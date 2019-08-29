 Он имеет полное право остаться руководителем МВД, - Шевченко рассказал, почему Аваков должен быть в новом правительстве

Об этом он пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируют такую правоохранительную структуру, как МВД, на самом дне общественного доверия - в его наинизшей точке", - подчеркнул директор департамента коммуникаций МВД.

Шевченко отметил, что полиция не помогала ни одной политической силе, зато заняла единую приемлемую европейскую модель равноудаленности, пребывания "над схваткой", адекватно реагировала на правонарушения. Таким образом ведомство деполитизированное, считает Шевченко.

Начатые в 2015 году реформы необходимо продолжить, ведь по словам Шевченко среднесрочная стратегия развития системы МВД рассчитана до 2020 года.

Шевченко отмечает заслуги Авакова как одного из ведущих защитников независимости Украины в вооруженном противостоянии российской агрессии: силовое освобождение от сепаратистов Харьковской ОГА 8 апреля 2014. Восстановление Нацгвардии. Мобилизация добровольцев. Создание, вооружения и укрепления добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии в МВД, воевавших и защищавших страну, жертвуя жизнью и здоровьем.

Также директор департамента коммуникаций МВД обращает внимание на позитивные изминения в полиции, таких как: реформа обеспечения правопорядка на массовых акциях, реформа и укрепление уголовной полиции.

"Нулевая толерантность к правонарушителям в погонах. Принцип "совершил преступление - отвечай по закону". Никто не отмазывает и не покрывает своих. Эффективные результаты работы Департамента внутренней безопасности ЧП. Непримиримое разоблачение коррупционеров в собственных рядах", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, Шевченко отмечает высокую оценку работы со стороны международных партнеров. Активные и эффективные коммуникации со стратегическими союзниками (США, Канада, страны ЕС).

"За 5 лет реализовано более 100 проектов по различным направлениям реформ, около 160 встреч в год и более 20 международных документов подписаны", подытожил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД: "В стране должны быть стабильные вещи"