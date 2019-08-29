 Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также Зеленский будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.

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