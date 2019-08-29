 Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.

На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".

"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры. - Ред.)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

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