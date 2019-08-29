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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2857) МВД (7926) Шевченко Артем (174)

 Он имеет полное право остаться руководителем МВД, - Шевченко рассказал, почему Аваков должен быть в новом правительстве

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сформулировал набор аргументов, почему Арсен Аваков имеет полное право остаться руководить Министерством внутренних дел Украины в новом правительстве.

Об этом он пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируют такую правоохранительную структуру, как МВД, на самом дне общественного доверия - в его наинизшей точке", - подчеркнул директор департамента коммуникаций МВД.

Шевченко отметил, что полиция не помогала ни одной политической силе, зато заняла единую приемлемую европейскую модель равноудаленности, пребывания "над схваткой", адекватно реагировала на правонарушения. Таким образом ведомство деполитизированное, считает Шевченко.

Начатые в 2015 году реформы необходимо продолжить, ведь по словам Шевченко среднесрочная стратегия развития системы МВД рассчитана до 2020 года.

Шевченко отмечает заслуги Авакова как одного из ведущих защитников независимости Украины в вооруженном противостоянии российской агрессии: силовое освобождение от сепаратистов Харьковской ОГА 8 апреля 2014. Восстановление Нацгвардии. Мобилизация добровольцев. Создание, вооружения и укрепления добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии в МВД, воевавших и защищавших страну, жертвуя жизнью и здоровьем.

Также директор департамента коммуникаций МВД обращает внимание на позитивные изминения в полиции, таких как: реформа обеспечения правопорядка на массовых акциях, реформа и укрепление уголовной полиции.

"Нулевая толерантность к правонарушителям в погонах. Принцип "совершил преступление - отвечай по закону". Никто не отмазывает и не покрывает своих. Эффективные результаты работы Департамента внутренней безопасности ЧП. Непримиримое разоблачение коррупционеров в собственных рядах", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, Шевченко отмечает высокую оценку работы со стороны международных партнеров. Активные и эффективные коммуникации со стратегическими союзниками (США, Канада, страны ЕС). 

"За 5 лет реализовано более 100 проектов по различным направлениям реформ, около 160 встреч в год и более 20 международных документов подписаны", подытожил Шевченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145256
 
 
 Топ комментарии
 
Его рюкзаки вседа будут тянуть назад спину. Уберите дедушку. Он устал. В тюрьмах сейчас неплохо.
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(цитата) Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируютИсточник: https://censor.net.ua/n3145256
1. а в чем реформа???? реформа была при грузиночках...
2. а петя думает, Невозможно лидеру преобразований остаться чистым...
3. невозможно было не подсовывать рюкзаки?
4 etc etc etc
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На Авакова возложат почётную обязанность: для ЗЕкоМанды носить шаурму в РЮКЗАКАХ
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Так у нас и так производство завалено, а если ещё и пошивочную рюкзаков ликвидировать за какие шиши тогда коммуналку хатыки в Италии он оплачивать будет?!
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Его рюкзаки вседа будут тянуть назад спину. Уберите дедушку. Он устал. В тюрьмах сейчас неплохо.
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Глотай и не кизди много, сепар.
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он в тюрьму жить не пойдет. У него в Италии домик припасен... не то, чтобы завидую. Просто о подлости власти...в Италии пересидел, туда пускай и возвращается
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Здается мне что висишь ты))) что, петух, из-под шонки выпустили?)
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(цитата) Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируютИсточник: https://censor.net.ua/n3145256
1. а в чем реформа???? реформа была при грузиночках...
2. а петя думает, Невозможно лидеру преобразований остаться чистым...
3. невозможно было не подсовывать рюкзаки?
4 etc etc etc
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"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируют такую правоохранительную структуру, как МВД..

Сказал, что когда от главного мусора несёт гавном - это нормально. Такая работа.
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Незамінних людей не існує.
А що там завжди плаває на поверхні?
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при нехватке кадров, старое лицо меняет партию и становится *новым лицом*))) все грехи списываются автоматически)) Ну, с почином!
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Прямо над схваткой?А куда делись борцы с свинарчуками нац.дружины,которые ездили всю предвыборную компанию пороха следом за ним? Не за предателями Украины ,медведчуками .шуфричами и другой мразью ,а именно за Порошенко.И кто главарь этих дружин? Не авякян-рюкзакович.?
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А вот и чел который бил ветеранов роско-Украинской войны, он ваш зе рабы.
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но он выдал оружие добрбатам, когда "кровавый" Пастор ссался в штаны принять решение...
Если бы не он, где бы были сейчас границы Лугандонии ХЗ....
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то то он в последние месяцы так свой зад усиленно отьедал. шоб аж на 3-х стулах усидеть )
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Зебобики возьмут от бывшей власти самое мерзкое - авакова.
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Ню-ню. Смотрите чтобы ето решение не вылезло вам боком
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Шевченка такій самий. Одна ОЗУ. Криють один одного. Сабакова нах...
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Тобто принципи щодо нових обличь вже не виконують. Це все, що треба знати.
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"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным"

...
але ж... як же ж так?
обіцяли нові обличчя...
гнати статевими ганчірками всіх, в кого рильце в гармату...
свинарчуки...

Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 3656
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Зєбіли . Як це не сумно , але те що ви масгамі трахнуті то це очевидно . Бл...дь За ЩО ви тупоголові голосували ? За ліквідацію Держави Україна ? Що має Україна від вашого дебільного голосування ? Свою загибель ? Починаючи з продажу землі іноземцю . А на сьогодні земля суперстратегічний товар . ІДІОТИ !!!
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"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром" Коломойский. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 9272 Зебобіки, то це ганьба рюкзакову соєвого мародера, чи це новий, гарний зе-рюкзаков?
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Чайка , а поломать Пецину всеукраинскую схему предвьіборной "агитации" из бюджета , кто еще мог?
У Авакова получилось...
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после трудоустройства начальников полиции 5 областей ему место на нарах
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"БєгіАрсенБєгі!"
Так, зебільчики?
Хто профуфукал яйцуковича під час втечі останнього?
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Может Аваков стал министром МВД из-за страха что менты ему отомстят.
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