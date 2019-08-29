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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Лубинец Дмитрий (2)

 23 нардепа-самовыдвиженца объединяются в группу "За будущее", - Лубинец

Избранные в Верховную Раду IX созыва на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы формируют депутатскую группу "За будущее", за вхождение в которую уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил один из них Дмитрий Лубинец.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название – "За будущее" ("За майбутнє". – укр.)", - сказал он.

При этом Лубинец не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу.

Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

Как сообщалось, 27 августа народный депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), который работал в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков.

"Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

Источник: https://censor.net.ua/n3145272
 
 
 Топ комментарии
 
Читай : Групу " за те шо Хуло не агресор а винен Порошенко"
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группа коломойского-авакова?
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канєшно, посилання на помийку, але ладно..
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ладно?и даже не расскажешь, что я кацап, ольгинец и агент кремля?
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ПЕТЬОКА..КІТ.. ІВАХІВ..КІССЕ ..БАТЕНКО..
зЛОДІЙНЯ САМООРГАНІЗУВАЛАСЬ?

В ПИТАННІ ЗАЛИШИТИ СТАРОГО ГЛАВМЄНТА? )
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Шо,так значит слуга народа не под Коломойский,а как врали порохоботы,как врали
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Дмитрий Лубинец родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Волноваха, с отличием, золотой медалью.
С 1998 по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета , кафедра международных отношений и внешней политики. Получил квалификацию специалиста по международным отношениям.
С 2008 по 2013 год учился на юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, судебно-прокурорская специализация. Получил квалификацию специалиста правоведения.
Юрист в КФГ "Практика", бывший депутат городского совета Волновахи.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва ("Блок Петра Порошенко")
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Порошенко "примкне" до ВР в Екзилі у Марбельї...
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Не полное названия как у всех "за життя" или "жити по новому". "За свое будущие" так точнее.
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Колгосп "За світле життя" з Бабломойським - так було б зрозуміліше
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Читай : Групу " за те шо **** не агресор а винен Порошенко"
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Далее начнут "за женщин", потом "за любовь" и закончат "за то чтобы у нас всьо было и нам за это ничего небыло"!
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Млять, кто такие "креативные" названия придумывает?
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А могли б просто назвати "За всё хорошее".
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совково-комуняцьки назви вигадують всі знають де. і ще бппешник на чолі.
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Так За будущее чи За майбутнє? Это всё решает.
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За второе уже все наелись, спасибо, не надо!
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За будущее это тоже самое, что 28 лет позора! Продолжайте дальше...
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фракция "золотая прокладка тампокс" во главе Дубинского и остальных любителей поиметь денежку
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а шо так рєнат мала паработал народ ваобщєє жажрался 50 тисчь баксєвєчєй в мєсяц ужє мала
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ета звучіт ужє как тост ! вот что значіт всьо новає
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ну, судя по слогану погоняла группы - чистый тост! туда все каллеги бывшего прокугога по его основному хобби войдут ))
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о..братва..об'єднується...ще перебіжчиків скільки буде..ого-го...а перекупщиків і перепроданців то можна ще одну Раду робити..
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"За наше чудове життя"...
23 нардепи-самовисуванці об'єднуються в групу "За майбутнє", - Лубінець - Цензор.НЕТ 9748

раніше ця неформальна група була куди більша..
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