согласно повестке дня заседания, которую сформировала группа по его подготовке, в первую очередь народные депутаты займутся организационными вопросами – сформируют временный президиум Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой, передает Цензор.НЕТ.
После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).
Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.
Далее нардепы заслушают внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.
Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).
После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.
Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.
Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.
Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.
от Зели новое Зе*ло...
Всё таки 25% оказались более умными.
А потом набрасываться на того кто десятки лет был очень добрым(Филарета), призывать уничтожить старикашку, так как он попер против их идола(ПАП-а) это еще умнее
Обоснуй свою истерику, или уйди, не позорься.
А может уйдешь ты? Раз не догоняешь ситуации.
Обидно только, что до них либо поздно дойдет, либо не дойдет вообще...
Стефанчук і Юзік застрягли у дверях.