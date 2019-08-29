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 Политика Украины
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 Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3145262
 
 
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И на рояле успел сыграть и президента с комплексом Наполеона подвинуть и таки да,скушать шакрму,все успел Зеленский,правильный человек
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Роялем будут мародёры. На настоящем Зеленский просто тренировался, технику игры отрабатывал.
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вони з переляку у підгузниках прийшли
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вітаю,порохоботи.ви зробили це разом Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4019
Опитування: Зеленському довіряють 70% українців

Президент Володимир Зеленський має найвищий рівень підтримки серед опитаних українців за перші 100 днів президентства порівняно з попередниками. Наразі йому довіряють 70% українців, а його перші кроки позитивно оцінюють 63% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології
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ага, признач ще Сивоху міністром, інших клоунів десь втикни..
цирк гастролює просторами країни, в общем..
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вот паночка стих написала.... Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 8899
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Цензор! Не баньте пож...- это худ.образы, искусство и все такое...



Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

Чучел, трясця его мать
Членограем по роялю:
Нах страну. Ау, народ, Посмотри, как я *****!
Ветром в хари ссань летит,
Но народец возбужденный
Нам кричит, что то росу
Ссыт нам член разгоряченный....
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Я извиняюсь, выступит с внеочередным посланием куда?
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Одна методичк на всех порохосрак и дякуйл! Смеритесь уже....отдыхайте, карамельками побалуйтесь. Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 7970
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давай..давай....рука мацквы, ахент кремля,яхты косюка раскачиваю......ты отстал от поезда....это уже не актуально......
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с их антирейтингом - 72% можно не порохоботами называть а нижеплинтусовые мыши Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 282
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Не верь, не бойся, не проси. Етот мурчащий лозунг давно пошел в народ.
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В пятницу ожидается прибытие удерживаемых в РФ украинцев, заявил Чийгоз.
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что удерживаемые в РФ украинцы вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.
Он также подтвердил информацию о том, что режиссер Олег Сенцов сейчас находится в Москве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это да», - сказал он.
Ранее российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
Российская газета КоммерсантЪ сообщала, что до конца лета в Украину могут быть переданы захваченные в Керченском проливе моряки.
Кремль подтвердил контакты президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.
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Только что чехи сообщили, что Сенцова везут в Москву. Дай Бог.
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"граждане депутаты, перед нами стоит тяжелая задача, просрать все что было востановлено и построено за последние 5 лет, будет трудно, нам будут мешать западные рептилоиды с наколотыми печеньками, но я уверен мы справимся"
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Порохоботы, вам еще платят за срач здесь? Ну скоро перестанут...
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Порохоботы, какие же вы убогие.
Года 3-4 назад путиноидов стыдили, что все их мысди вокруг гениталий крутятся. Вы до их уровня деградировали или вы -они и есть?
Если вы действительно украинцы - конструктивно за дело критикуйте Зеленского. Пожалейте хоть Цензор - не превращайте в помойку.
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