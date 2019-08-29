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 Политика Украины
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Все про:черный список (82) Гетманцев (20) Слуга народа (259) Европейская Солидарность (97) Федина (1)

 У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина

Нардеп от "Евросолидарности" София Федина утверждает, что партия "Слуга народа" завела черный список представителей ее политсилы, которых нельзя рассматривать на руководящие должности в комитетах Рады.

Об этом она сообщила в кулуарах Рады после приянтия нардепами присяги, передает Цензор.НЕТ

"У "Слуги народа" есть черные списки относительно представителей "Европейской Солидарности", которых категорически нельзя было рассматривать в качестве кандидатов на те или иные руководящие должности в комитетах", - сказала Федина.

Данный факт опроверг стоящий рядом нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, но Федина заявила, что он просто "не проинформирован".

Читайте также: Окончательное решение по кандидатуре премьера примем сегодня в перерыве, - нардеп от "Слуги народа" Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3145248
 
   
 Топ комментарии
 
Идиотка. Какой нафиг список. вы и так ублюдки все на виду. За 5 лет заипали всю страну.
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Такую готичненькую даму я бы точно никуда не пускал, даже на сельскую дискотеку.
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И это правильно, лучше иметь черный список, чем "амбарную книгу" У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина - Цензор.НЕТ 1231
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ага из Моссаду...... У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина - Цензор.НЕТ 4894 истинну духовное лицо ... НКВД имени Зедебила списки Врагов.. № 1 Враг Украины зебобик Волька....
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Пику нажувала вже, скоро лусне а тільки депутаною стала)))

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Такую готичненькую даму я бы точно никуда не пускал, даже на сельскую дискотеку.
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И это карашо. Барыгам-мародерам не место в новой власти.
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Ага, лучше рыгам из ОПЗЖо зеленый свет!

Шлемазл...
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Хватит уже со своими "рыгами". Напомнить тебе, СКОЛЬКО их в будке было? И не те мифические, которые были в ПР задолго до Майдана или просто вынуждены были числиться во властной партии, чтобы иметь возможность делать карьеру. А РЕАЛЬНЫЕ зашкваренные "персоны"! Да еще коллаборанты, которые у безлеров в начальниках были!
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И это правильно, лучше иметь черный список, чем "амбарную книгу"
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Конечно, пэдрот - в первую очередь. Всё равно под суд идёт.
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Идиотка. Какой нафиг список. вы и так ублюдки все на виду. За 5 лет ******* всю страну.
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Баба з воза - кобыле легче . Пущай за всё отвечают сами . Быстрее сами себя же и "утопят ".. У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина - Цензор.НЕТ 8139 .
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а без списка что, она думает что они белые ?
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И в цьому чорному списку - всі ПЕСики. )))))
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Кому нужно откровенное ворье и погрязшее в коррупции соевое дерьмо, выброшенное народом в выгребную яму украинской политики? Все эти полностью прогнившие организмы интересны только 8 процентам сектантов церкви святого Петра Мальдивского, известного покровителя воров и мародеров
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Та главное что шуфрич подходит для зебилов на главу комитета, остольное то фигня
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лошара, псы и батькивщина отказались от этого комитета, если ты не в курсе
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Так может это и есть причинно-следственная связь, что этот чёрт будет главой комитета, поэтому они и отказались там работать! Ну вам нелошарам сие понять поди тяжко? Ну да ладно...
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причинно следственная связь глистов в твоей черепной коробке никому не интересна. факт остаётся фактом. шуфрич стал главой комитета по остаточному принципу
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весь список пЕСика - это один большой черный список. на одном уровне с "партией" мертвячука.
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А жопоблоки-нормуль? Там все классные чуваки.
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Не сумнівайтесь, зажопники теж є у списку, просто ця дурепа розпустила язика, коли розумніші - мовчать...
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началось,шариковы пришли к власти,черные списки,потом-враги народа,5 колонна,иностранный агент
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Цікаво, як ці списки співвідносяться з правами людини, які стверджують, що всі рівноправні перед законом? А з Конституцією України, яка вказує, що кожен громадянин має право обирати і бути обраним? Гетьманцев хотів згладити ляп співучасників, але недалека і недосвідчена депутатка однопартійця відшила. Агов! Грантоїди! Де ґвалт про дискримінацію?
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когда рыгов "дискриминировали" наверное гвалта не было?ну а теперь пришла очередь шоколадных, все логично
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Бачиш, чоловіче, я тобі навіть не дивуюся. Ти ж не вбачаєш різниці між наперед складеними списками і вільним волевиявленням. Минула влада не ділила "ригів" на білих і в крапочку, а коаліція голосувала за тих "ригів", яких пропонувала їхня фракція. І це і є демократія. Для тебе це надто складно?
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на самом то деле эта инфа неизвестно, правдива ли, а то, что оппозиции в прошлом созыве вообще ничего не перепало мы как то умалчиваем
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Угу, зебилам законов Украины в Трускавце не преподавали, а сами они не знают, что такое презумпция невиновности. Чую, нарулят шимпанЗе, что сами утонут и всех остальных утопят...
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А де ж ці списки, крім як в зруйнованих звивинах будок ПЕСиків?
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Ну от скажи мені чоловіче, чи можна тебе сприймати за адекватну людину? ☺
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"Адекватний" мародерівцю, дай мені "чорні списки" - хто їх опублікував, де, і хто в цих списках. Зараз є так, що мародерівка щось прогунділа, а мародерівці подають це як "факт".
Ваша купка пройшла в парламент. Голосуйте або ні, до наступних виборів. Коли мародерівців взагалі, я надіюсь, в Раді не залишиться. Ваше політичне місце - на смітнику історії.
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Кнопки давите молча песюнки без комитетов, чисто за зарплату)
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ВАРТО ПРИГАДАТИ.
Перша спроба змінити Конституцію була ініційована в 2000 році за президентства Леоніда Кучми. Зміни до Основного закону запропонували ухвалювати за результатами всенародного референдуму.

