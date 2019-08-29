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 Политика Украины
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 Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении с должностей членов Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте постановления №1005.

"Проект постановления об увольнении с должностей членов Кабинета министров Украины", - сказано в названии проекта.

Инициаторами документа являются нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Ранее, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны.

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Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145271
 
 
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Он не смог,ему не дали,это все Петя.. Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 8617
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Так если по чесноку, то даже тварина Азиров был лучше премьером и меньше плохого сделал для народа чем это бездарное Винницкое недоразумение
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Гройсман не годится даже чай Азарова делать
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Он не смог,ему не дали,это все Петя.. Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 8617
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Та не,это что бы его рожа на плакат влезла,перед выборами
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Вернись в реальность,из соевых фантазий,Гройсман вывел Украину в самые бедные страны Европы
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если бы он реально вывел Украину (токо реально а не на бумаге, так чтобы каждый гражданин в кошельке у себя увидел) то тогда бы ЗЕ и не победил бы на выборах!!

так что как ГРОСЯ работал так люди на выборах его и оценили! все по честному!
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ошибаешься, это было протестное голосование а не голосование ЗА! а протестовали люди именно против того обнищания которое им устроили ПЕТЯ ЯЙЦЕНЮК и ГРОСЯ!!
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Так если по чесноку, то даже тварина Азиров был лучше премьером и меньше плохого сделал для народа чем это бездарное Винницкое недоразумение
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Гройсман не годится даже чай Азарова делать
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