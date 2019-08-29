 Законопроект Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности должен быть принят без изменений, - Арахамия

Об этом заявил в кулуарах Рады потенциальный глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны принять законопроект Петра Порошенко без изменений, и все должны увидеть кто и как за него проголосует. Все партии в своих программах указывали норму о снятии депутатской неприкосновенности, поэтому все должны увидеть фамилии тех, кто не проголосует за этот законопроект", - сказал он.

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