На голосування винесли питання щодо введення двопалатного парламенту; про право президента розпускати парламент, якщо протягом місяця він не сформує постійно діючу більшість або протягом 3 місяців не затвердить бюджет; про скорочення депутатів з 450 до 300; а також про позбавлення депутатів недоторканності.

Референдум підтримав зміни, проте в Конституцію їх не внесли.
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по любому изменения в конституциюдолжны вноситься законодательным органом, а то, что этот орган должен напрямую выполнять результаты референдума конституцией не предусмотрено
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Да, желания народа всегда были вредными для ********* и прочих барыг...
Очень надеюсь, что теперь будет хоть немного по-другому.
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тут палка о двух концах---народ может вестись на откровенно популистические заявления
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Те, кто ставит вопросы на референдум - "популисты", народ "ведётся" - или олигарха дважды подряд выбирает, как януковоща и порохла - значит, народу надоумнеть и развиваться. Иначе такой народ застрянет в недодемократии, как народ Украины. Или Сербии. Или даже Турции.
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сказать легко, но как это сделать, если все умные стараются побыстрее эмигрировать?
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Сделать легко. Власть не должна воровать и не давать воровать другим.
Больше ничего. И люди потянутся - и свои, и другие бизнес приедут делать, развивать экономику.
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я не думаю, что все так просто, эмиграция происходит в значительной степени и в странах балтии, и в других восточноевропейских странах, в которых мы постулируем отсутствие "воровства"(хотя правильнее говорить надо не о воровстве, а о коррупции)
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Корупция и воровство - это фактически одно и то же, поскольку коррупция - это использования власти в целях незаконного, за счёт бюджета, обогащения.
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т.е. метвертчук шухрич рабинович в белом списке.. У "Слуги народу" є чорний список нардепів від "Євросолідарності", яких заборонено розглядати на керівні посади в комітетах, - нардепка Федина - Цензор.НЕТ 4475
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У "слуги" может список и есть, а вот "члены" похоже не проинформированы...
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как всегда ылита знает все лучше всех.Ну почему, почему свинотные мрази так похожи на пукинских мразей?
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Та список совсем небольшой, всего то 24 блохастых ПЭСика со свыном во главе.
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Тебе лично что они сделали, шлемазл одесский? Конкретно, без общих слов?
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подгавкивали пете в его потужной работе на себя. Экономика при пете захерела от коррупции окончательно.
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Хоть каким то образом хотят обратить на себя внимание.
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