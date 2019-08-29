 У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина

Об этом она сообщила в кулуарах Рады после приянтия нардепами присяги, передает Цензор.НЕТ.
"У "Слуги народа" есть черные списки относительно представителей "Европейской Солидарности", которых категорически нельзя было рассматривать в качестве кандидатов на те или иные руководящие должности в комитетах", - сказала Федина.
Данный факт опроверг стоящий рядом нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, но Федина заявила, что он просто "не проинформирован".
Шлемазл...
Ваша купка пройшла в парламент. Голосуйте або ні, до наступних виборів. Коли мародерівців взагалі, я надіюсь, в Раді не залишиться. Ваше політичне місце - на смітнику історії.
Перша спроба змінити Конституцію була ініційована в 2000 році за президентства Леоніда Кучми. Зміни до Основного закону запропонували ухвалювати за результатами всенародного референдуму.
На голосування винесли питання щодо введення двопалатного парламенту; про право президента розпускати парламент, якщо протягом місяця він не сформує постійно діючу більшість або протягом 3 місяців не затвердить бюджет; про скорочення депутатів з 450 до 300; а також про позбавлення депутатів недоторканності.
Референдум підтримав зміни, проте в Конституцію їх не внесли.
Очень надеюсь, что теперь будет хоть немного по-другому.
Больше ничего. И люди потянутся - и свои, и другие бизнес приедут делать, развивать экономику.