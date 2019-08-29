 Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис

Об этом написал на своей странице в сети Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Особо обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", - говорится в сообщении.
Чубаров отмечает, что одновременно с законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом - законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".
"Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украины наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарскому народу и восстановление его прав как коренного народа Украины", - подытожили в Меджлисе.
То есть, какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
5 лет это рыло с Мародером только деньги крало.
А тем временем татары в Крыму уже даже не помнят кто это.
В крымский район херсонской области
но пока ни одного заголовка, после которого можно біло бі вісраться с разбегу всем накопленнім потенциалом... ждем-с подходящего заголовка, да, песики?
А на счет чупакаброва - может и будет кр. татарская автономия , но после реализации мыролюбных мечтаний его хозяина свиновальца - а значит никогда.
Чубарова выбрал менджлис,а ты пиши пиши вася
Більше жодних автономій.
Татары никакие там не коренные, они в Крыму с XIII века, а до татар там кто только не топтался! То что они там хорошо устроились, то это факт! Коренными жителями Крыма могут быть только переселенцы с ближайшей материковой части, вокруг вода! кстати, которые были убиты залетными на остров в т.ч. и татарами!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Ну і не нахаба? Пішли нафіг, "корінні". Вирізали місцевих і самі заселились = "корінні"
"восток дело тонкое", вот что. у них же в коранах пишет как надо вести себя с "неверными" Аллаху.
Хрен вам !
Только в обмер шоб вы всем стадом, то есть, коренным народом, приняли православие.
Кто не примет - нафиг с Крыма. ОК?
ага, завтра парашники, дадут в крыму татарам земли, денег и можно проводить новый референдум, шо будет крымскотатарская автономия в составе параши.