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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Кабмин (11102) Гончарук_Алексей (12)

 Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа"

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук будет премьер-министром Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом после заседания фракции заявил депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Напомним, ранее потенциальный глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован - претенденты на должность премьер-министра Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" рассматривает лишь кандидатуру Гончарука на должность премьера, - Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/n3145275
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко давно возомнил себя Цезарем,Шейхом и Наполеоном в одном лице,он искренне не понимает,что он обычный провинциал жлобского воспитания
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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.


Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
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гордитесь зебилы Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5087 Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2331
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Дурак читай конституцию Украины,каждым может стать депутатом,а не только олигархи😁
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ну да чтоб сделать сильную экономику надо нанят 100 клоунов и циркачей)
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на счет дурака,всех по себе не суди Гончарук буде прем'єр-міністром, - Герус після засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6080
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а в чем проблема ? что не так ?
рада это не работа ?
или туда долдны приходить какието особенные люди ?
или становится там особенными ?
депутат это человек представляющий интересы какойто чатси населениея, на их взгляд наиболее правильно. и который все время должен находитс с ними (избирателиями) в контакте и слышать их чаяния, превращая их в проекты законово ! а не бегать махая мандатом и защищать интересы каждого избирателя.

возможно у потому что большитсва ...туе представление о работе в госструктуруах и навзяанная ранее необходиомсть пафосности у чиновника.
это обычные люди котрые работают как на заводе выполняя свои функции НЕ БОЛЕЕ !!!
богов из них делаете вы а потом пытаетесь их свергать.
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Порошенко давно возомнил себя Цезарем,Шейхом и Наполеоном в одном лице,он искренне не понимает,что он обычный провинциал жлобского воспитания
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повторюсь по себе всех не суди Гончарук буде прем'єр-міністром, - Герус після засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2830
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Который На Лошади ты с какого дуба упал



У школі Порошенко займався дзюдо, здобував нагороди на змаганнях; кандидат у майстри спорту.
З 1984 по 1986 рік служив у Радянській армії( у військах ПВО у місті Актюбинську, Казахстан)

1989 - після семи років навчання з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.

До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.

У 2002 захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні».[
Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій.
Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».


Володіє
українською, російською, англійською й румунською (молдовською)мовами.


Народний депутат України 2, 4, 5 та 6 скликань (1998-2014).
Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014).





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НУ МОЛОДЕЦ. А ЗАПОМНИТСЯ, КАК КУСОК ГАВНА
Ты можешь построить 1000 мостов и 1 раз отсосать. но даже в этом случае тебя все запомнят как ху*соса, а не великого мостостроителя. (НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ)
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Ну кто еще ругается только лохторат кацапо-зеледопов.Их тупоголовых раздражают умные и успешные люди.Как их определить? Все время пишут про г-но,ж-пу и другие половые органы.Они у них постоянно болят от внешних воздействий.Остерегайтесь на улицах,не заходите в один лифт и отхожие места с этими особями.
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Lucretia Black, вот тебя запомнят только твои родные и знакомые и дай Бог, если запомнят все и дай Бог, если не как кусок говна. От человека, а тем более женщины, которая пользуется выражениями "КУСОК ГАВНА, отсосать,ху*соса" явно отдает нехорошим душком.



А по поводу Порошенка... Полова отсеется и, однозначно, он навсегда будет вписан
в историю Украины, как человек, который сделал знаковые для истории Украины шаги.
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Це ти на фоні петеушного безробітного бид.а що пролізло в раду рєчь про виховання Порошенка штовхаєш?
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Конечно куда ему миллиардеру до тебя оборванец испанский.
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Как мы уже говорили, скандальная ситуация случилась с компанией, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest по словам некоторых СМИ занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Кацап,тебе не удастся расшатать ситуацию в Украине,водки нет
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телка под конем, ну подмахивай жеребцу, не отвлекайся! у тебя какая то своя "Украина", то в Мариуполе с конем занимаешься. то в Германии извращаешься ...Х вас ЗЕбилов поймешь! и так, для между прочим, в Украине горилка, а слово водка имеет польское происхождение- союзники наши.
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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.


Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
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тогда давайте всю инфу:
Международные резервы Украины в июле 2019 года выросли, по предварительным данным, на 5,8%.
А то как то однобоко, одно видим, другое нет?
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ОПЗ
и что ?
нормальная тенденция. пока сохранено госимущество которое не приватизировано еще.
имено ему на замены привлечены инвестиции от частных лиц из-за рубежа. слава богу что эти бумажки кто-то покупает !

вы возможно удивитесь но большая часть бизнеса работает на заемных средствах
и не только у нас
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а кто работал в минфине в это время. впомните гнойные)))
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он ужекубиву помог советами на посту нбу когда гривна за день 30% делала и банки на шару миллиарды рефинанса получили, и вложили в бакс и вывели, так что будет весело
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Граждане Украины, я вас поздравляю! Вы это сделали, и вы это заслужили!
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Кацап,ты такой же датчанин,как и аквариум австралиец,водки нет
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Ты кацап ? Не рад познакомится . Иван ! С чего кацап взял , что украинец Иван датчанин? Завидует быдло кацапское ?
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а ты, стало быть, украинец, идальго?
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Ты хоть ,еще выучи пару фраз для написания ,зебил конно-испанский.
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ты когда будешь убежище у нас просить, лишнюю хромосому отрежь
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Юрызд вместо хозяйственника.

И зачем Гройсман железку в Борисполь строил, дороги ремонтировал ?
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Играет украинский гимн,встать кацап!водки нет!
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Вот ничем от лишнехромосомных не отличаешься...
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То нарид строил, а Гроййсман в это время дороги не ремонтировал
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Опять про 30 км железки , пипец достижение за 5 лет
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не если труселями не торговал - не профессионал,да свинотные?
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если продавец труселей был премьером, то почему юрист не сможет?
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Аааааа)))) у нас премьер гей...
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так все давно знали что медведев с путиным того этого
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Шо и у вас, в кацапстане, тоже?)))) куда мир катится...
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А ты откуда знаешь ? Предлагала ему , а он отказался ? А ты в зеркало смотрела ?
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Владимир Гройсман
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция»
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».

В 2002 году в возрасте 24 лет Владимир Гройсман победил на выборах в мажоритарном округе № 29 и стал самым молодым депутатом Винницкого городского совета.
26 марта 2006 года 28-летний представитель «Нашей Украины» Владимир Гройсман был избран Винницким городским головой
На следующие выборы, уже 31 октября 2010 года, Владимир Гройсман был выдвинут на пост городского главы Винницы политической партией «Совесть Украины». Он был переизбран городским градоначальником с беспрецедентной для городских голов областных центров Украины поддержкой - 77,8 % голосов.
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видимо ,перенимают опыт )
гройсман ,тоже типа учился в конторе рога и копыта под названием МАУП
эта контора штампует дипломы, но не обеспечивает знаниями
очередной премьер с дипломом и без образования
цікаво, а ще довго будуть тривати танці на граблях?)))
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это же он зимой 2013го, на майдане говорил, что то типа, Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная, живучая?
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