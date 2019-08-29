 Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Также Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Также Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.
Опитування: Зеленському довіряють 70% українців
Президент Володимир Зеленський має найвищий рівень підтримки серед опитаних українців за перші 100 днів президентства порівняно з попередниками. Наразі йому довіряють 70% українців, а його перші кроки позитивно оцінюють 63% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології
цирк гастролює просторами країни, в общем..
Зацените...
Цензор! Не баньте пож...- это худ.образы, искусство и все такое...
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
Чучел, трясця его мать
Членограем по роялю:
Нах страну. Ау, народ, Посмотри, как я *****!
Ветром в хари ссань летит,
Но народец возбужденный
Нам кричит, что то росу
Ссыт нам член разгоряченный....
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что удерживаемые в РФ украинцы вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.
Он также подтвердил информацию о том, что режиссер Олег Сенцов сейчас находится в Москве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это да», - сказал он.
Ранее российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
Российская газета КоммерсантЪ сообщала, что до конца лета в Украину могут быть переданы захваченные в Керченском проливе моряки.
Кремль подтвердил контакты президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.
Года 3-4 назад путиноидов стыдили, что все их мысди вокруг гениталий крутятся. Вы до их уровня деградировали или вы -они и есть?
Если вы действительно украинцы - конструктивно за дело критикуйте Зеленского. Пожалейте хоть Цензор - не превращайте в помойку.