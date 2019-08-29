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 Политика Украины
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 Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис

Меджлис крымскотатарского народа обратился к новоизбранным депутатам Верховной Рады с просьбой о внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым"

Об этом написал на своей странице в сети Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Особо обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", - говорится в сообщении.

Чубаров отмечает, что одновременно с законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом - законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".

"Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украины наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарскому народу и восстановление его прав как коренного народа Украины", - подытожили в Меджлисе.

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Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис 01
Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145244
 
   
 Топ комментарии
 
Это будут говорить люди, которые на выборах топили за песиков, которые, напоминаю, вместе с НФ представляли правящую коалицию в предыдущем парламенте?Не ваше дело, у вас было время!
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Давай и про статус Крыма, про особый статус Донбасса. А остальные области чем хуже?
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Да, обязательно.
В крымский район херсонской области
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Это будут говорить люди, которые на выборах топили за песиков, которые, напоминаю, вместе с НФ представляли правящую коалицию в предыдущем парламенте?Не ваше дело, у вас было время!
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Давай и про статус Крыма, про особый статус Донбасса. А остальные области чем хуже?
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В остальных областях деньги не этому хряку пойдут - там не интересно
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а какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
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А какие-то области еще топят за автономию?
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не топят.

То есть, какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
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На Закарпатье-Балогам, на Одесчине-Трухе и пристным, вы словно не знаете кто в какой области местные феодалы.
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про желания Чубарова в гугле искать ?
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Когда примут особый статус народу Донбасса, и народу татарии, тогда отдельны статус захотят венгры, румыны, молдаване, народ Бессарабии, народы Одессы, и др.
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Говна!
5 лет это рыло с Мародером только деньги крало.
А тем временем татары в Крыму уже даже не помнят кто это.
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вы крымский татарин?вы самоопределились? Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис - Цензор.НЕТ 461
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Да, обязательно.
В крымский район херсонской области
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К стати это не прикол, нодействительно есть проект который будет принят о укрупнении регионов , так вот крым действительно войдет в состав Херсонской области . Для русни это очень печально. Потому что на местном референдуме будет принято решение об освобождении полуострова от русни.
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Если Меджлис сам освободит Крым, так и быть. А пока гуляй, вася.
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псячие в напряге, руки на клаве, позиция низкий старт...
но пока ни одного заголовка, после которого можно біло бі вісраться с разбегу всем накопленнім потенциалом... ждем-с подходящего заголовка, да, песики?
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не понял. кому необходимо внести. И главный вопрос зачем это надо?
А на счет чупакаброва - может и будет кр. татарская автономия , но после реализации мыролюбных мечтаний его хозяина свиновальца - а значит никогда.
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"хозяин" "вальцман",а фуем по роялю слабо? ты кто такой что за крымских татар тут решаешь?
Чубарова выбрал менджлис,а ты пиши пиши вася
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Так званий "меджліс" це фікція, хімера, він вже давно нікого не репрезентує. Живуть якісь балаболи за рахунок державних коштів, та ще й шкодять Україні.
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ты тоже татарин?или так-погреться?твое какое дело бл это право коренного крымско-татарского народа и не тебе судить кто там да как,обрезание сделай хотя бы
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Непонятно чего они хотят, у Крыма и так статус автономной республики.
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Мабуть хочуть щоб Україна звільнила Крим від кацапів і дола повну автономію, взагалі Крим щоб був кримсько татарський. Незрозуміло чого він їх, якщо там не більше 20 відсотків кримських татар.
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Крымских татар там было 10-12% а сейчас наверное вообще 5%, а требуют целый полуостров, не слишком ли жирно хотят? выделить им 1 квартал, а может и 1 улицу!
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А кацапо-татарські провокатори ніяк не вгамовуються. Яка на@уй "автономія", якщо на фронті боротьби з кацапами немає ЖОДНОГО кримського татарина?! Вони вирішили "берегти життя татар", бо їх, кажуть, малувато на світі (хоча, насправді, їх не менше мільона, а в криму біля 300 тисяч), нехай за їхню омріяну автономію конають українці.
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Крым должен стать Таврической областью Украины - любой другой его статус измена Родины!
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Крим має бути областю в складі України.
Більше жодних автономій.
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Ни хрена себе смелый какой! Сразу значит за рога и в стойло. А чего к Порошенко не подходил с такими вопросами? Сцал в карман?
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Хватит из нас дураков делать! Историю еще никто не отменял!!!
Татары никакие там не коренные, они в Крыму с XIII века, а до татар там кто только не топтался! То что они там хорошо устроились, то это факт! Коренными жителями Крыма могут быть только переселенцы с ближайшей материковой части, вокруг вода! кстати, которые были убиты залетными на остров в т.ч. и татарами!


