 Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте постановления №1005.

"Проект постановления об увольнении с должностей членов Кабинета министров Украины", - сказано в названии проекта.

Инициаторами документа являются нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Ранее, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны.

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