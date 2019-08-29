 Прибытие удерживаемых в РФ украинцев ожидается в пятницу, - нардеп Чийгоз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг.

"Олег Сенцов в (московском СИЗО. – Ред.) "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он вчера должен был позвонить. Ему каждый месяц 20 минут дают. Ждала сегодня. Звонка нет", - мать украинского политзаключенного Сенцова. ВИДЕО

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.