 Песков об обмене с Украиной удерживаемыми лицами: Будем готовы - сообщим, определенные контакты имеются

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал он.

Вместе с тем он отметил: "Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего".

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Касаясь освобождения накануне киевским судом Вышинского, Песков сказал: "Я еще раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в Кремле о переводе Сенцова в Москву.

"Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.