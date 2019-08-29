 Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом после заседания фракции заявил депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента.
Напомним, ранее потенциальный глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован - претенденты на должность премьер-министра Украины.
рада это не работа ?
или туда долдны приходить какието особенные люди ?
или становится там особенными ?
депутат это человек представляющий интересы какойто чатси населениея, на их взгляд наиболее правильно. и который все время должен находитс с ними (избирателиями) в контакте и слышать их чаяния, превращая их в проекты законово ! а не бегать махая мандатом и защищать интересы каждого избирателя.
возможно у потому что большитсва ...туе представление о работе в госструктуруах и навзяанная ранее необходиомсть пафосности у чиновника.
это обычные люди котрые работают как на заводе выполняя свои функции НЕ БОЛЕЕ !!!
богов из них делаете вы а потом пытаетесь их свергать.
У школі Порошенко займався дзюдо, здобував нагороди на змаганнях; кандидат у майстри спорту.
З 1984 по 1986 рік служив у Радянській армії( у військах ПВО у місті Актюбинську, Казахстан)
1989 - після семи років навчання з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі.
До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.
У 2002 захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні».[
Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій.
Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє
українською, російською, англійською й румунською (молдовською)мовами.
Народний депутат України 2, 4, 5 та 6 скликань (1998-2014).
Працював міністром закордонних справ (2009-2010) і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014).
Ты можешь построить 1000 мостов и 1 раз отсосать. но даже в этом случае тебя все запомнят как ху*соса, а не великого мостостроителя. (НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ)
А по поводу Порошенка... Полова отсеется и, однозначно, он навсегда будет вписан
в историю Украины, как человек, который сделал знаковые для истории Украины шаги.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
Международные резервы Украины в июле 2019 года выросли, по предварительным данным, на 5,8%.
А то как то однобоко, одно видим, другое нет?
и что ?
нормальная тенденция. пока сохранено госимущество которое не приватизировано еще.
имено ему на замены привлечены инвестиции от частных лиц из-за рубежа. слава богу что эти бумажки кто-то покупает !
вы возможно удивитесь но большая часть бизнеса работает на заемных средствах
и не только у нас
И зачем Гройсман железку в Борисполь строил, дороги ремонтировал ?
В 1999 году окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция»
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция».
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».
В 2002 году в возрасте 24 лет Владимир Гройсман победил на выборах в мажоритарном округе № 29 и стал самым молодым депутатом Винницкого городского совета.
26 марта 2006 года 28-летний представитель «Нашей Украины» Владимир Гройсман был избран Винницким городским головой
На следующие выборы, уже 31 октября 2010 года, Владимир Гройсман был выдвинут на пост городского главы Винницы политической партией «Совесть Украины». Он был переизбран городским градоначальником с беспрецедентной для городских голов областных центров Украины поддержкой - 77,8 % голосов.
Кацапы здесь не наливают!
гройсман ,тоже типа учился в конторе рога и копыта под названием МАУП
эта контора штампует дипломы, но не обеспечивает знаниями
очередной премьер с дипломом и без образования
цікаво, а ще довго будуть тривати танці на граблях?)))