EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  947  6
Материалы по теме:
Все про:обмен (722) политзаключенные (1282) Сенцов (1004) Чийгоз (281)

 Прибытие удерживаемых в РФ украинцев ожидается в пятницу, - нардеп Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже в пятницу, 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг.

"Олег Сенцов в (московском СИЗО. – Ред.) "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он вчера должен был позвонить. Ему каждый месяц 20 минут дают. Ждала сегодня. Звонка нет", - мать украинского политзаключенного Сенцова. ВИДЕО

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.

Источник: https://censor.net.ua/n3145260
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке теракта, этапировали в Москву. Это произошло после смягчения меры пресечения для главреда украинской редакции РИА «Новости» Кирилла Вышинского.
 показать весь комментарий
 
Давайте помовчимо - щоб не зірвалось!
 показать весь комментарий
 
Какого он лезет, при всем уважении к нему. Насколько я знаю... Это предположительно... Все хотят свою значимость поднять?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх