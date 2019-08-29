 Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.
Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись "Слуга народа".
"Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата. Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия из-за голосования не лично. Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - сказал Корниенко.
Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины". Его носят на левом лацкане пиджака.
В свою очередь Дмитрий Разумков, на своей странице в сети Facebook, опубликовал фото значка и удостоверения народного депутата.
Если проголосуете - за ваши паршивые шкуры никто и десяти копеек не даст.
Потому что посеявший ветер - пожнёт бурю. Этот закон ударит по вам,а не по Пороху.
Наче по дебільним пикам не видно.
Просто Слуга...
Депутаты будут носить значки Народного Депутата Украины, и партийные значки - дополнительно.