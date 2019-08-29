 Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если президент сказал "да", то мы это будем делать. Быстро и качественно", - сказал Рябошапка журналистам в четверг, после торжественного заседания Рады, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру.
На вопрос когда ожидать решений, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры, замглавы Офиса президента ответил: "Думаю, что сегодня".
"До принятия официального решения, я не могу комментировать это (реформирование Генпрокуратуры. - Ред.)… Можем вечером об этом пообщаться", - добавил Рябошапка.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
охолонь шапка )))))))
В Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, являющегося местом фактического проживания Руслана Рябошапка, у его жены 50% собственности на квартиру площадью 10 квадратов и земельный надел на 318 м².
Из транспортных средств в собственности декларанта автомобиль Peugeot 4008, 2012 г.в. Алесе Андреевне принадлежит Volvo XC 70, 2013 г.в. В 2014 г., на момент приобретения авто, его стоимость - 627 тыс. 648 грн. Peugeot был приобретен годом ранее за 254 тыс. 590 грн.
Согласно декларации Руслана Георгиевича Рябошапки, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, у декларанта нет недвижимости.?
Супруга является владелицей жилого дома площадью 145 кв. м, который находится во ФРАНЦИИ.
Здесь же ей принадлежит 440 кв. м земли. Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
У Рябошапки трое сыновей. Все они живут с матерью на территории ЕС и имеют французкое гражданство
Говорят, что Рябошапку в команду кандидата в президенты Зеленского привел Богдан
Вторник, 1 ноября 2016, 14:11
Прокуратура города Киева открыла уголовное производство по обращению нардепа Ивана Винника относительно незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.
В самом постановлении суда фамилия нардепа зашифрована, однако как пишет Бигус.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявление написал нардеп от "БПП" Иван Винник.
В своем обращении Винник указал, что 30 октября 2015 года на карточный счет Руслана Рябошапки в "Приватбанке" были перечислены 270 тыс грн от "Программы развития ООН в Украине" (ПРООН), с назначением платежа - пополнение счета.
При этом, в Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год он информацию о получении указанных денежных средств не отразил.
Уголовное производство №42016100000000951 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 06.10.2016.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/1/7125449/
квартири площею 150 метрів квадратних в елітному селі Нові Петрівці на Київщині (співвласниця);
земельної ділянки площею 318 метрів квадратних в селі Нові Петрівці на Київщині (співвласниця);
житлового будинку у Франції площею 145 метрів квадратних;
земельної ділянки площею 440 метрів квадратних у Франції.
Їздить Рябошапка на автомобілі Volvo XC90, а його дружина - на Volvo XC70.