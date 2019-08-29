 Коалиции "Слуги народа" с другими фракциями не будет, - Арахамия

Об этом заявил потенциальный глава фракции СН Давид Арахамия. передает Цензор.НЕТ.

"Документ будет называться коалиционным соглашением. Но фактичски это соглашение нас с самими собой. Мы обсуждали это несколько недель назад. Все говорят, что вступление в коалицию с кем-то означает разделение ответсвенности, но мы видели рейтинги и результаты опросов. Все говорят, что на нас 100 процентов ответственности и в любом случае хвалить или ругать будут "Слугу народа". Так зачем нам вступать с кем-то в коалицию?" - сказал он.

Также Арахамия подтвердил, что в данные минуты начинается совещание фракции СН в сессионном зале, на котором обсудят кадровые решения.

Читайте также: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия