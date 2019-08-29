 Первым решением следующей сессии ВР должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.
"Это изменения в Конституцию, поэтому наше первое решение следующей сессии должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности", - сказал Герус.
Также он отметил, что сегодня готов проголосовать за первое решение о снятии депутатской неприкосновенности, которое будет вынесено в зал.
Также он допустил, что в четверг может быть поставлен на голосование закон об импичменте.
Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.
В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.
Щоб не приймати закон про зняття недоторканості, парашна гнида порошенко дав наказ калічити добровольців і майданівців під Радою 3 березня 2018 року.
Он давно принят, ещё 6-го июня.
Тебя дядюшка Альцгеймер посетил рано, похоже.
облінилась ольгінська пи..добратія..
навіть заголовки читати .
Анекдот:
Зеленський Разумкову:
У меня стрємітєльно падаєт популярность. Нужно что-то срочно дєлать.
Разумков (мрійливо): Уже столько сдєлалі: і шаурму єлі, і с понтона пригалі, і чєрєз фонтани бєгалі. Что же ім нє хватаєт? Может давайтє налисо постріжьомся?
то залишаться Великий Порошенко і решта.
---------------------------------------------------------------------
Сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты - Стефанчук
"Сегодня мы не рассматриваем как такие законопроекты. Мы будем только вносить.
https://zn.ua/POLITICS/segodnya-deputaty-ne-budut-rassmatrivat-zakonoproekty-stefanchuk-328307_.html
Даже ежу было понятно ...что свинья брешет...потому как нельзя проголосовать за то что не опубликовано на сайте Вр...и не прошло комитеты....но зебобики развесив уши верили....
справа не одного дня.
А эта жирная свинья свинарчук...вчера громко орала что сегодня все сделает....
Это он кому рассказывал?? Особо тупым зебобикам..??