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 Политика Украины
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 Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка прогнозирует принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры Украины, уже сегодня в течение дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.

На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".

"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры. - Ред.)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болтон поддерживает кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3145246
 
 
 Топ комментарии
 
єта проста патужниє рєформи прут Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6357 вот што значіт ігарь валєрічь вчєра всьо парєшал
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"принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры". ))))))) запомни, шапка, это не принятие решений, это утверждение стадом прислуг уже принятых кем то решений!
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чудо, ну ответь наконец то, на простой вопрос-с чего у тебя такое ликование в надежде. допустим всех посадили, вех кого ты хочешь и еще немножко. ты думаешь в твоей убогой жизни что то поменяется? ))) откроют тебе счет в банке, закинут туда капусты, вместо зассанной хрущевки дадут хату в центре мухосранска, матрешку новую из салона подкатят, хавчик будешь получать, а не корм для скота как сегодня... этого же ничего не будет, все как было убого у тебя, так и останется. с чего радость? а уж через два месяца на новые лица, верней хари, будешь жилу дуть и хрюкать что бы их посадили.
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єта проста патужниє рєформи прут Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6357 вот што значіт ігарь валєрічь вчєра всьо парєшал
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Будем посмотреть. Скоро осень....Пора сажать....озимые.
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чудо, ну ответь наконец то, на простой вопрос-с чего у тебя такое ликование в надежде. допустим всех посадили, вех кого ты хочешь и еще немножко. ты думаешь в твоей убогой жизни что то поменяется? ))) откроют тебе счет в банке, закинут туда капусты, вместо зассанной хрущевки дадут хату в центре мухосранска, матрешку новую из салона подкатят, хавчик будешь получать, а не корм для скота как сегодня... этого же ничего не будет, все как было убого у тебя, так и останется. с чего радость? а уж через два месяца на новые лица, верней хари, будешь жилу дуть и хрюкать что бы их посадили.
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"принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры". ))))))) запомни, шапка, это не принятие решений, это утверждение стадом прислуг уже принятых кем то решений!
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уж замуж невтерпеж..)))))
охолонь шапка )))))))
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мародеры поднимают голову? Семейное положение: женат. Жена: Алеся Андреевна Бартовщук. У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. Дети имеют французское гражданство. Супруга является владелицей жилого дома площадью 145 кв. м, который находится во Франции. Здесь же ей принадлежит 440 кв. м земли. Дом был приобретен 8 декабря 2016 года. (во время войны, мародер)
В Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, являющегося местом фактического проживания Руслана Рябошапка, у его жены 50% собственности на квартиру площадью 10 квадратов и земельный надел на 318 м².
Из транспортных средств в собственности декларанта автомобиль Peugeot 4008, 2012 г.в. Алесе Андреевне принадлежит Volvo XC 70, 2013 г.в. В 2014 г., на момент приобретения авто, его стоимость - 627 тыс. 648 грн. Peugeot был приобретен годом ранее за 254 тыс. 590 грн.
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мировые политики должны стажироваться в Украине, чтобы быстро и качественно решать все их проблемы Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1593 такое ноу-хау надо рекламировать)) да,и народные всякие мудрости - атавизм)))
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Высшее образование по специальности правоведение Рябошапка получил в ныне уже не существующем частном украинско-израильском Международном Соломоновом университете в Киеве
Согласно декларации Руслана Георгиевича Рябошапки, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, у декларанта нет недвижимости.?
Супруга является владелицей жилого дома площадью 145 кв. м, который находится во ФРАНЦИИ.
Здесь же ей принадлежит 440 кв. м земли. Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
У Рябошапки трое сыновей. Все они живут с матерью на территории ЕС и имеют французкое гражданство
Говорят, что Рябошапку в команду кандидата в президенты Зеленского привел Богдан
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Относительно Рябошапки из НАЗК открыли уголовное производство
Вторник, 1 ноября 2016, 14:11
Прокуратура города Киева открыла уголовное производство по обращению нардепа Ивана Винника относительно незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.
В самом постановлении суда фамилия нардепа зашифрована, однако как пишет Бигус.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявление написал нардеп от "БПП" Иван Винник.
В своем обращении Винник указал, что 30 октября 2015 года на карточный счет Руслана Рябошапки в "Приватбанке" были перечислены 270 тыс грн от "Программы развития ООН в Украине" (ПРООН), с назначением платежа - пополнение счета.
При этом, в Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год он информацию о получении указанных денежных средств не отразил.
Уголовное производство №42016100000000951 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 06.10.2016.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/1/7125449/
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Останній раз Руслан Рябошапка подавав електронну декларацію в березні 2018 року за попередній 2017 рік. Згідно з нею, сам заступник глави ОП власної нерухомості немає. Проте, його дружина Олеся є власницею:
квартири площею 150 метрів квадратних в елітному селі Нові Петрівці на Київщині (співвласниця);
земельної ділянки площею 318 метрів квадратних в селі Нові Петрівці на Київщині (співвласниця);
житлового будинку у Франції площею 145 метрів квадратних;
земельної ділянки площею 440 метрів квадратних у Франції.
Їздить Рябошапка на автомобілі Volvo XC90, а його дружина - на Volvo XC70.
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