X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).

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татарча хоче під шумок виторгувати для себе особливі полномочія, а потім відокремитись та відійти до туреччини - яка нам від того користь?
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Так Умеров(здається) так і висрав(тут було) - кр. народ сам вирішить з ким бути: з Росією, Україною чи Туреччиною(навіть порядок перерахунку - Україна не на першому місці).
Ну і не нахаба? Пішли нафіг, "корінні". Вирізали місцевих і самі заселились = "корінні" Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс - Цензор.НЕТ 7879
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А что им мешало в течении 5 лет определиться?К самим крымским татарам у меня вот претензий нет, те бедолаги сейчас под оккупацией живут, а эта их чертова верхушка уже лет 20 как в Киеве, и тут сидят и пилят бабло, чёртовы лицемеры.
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Как что?
"восток дело тонкое", вот что. у них же в коранах пишет как надо вести себя с "неверными" Аллаху.
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В этом есть смысл! если бы Турция не была членом Евроатлантических организаций, и у нее не было бы сейчас все так хорошо, то наверняка тоже претендовала бы на Крым! а так портить отношения ради Крыма не стоит! А то, что туркам Крым интересен и татары им близки, есть такое дело, у них с татарами даже и язык общий! Так что самоопределение татар в перспективе может оказаться опасной штукой, ибо им ближе Турция нежели Украина!
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Татар с территории Крыма в Турцию с 1856 г по 1920 гг выехало в 3 раза больше чем их сейчас живёт в Крыму. И что ? Татары имеют автономную область в Турции, есть ли у них хотя бы какой-то район, где они там компактно проживают? Нет, и не будет. Вот так надо поступать и в Украине- никаких татарских автономий, тем более при 5 или 10% состава населения. Вы знаете сколько чеченцев в составе Чеченской автономной республики? 99%
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Т.е. руками украинцев загрести жар из Крыма , а потом они будут самоопределяться !!!
Хрен вам !
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Не слишком ли жирно кучке татар которых на острове 5% отдать целый полуостров??? Выделить им квартал, а то и улицу!
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Без базара, чувак.
Только в обмер шоб вы всем стадом, то есть, коренным народом, приняли православие.
Кто не примет - нафиг с Крыма. ОК?
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Никаких автономных республик в составе Украины не должно быть ! Анексии Крыма не произошло бы не будь здесь наворочено с особым статусом г. Севастополь и Автономной Республики.
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ну і військової бази при статусі позаблоковості
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источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение Источник: https://censor.net.ua/n3145244

ага, завтра парашники, дадут в крыму татарам земли, денег и можно проводить новый референдум, шо будет крымскотатарская автономия в составе параши.
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Да, да, особый статус крымско- татарского народа.., мы уже видим, чем это заканчивается.., а давайте ещё особый статус дадим Донбассу, как русскоязычным, Закарпатью, Галичине, Буковине...Нет уж, дядя Чубаров, хотите быть в составе Украины- милости просим, на общих основаниях, а нет..., тогда к пуйлу и отвоёвывайте сами свою независимость..
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Что за дискриминация? к черту Украина, даешь автономию венграм и румынам !
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А Бессарабии ? а Молдаванам ? А чем народ Одессы хуже народа Бомбаса ?
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З якої це рації татарам Крим віддавати?! Нехай спочатку беруть зброю і докажуть, що вони готові воювати за Крим !
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Дайош незалежність Галицько - Волинському князівству !!!
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