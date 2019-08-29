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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) неприкосновенность (906) Арахамия (25)

 Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия

Депутаты должны принять законопроект о снятии депутатской неприкосновенности авторства бывшего президента Петра Порошенко не внося в него изменений.

Об этом заявил в кулуарах Рады потенциальный глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны принять законопроект Петра Порошенко без изменений, и все должны увидеть кто и как за него проголосует. Все партии в своих программах указывали норму о снятии депутатской неприкосновенности, поэтому все должны увидеть фамилии тех, кто не проголосует за этот законопроект", - сказал он.

Читайте также: Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3145269
 
 
 Топ комментарии
 
Самый прикол в том что порохоботам не оставляют шанса хоть как-то обгадить данный проект. Ведь он будет редакции именно их кумира. Или таки обгадят? Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5920 Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9402
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День перший
Законопрект №1 : Посадити Порошенка
Законопрект №2 Послати дітей Порошенка на війну
законопрект №3. Відібрати майно Порошенка
Законопроект №4 Заборонити користуватися і згадувати про роялі і піаніни.
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Вы фееричный долбо**б!!! У "порохоботов" не было и нет кумиров!
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Самый прикол в том что порохоботам не оставляют шанса хоть как-то обгадить данный проект. Ведь он будет редакции именно их кумира. Или таки обгадят? Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5920 Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9402
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А вы все про приколы? А я надеялся там кто то о стране думает? Тогда это не долго продлится, Коломойский про год говорил...
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Я не нахожусь на государственной должности. Мне можно.
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Вы фееричный долбо**б!!! У "порохоботов" не было и нет кумиров!
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Фанатикам сватов этого не понять...
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Да, так соседям по палате в психдиспансере и говори, а то, побьют.
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ТА ОНИ УПОРОТЫЕ И ДАЖЕ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА ОТ ПЕТЬКИ БУДУТ ВОНЯТЬ ПРО ЗЕ.
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потому зе приняли
ведь удобно было создавать но не принимать
вроде бы и сделал но как бы и нет
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ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО. ПО СУТИ, МНЕ ПОФИГУ ЧЕЙ ПРИМУТ. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ: ЗАКОНЫ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НАРДЕПОВ И СУДЕЙ, ОБ ИМПИЧМЕНТЕ И Т.Д. ПО СПИСКУ.
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Так ПЭСики и не будут голосовать. Ставлю три гривны.
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ЄС(партія) оголосить дефолт ВР ...
гонорово і гордо проігнорить..ЄС не БПП.Це не її законопроект..І ЄС не обіцяло зняття недоторканості.. Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2271
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Зебобик ты лучше копи на отопление, а не разбрасывайся деньгами
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День перший
Законопрект №1 : Посадити Порошенка
Законопрект №2 Послати дітей Порошенка на війну
законопрект №3. Відібрати майно Порошенка
Законопроект №4 Заборонити користуватися і згадувати про роялі і піаніни.
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А хто ж з влавди погодиться щоб весь час згадували музикальні здібності їхнього кумира?
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чтобы понять, что по первым 3 пунктам у вас вопросов не возникло
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Ты что с ума выжил??? Мы же в культурной, цивилизованной стране. Западные партнеры не поймут. Оставьте в покое рояли и пианино!!!
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Для цього і буде прийматися закон)) Ніяких згадувань про роялі і піаніни))
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Интересно, а чего ж барыга сам не протолкнул свой же законопроекта имея большинство?
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Не было большинства, что сложная задачка?
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Ты же видел как голосовала та ширка, или в Пензе не показывали?
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Ну, БПП само решало с кем консолидироваться, не путлер же ему подсказывал.
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Я видел. За все, нужные для Порошенко законопроекты, и за все, нужные для Порошенко назначения, ширка голосовала.
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Когда не было большинства, это значит, что не было и правящей коалиции.
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Была ситуативная, приходилось каждый раз договариваться.
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особливо тупим..
Коаліція є ,або її немає..

