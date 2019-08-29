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 Политика Украины
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 Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой своей партии вместо стандартных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата. Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия из-за голосования не лично. Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - сказал Корниенко.

Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины". Его носят на левом лацкане пиджака.

В свою очередь Дмитрий Разумков, на своей странице в сети Facebook, опубликовал фото значка и удостоверения народного депутата.

Новоизбранные депутаты Слуги народа будут носить собственные значки, - Корниенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145261
 
 
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Найух таку державу. Галичина повинна бути автономною.
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Чому провокатор? Це досить реальна річ. Я львівянин і відверто кажучи не бачу свій нарід, регіон і місто в цьому українофобському вертепі. Скільки можна хохлів тягнути? З часів козаччини це відбувається. У Львові Портнов не казав би що він «ваш Майдан на хууу вертів».
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Так же и некоторые даунбасцы -олигофрены говорили и теперь сидят в -опе и лайне. Неужели тебя это ничему не учит? Горе со слабоумными с дефицитом йода, они ни на своих ошибках не учатся,ни на чужих. Караул.
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Им надо сделать тату на лбу зеленого цвета.Красиво будет.
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То есть, зеленый пятак важнее значка в цветах украинского флага? Ну-ну...
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Головне, щоб через пів-року не ховали ці значки і очі.
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Ну шо, "слуги народа", покажите сегодня мастер-класс: проголосуете за отмену неприкосновенности, или нет ?
Если проголосуете - за ваши паршивые шкуры никто и десяти копеек не даст.
Потому что посеявший ветер - пожнёт бурю. Этот закон ударит по вам,а не по Пороху.
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ТЫ ЕЩЕ ТУТ, МРАЗЬ? ТОГДА РАССКАЖИ КАКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ У ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АВСТРАЛИИ
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Навіщо?
Наче по дебільним пикам не видно.
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Хорошо бы ещё татуировку. Чтобы, если в бане или на пляже сразу понятно было..
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Особо упоротые зебилы уже заклеймились)))
Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4191
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Девиз депутата "Слуги народа" - Чего изволите?
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Пускай зелёное тату на лбу набьют - ЗЕкоМАНДА
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слово народ там лишне...
Просто Слуга...
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Це типу як комуняки, тільки зелені? Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5287
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А що разом носити не можна? Чи у вас на український прапор алергія?

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от і показали хто воно є! Державний прапор не для них, бо то є символ страни 404
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Можно ещё , чтобы разумков и стефанчук их пометили , ну как собаки это делают , чтобы их и по запаху можно было узнать
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Вброс.
Депутаты будут носить значки Народного Депутата Украины, и партийные значки - дополнительно.
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Какая нах партия В Украине нет партий ( точнее единицы ) , есть клубы по интересам и ситуативные кружки
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то їх вибирали в депутати ВР України, а вони чхали на порядки та прілічія - главнойє партайгеноссе
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Тобто Слуги протиставляють себе іншим партіям та затвердженому значку ВР?
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У НСДАП тоже прикольные значки (партыйные) были, но более качественно исполненые.
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свиньи на гной исходят)))) а власть то тю тю) пидросенко только попой теперь может торговать
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