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 Политика Украины
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 "Слуга народа" рассматривает лишь кандидатуру Гончарука на должность премьера, - Гетманцев

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны, убежден народный депутат от этой политической силы Даниил Гетманцев.

"Я убежден, что мы будем рассматривать эту кандидатуру", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать Гончарука на должность премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, является ли он единственной кандидатурой, Гетманцев ответил: "Насколько я знаю, да".

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Алексей Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3145264
 
 
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Да ми уже в курсе Игорь Валеричь уже вчера все расказал.
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Філософ прем'єр це сильно, у ЗЕ ж крім звиздіти нічого не уміють, а цей буде філософствувати
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ага...
а кого еще пустить под нож?
Все же понимают чем дело клоунов закончится....
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побачимо.
порядні люди, якщо вони там є, завжди лишаться порядними, а весь бруд швидко себе проявить.
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Прем'єр-міністр це дуже висока і відповідальна посада. Чи є у Гончарука достатній досвід роботи для виконання своїх обов'язків?
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знаєте.. вже після клоуна в президентах пізнувато клопотатись про досвід та компетентність...
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А как же, за Гросей внимательно наблюдал. У того досвит ого-го. У Петрухи ни какого досвита, вот его и не назначают.
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Треба щоб він головне хоч на піаніно зіграв "інструментом", бо рояль це вже рівень преЗЕдента, а досвід тільки заважатиме йому
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Премьер юрист-филосоff - "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7918 , боюсь далеко не уедем, хиленько как-то !
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