Суд витребував списки у Парубія -він не зміг надати..
Значить ,не було.
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Я что депутат, или когда то им был? Тебе все Парубий мешает? А может проблема ближе и понятнее?
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У "бариги" ніколи не було більшості, дятел ватний, була коаліція з якою потрібно було постійно домовлятися. От подивимося, як твої ЗЕ-соплі маючи більшість будуть голосувати за зняття недоторканності.
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Кобєлєв..А якщо проголосує,власні зелені шмарклі сам проковтнеш? не подавишся ?))
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Навіть прізвище не змогли правильно переписати, відразу видно, що ви фан лайно-жартів каварталу 95
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Більшість була Барижна..
А Бариги йшли у Парламент власне за "дахом"..

дурне питання...
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Это было просто нлумление над шоколадными "решалами".
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в этом законопроекте хитрый мародер хочет чтоб приняли сейчас, а неприкосновенность будет снята 01.01.2020.
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О, ты пришел? Так что у нас должно сегодня случится? В чем теперь Петя виноват?
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Через 3 месяца, шо тут странного, в этот период должны будут внести изменения в определении статуса депутата, во всевозможные прложения, инструкции и т.д. о их правах, обязаностях и т.д. А на счет уголовных дел, где порошенко фигурирует как свидетель, будут тянуться еще долга, тем более рассмотрение дел в суде можно официально отложить до вступление в силу Закона и допрашивать, обвинять и т.д. уже без неприкосновенности.
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дураками будут если проголосуют не одним законом с импичментом и следственными комиссиями...и по судьям...
На другой же день превратятся в беззащитное стадо....
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И будут ВЫНУЖДЕНЫ реально реформироватьсуды и МВД, а не делать вид.
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Новинский собирает деньги на залог за Петра.
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На Богатирьову вже вніс ?))

ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
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Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія



Геніально ).

...і Україна з нетерпінням очікує голосування ЄС..

ЧІСТА ШОБ ПОРЖАТЬ. Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2152
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А если тебе палец показать, ржать будешь?
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Я написав конкретно -Україна(100-8 відсотків виборців Єс,тобто 92 відсотка) Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9867
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У вас реакция как у обезьяны, которой показали банан. Законопроект на то и законопроект чтобы его прочитать, внести правки и в конечном итоге принять. И не важно его его автор, хоть папа римский. А то что говорит депутат, это или глупость или попытка навязать всем собственную волю без какой либо демократии. Пока такие глупцы как вы рукоплещите безумным идеям недолугим законотворцам, другие этим пользуются, что ведёт к диктатуры.
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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.


Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
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особливо тупим..Ще Є золотовалютні резерви і план погашень валютних зобовязань..
Особливих проблем немає ,інакше гривня би не росла...

приводити лише певні вирвані цифри -демагогія..
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НУ-КА, НУ-КА, ПЕТЕ-РАС, НАПОМНИ, КТО ОТ "СН" БРАЛ КАКИЕ-ТО КРЕДИТЫ? ДО ВСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ В ДОЛЖНОСТЬ И ДО ФОРМИРОВАНИЯ КАБМИНА (ТЫ ЖЕ ПРО ЭТИ НОВЫЕ ЛИЦА ГОВОРИШЬ)
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без толку такі запитання..

У порохоботів 100 днів Зе вже пройшло.
Згідно методички.
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ЭТОТ ПЕТЕРАС УЖЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ НОВОСТЯМ ЭТОТ БРЕД НАСРАЛ.
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Арахамия смешной как клоун. Ни один закон принятый потрошиной гнидой за 5 лет не принёс улучшения Украины не в уровне жизни, не в борьбе с коррупцией, а наоборот, и я уверен именно поэтому команда Зе настаивает именно на законе потроха. Всё так просто.
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"Закон Порошенко"....😀😀😀😀Напоминаю, что все сказанное вами, может быть использовано против вас...😀😀😀😀Хотя, Петя тем и всегда отличался, что за свой базар никогда не отвечал.😀😀😀
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методичку порохобота, "анатолієвич" ,ти відпрацював справно.. Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8161

СПРИТНА ДЕМАГОГІЯ.
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Еще раз прочитал статью....М~да...Зеленскому до этих клоунов еще репетировать и репетировать 😀😀😀😀
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Кто нибудь читал этот законопроект?

Не может бумага от Пороха иметь какое либо назначение
если только она не мягкая.
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