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 Общество
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Все про:Мариуполь (3670) экология (1170)

 В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников

Общественное формирование "Экологический патруль" разоблачило чиновников Мариупольского городского совета в Донецкой области в нецелевом использовании средств.

Соответствующие выводы активисты сделали, проанализировав Отчет об использовании средств по уплате экологического налога местного фонда охраны окружающей природной среды по г. Мариуполь, сообщив на странице организации в Facebook, передает Обозреватель.

"Привлекают внимание пункты по озеленению города, на которые запланировано было в 2018 году 2483 тыс. грн и в 2019 году на общую сумму почти 9 млн грн. При этом отсутствует подробная информация о запланированных работах, а именно создание автоматической системы полива зеленых насаждений, проведение инвентаризации зеленых насаждений в г. Мариуполе, научных исследований по развитию зеленого хозяйства города, учитывая глобальные климатические изменения", – заметили экологи.

При этом они сделали вывод о коррупционной составляющей указанных работ.

Кроме того, в организации отметили, что несмотря на то, что Мариуполь является одним из самых загрязненных городов в Украине, в отчете отсутствует информация по уборке свалок, улучшению состояния загрязнения воздуха, воды, природно-заповедного фонда.

"Анализируя использование экологического налога Мариупольским городским советом, делаем вывод, что средства расходуются не на улучшение экологической ситуации в городе, а для решения текущих проблем коммунальных предприятий города, бессистемного подхода к озеленению города и другие мероприятия, которые не являются неотложными для одного из самых загрязненных городов государства, решение личных интересов чиновников на исполнении "работ", – подытожили в "Экопатруле".

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 01

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 02

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 03

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 04

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 05

Отчет об использовании средств

Facebook ГФ "Экологический патруль"

В сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников 06

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коррупционный скандал разгорелся в "Украинском Дунайском пароходстве". История касается продажи теплохода "Николай Савицкий" по заниженной стоимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3145250
 
   
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всьо канєц марадьорам і баригам замєнєм старих на нових впєрьод только так
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Аброськина вернуть назад в Мариуполь, пусть расследует .
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Майстер заголовку.Корупція і нецільове використання коштів-різні речі.
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Хочеться вірити, що будуть розслідування і суди.
Не один, не два. Не п'ять. І пєціни мародерівці, які у всіх регіонах "патріотично" били себе п'ятами в груди (бо руки були зайняті крадіжками) - постануть перед Законом.
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