 "Слуга народа" и "Евросолидарность" проведут первые заседания фракций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 12.20 состоится фракция, первое заседание, прямо в зале заседаний", - сказал Корниенко журналистам, отметив, что в Верховной Раде пока нет помещений, кроме зала заседаний, где могла бы собраться фракция.

Корниенко также рассказал, что в ближайшее время вопрос с помещением, где может проводить свои заседания фракция "Слуга народа", будет решен и подтвердил, что это помещение будет в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в центре Киева. "Сейчас юридический вопрос утрясаем", - сказал он.

Он также напомнил, что главой фракции будет Давид Арахамия, и у него будет 15 заместителей. "Я – первый заместитель", - сказал Корниенко.

Кроме того заседание фракции партии "Европейская солидарность" Верховной Рады IX созыва состоится в 12:00 в четверг.

"Сегодня в 12.00 состоится заседание фракции, первое после принятия присяги", - сообщил лидер политической силы Петр Порошенко журналистам.

Порошенко также анонсировал "монолитное" голосование фракции за вопросы повестки дня.

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