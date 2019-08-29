 Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Герус.

Также он отметил, что сегодня готов проголосовать за первое решение о снятии депутатской неприкосновенности, которое будет вынесено в зал.

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Также он допустил, что в четверг может быть поставлен на голосование закон об импичменте.

Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.