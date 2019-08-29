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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) ЦИК (3291) Рудык (8) Слуга народа (259)

 Нардепу-самовыдвиженцу Рудыку не выдали карточку для голосования: решение ЦИК о его победе на выборах отменил суд

Нардепу Сергею Рудыку, победившему на 198 округе в Черкасской области, аппарат ВР отказывается выдавать карточку для голосования на том основании, что решение ЦИК о его победе на выборах отменено судом.

Как  сообщает Цензор.НЕТ, в кулуарах парламента произошла перепалка между Рудыком и главой аппарата ВР.

Рудык принял присягу нардепа и допущен в сессионный зал. Однако при регистрации ему не выдают карточку для голосования, поскольку, по словам главы аппарата, такое решение принято на основании письма секретариата ЦИК: оспаривается процедура голосования и происходит пересчет голосов на ряде участков 198 округа по решению суда.

Рудык подчеркнул: "Оспаривается процедура голосования, а не мое избрание... К тому же есть норма, что нардеп вступает в полномочия после принятия присяги, а я ее уже принял".

Вместе с тем представитель ЦИК сообщил ,что сегодня ночью 6-й Апелляционный административный суд Киева отменил решение ЦИК о признании Рудыка победителем.

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Ранее, 12 августа Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. ЦИК обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа. 21 августа ЦИК признала избранным народным депутатом в мажоритарном округе №198 самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Источник: https://censor.net.ua/n3145258
 
 
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Этот тот, который у Корбана на подвале в штаны писялся?
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это тот шо души старушенций похоронным лайтнабором покупал.
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Вот это Рудыка киданули, бывший от БПП пролетел, как фанера над Парижем.
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оно как шлюха и гончаренки которые все переобуваются на лету ))
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Ты смотри полез таки в Раду упырь! Надеюсь суд не допустит этого оборотня
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Российские СМИ сообщают, что Олега Сенцова доставили в СИЗО «Бутырка» в Москве - Р/С
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У нас не можна оголошувати остаточні результати виборів поки йдуть суди. І не можна оспорювати в судах після оголошення офіційних результатів. Що за ідіотизм?

Мені плювати на Рудика (мало того, він з Лесиком Довгим був у маладой камандє Льоні Космоса, а це діагноз), але вам не здається, що ця ситуація виглядає "нємножко по-дибільному" (с)?
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Рудык такая скотина, что "нємножко по-дибільному" не просматривается.
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только один - не густо - таких нарушений горы
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теперь бравого зольдата рудика из свынофермы можно спокойно отправлять в окопы на защиту родины о которой эта тварь 5 лет звыздела на кривом канале
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сегодня ночью 6-й Апелляционный административный суд Киева отменил решение ЦИК о признании Рудыка победителем.Источник:https://censor.net.ua/n3145258

Этот Рудык имел какой то конфликт с бандой Бени. Они его держали в подвале, пытали и хотели Народного депутата по повестке военкомата отправить в АТО. Сейчас суд ночью (!) заседает и отменяет результаты выборов за несколько часов до присяги... У нас такой независимый суд, надо сказать... Ну дык барыга ж реформировал, а не кто нибудь!))))
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