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 Политика Украины
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 Песков об обмене с Украиной удерживаемыми лицами: Будем готовы - сообщим, определенные контакты имеются

В Кремле заявили, что пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но признали, что контакты на эту тему осуществляются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал он.

Вместе с тем он отметил: "Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего".

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Касаясь освобождения накануне киевским судом Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в Кремле о переводе Сенцова в Москву.

"Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.

Источник: https://censor.net.ua/n3145274
 
 
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Порошенко только спекулировал на заложниках
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Ты конечно не мог не перднуть на пороха. Пусть тебе зеля даст благодарность с занесением в анальное отверстие. Заслужил.
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обмены были, причем за одного нашего шло четыре ублюдка. Большой плюс в плане пропаганды - наш вчетверо нужней и ценней.
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Тяжело договариваться с кремлядями, их слово ничего не значит. Как и не существует,,слово русского офицера", там ни чести ни совести, а лживая, хамливая орда.
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гнида кацапська саабщіт... послє дождічка в четверг...
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кремлеботам и мертведчукам добавилось работы, надо на этой волне украинцам втюхать - мыадиннарод. надо поговорить, мышебратья, понять и простить, это всё политики,общая история, петя поганый войну начал. и тд. и тп.
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Решения Морского трибунала ООН творят чудеса.
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