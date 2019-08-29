 У "Слуги народа" есть черный список нардепов от "Евросолидарности", которых запрещено рассматривать на руководящие должности в комитетах, - нардеп Федина

Об этом она сообщила в кулуарах Рады после приянтия нардепами присяги, передает Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народа" есть черные списки относительно представителей "Европейской Солидарности", которых категорически нельзя было рассматривать в качестве кандидатов на те или иные руководящие должности в комитетах", - сказала Федина.

Данный факт опроверг стоящий рядом нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, но Федина заявила, что он просто "не проинформирован".

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