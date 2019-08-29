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 Политика Украины
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 Первое пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 29 августа, проходит первое пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва.

Согласно повестке дня заседания, которую сформировала группа по его подготовке, в первую очередь народные депутаты займутся организационными вопросами – сформируют временный президиум Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой, передает Цензор.НЕТ.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

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Далее нардепы заслушают внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

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Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

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Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3145277
 
 
 Топ комментарии
 
Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Так Зе сцкн же декларировал новые лица, Аваков новое хавало? Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 3858
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Говорят гадского Авакяна собираются оставить в МВД.
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Министром МВД пришло
от Зели новое Зе*ло...
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Пепо притащил этого рюкзака и 5 лет его он полностью устраивал
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Так Зе сцкн же декларировал новые лица, Аваков новое хавало?
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Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Конечно. Визжать от радости из-за беганины с куском пергамента и в вакхическом экстазе шептать молитвочки к невидимым духам на "тверди небесной", это всегда умнО Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 7254
А потом набрасываться на того кто десятки лет был очень добрым(Филарета), призывать уничтожить старикашку, так как он попер против их идола(ПАП-а) это еще умнее Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 7254
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Ты или не владеешь информацией, или просто туп.
Обоснуй свою истерику, или уйди, не позорься.
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"Истерику"? Смеяться над шабашами полупещерных любителей комиксов это истерика?

А может уйдешь ты? Раз не догоняешь ситуации.
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Авакяна пора убирать с посады, уже засиделся.
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Программа 60 минут это и есть методичка ватных петросянов. )
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Дык, чо... Выбрали, теперь пусть жрут.
Обидно только, что до них либо поздно дойдет, либо не дойдет вообще...
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а теперь запасаемся попкорном, корабль "ожидание" наконец то встречается с айсбергом "реальность".
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Почалось з затримкою.
Стефанчук і Юзік застрягли у дверях.
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Зранку включив телевізор - там свічка, думаю шо таке, а то перше засідання...
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пестню....запевай...--ой зелене жидо..зеленееее..хорошії хлопці у менеее..зелене бабло депутати жнуть..хороші посади їх ждуть...нуууу..якось так
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