""Он хочет, а нам все равно", - Арахамия о Шуфриче во главе комитета ВР по вопросам свободы слова"

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Слушайте, у нас есть квотный принцип, что-то же надо отдавать оппозиции. Они сами делегируют, это не мы говорим, что давайте будет Шуфрич или Рабинович, или Медведчук. Они говорят, что мы видим такого человека. Мы можем сказать только то, что мы вам отдаем этот комитет, берите и делегируйте. То есть вы должны вопросы про Шуфрича адресовать ОП - ЗЖ - это их квота и они фактически делегировали человека. Мы согласились, потому что там был такой список, честно говоря. Шуфрич не такой уже и плохой человек", - сказал Арахамия.
"Он же хочет про свободу слова говорить, давайте посмотрим, как он будет это делать. Он очень хочет, а нам все равно", - резюмировал Арахамия.
Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. В знак протеста, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали представителей из комитета свободы слова.
официальная позиция слуг урода
браво, зебилы! вас сделали...
КОГДА В ГЛАЗ ПОЛУЧИТ
официальная позиция слуг урода
Пилять, ну нельзя же бьіть настолько тупьім.
ЗЕледурни, у вас не возникает в связи с этим конгнитивного диссонанас?
Когнитивные связи нарушены от рождения.
Это страшно очень, если очень честно.
Что 73% населения Украины это "все равно", как сказал Арахамия.
а что делает комитет ? его функции и степено влияния на политику какждый оценивает как ?
это что ключевое ? он что может разрешить иди запретить что-то ? он может влиять на информационную политику ?
какого ляда вы тратите силы не херню ?
пусть будет хоть кем то ! вам то че ? там же не он рулит! он всего лишь возглавляет комитет !
а вот пеця с юлей ушли оттуда.. отсавили его одного путсь рулит ! это конечно круто это коструктивно вметсо того чтобы окрдить и свофримровать большисство праивльно в комитете они осталвяют его одного потом будлут кричать что зебилы все просрали
круто! попэценому !
Была телепрограмма (писали на censore) с подставными бойцами ВСУ, братались с обдроченцами. Так что ваши слова имеют возможность сбыться.
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Да мы прекрасно понимаем, что вам хоть на**ы в глаза - все божья роса.
- Владимир Александрович, как Вы относитесь к тому, что Путин хочет захватить половину Украины?
- Нууу, как... Он хочет, а
нам всё равномы только за.