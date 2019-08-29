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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) неприкосновенность (906) Герус (63)

 Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус

Депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первым решение следующей сессии парламента должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Герус.

Также он отметил, что сегодня готов проголосовать за первое решение о снятии депутатской неприкосновенности, которое будет вынесено в зал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук. ВИДЕО

Также он допустил, что в четверг может быть поставлен на голосование закон об импичменте.

Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145251
 
   
 Топ комментарии
 
казламордый хватит уже палиться со своими сепарскими сайтами!!!
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Самый тупой порохобот в сотни раз умнее гениальго зебилоида! Но если хочешь в спам то как скажешь!
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Эпоха бедности судя по всему закончится попизже(с)...а вот эпоха гласности закончилась уже сегодня... Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 9152

Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 1616
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Партработники перепугались..И наделали в штаны...- Все ребята,отплясались - на балу у сатаны.
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і ета самає главнає Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 8067 другіє праблєми будєм рєшать па мєрє вазнікнавєнія
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Так, ПЕСи проти. Завжди були проти.
Щоб не приймати закон про зняття недоторканості, парашна гнида порошенко дав наказ калічити добровольців і майданівців під Радою 3 березня 2018 року.
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Герус, какой ещё "закон об импичменте" ?
Он давно принят, ещё 6-го июня.
Тебя дядюшка Альцгеймер посетил рано, похоже.
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Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності


облінилась ольгінська пи..добратія..

навіть заголовки читати .

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Так говорили же что сегодня отменят??? Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 988 Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 988 Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 988
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казламордый хватит уже палиться со своими сепарскими сайтами!!!
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мнение тупой порохоботины неинтересно..в спам
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Самый тупой порохобот в сотни раз умнее гениальго зебилоида! Но если хочешь в спам то как скажешь!
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Побачимо чи проголосують за зняття депутатської недоторканості, бо там можуть бути підводні течії Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 9624
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"Слуге зебилов" снятие надо как воздух! Им надо как то держать в узде это шобло!
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Побачимо та прочитаємо цей законопроект, бо його самі Слуги ще не захочуть приймати Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 453
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Конечно не захотят. а думаешь коломойский с какого перепугу сказал что около 100 человек под риском выхода из "слуги народа"?!
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Може почнете з економіки - зубожіння, пенсії, тарифи, таможні?.....
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Эпоха бедности судя по всему закончится попизже(с)...а вот эпоха гласности закончилась уже сегодня... Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 9152

Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус - Цензор.НЕТ 1616
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картина- погонщик на осле.перед носом осла морковка на веревке
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Це цирковий номер клоуна з ніком Карандаш. 50-ті роки. Тільки він їхав на арбі, а віслючок весь час дивився на морквину.
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класс! еще стадо овец Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 7557 тонкорунных,с тонкой душевной организацией не хватает
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Не-е-е, это стало троллей, готовое ко всему.
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я тіки За! вже складаємо список депутатів яким тре дати пи..ди! там є як завжди шуфрич, дубинський, бужанський...
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Треба роздати депутатам бинти і пластир, а секюріті зайнятись навчаннями по організації коридорів. Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 5443
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Справа потрібна ще вчора. Тільки нікому від того краще жити не стане.
Анекдот:
Зеленський Разумкову:
У меня стрємітєльно падаєт популярность. Нужно что-то срочно дєлать.
Разумков (мрійливо): Уже столько сдєлалі: і шаурму єлі, і с понтона пригалі, і чєрєз фонтани бєгалі. Что же ім нє хватаєт? Может давайтє налисо постріжьомся?
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после этого шага, штук 150 слуг уродов, в прошлом парикмахеров, клоунов, танцоров и прочей обслуги, должны сдать ксиву и вернуться в профессию. понту никакого за 30 тыс в месяц сидеть каждый день, слушать бред недоРазумкова, жать педали, и ходить буфет, который закрыт, мордатый слуга уже с 8-00 все пожирает!
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якщо скоротити парламент у 30 разів..
то залишаться Великий Порошенко і решта.
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а где богдансик из сан-тропе?в угол поставили? Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 7051
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тих розмов про зняття вже вимірюється десятиліттями--быльше ніж саме зняття..
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Ну вот и "поработали" , "сняли" в первый же день , неприкосновенность и всё остальное . Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 5260 . А теперь отбой , аж до третьего сентября ,, а там видно будет .
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Сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты - Стефанчук

"Сегодня мы не рассматриваем как такие законопроекты. Мы будем только вносить.
https://zn.ua/POLITICS/segodnya-deputaty-ne-budut-rassmatrivat-zakonoproekty-stefanchuk-328307_.html
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А как вчера эта жирная свинья дышала...как дышала....а мы... а я...та завтра ..все проголосуем...все сделаем..... Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 6475
Даже ежу было понятно ...что свинья брешет...потому как нельзя проголосовать за то что не опубликовано на сайте Вр...и не прошло комитеты....но зебобики развесив уши верили....
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Як тепер пояснити своїм фанатам, що ВР функціонує завдяки регламенту, а не фейсбуку? Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус - Цензор.НЕТ 4798
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особливо тупим..Навіть маючи конституційну більшість,закон про недоторканість треба провести через конституційні зміни...
справа не одного дня.
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Разумеется ни одного дня...и даже ни одного месяца....
А эта жирная свинья свинарчук...вчера громко орала что сегодня все сделает....
Это он кому рассказывал?? Особо тупым зебобикам..??
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Тобто про закон про імпічмент ,чи ТСК вже забули ? Без нього,позбавлення недоторканності лише депутатів, перетворює парламент на ручний.
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Першим рішенням Ради повинно бути надання повної автономії Галичини.
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Зараз адмін відправить тебе у автономне плавання.
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