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 Общество
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Все про:аудит (276) Укрзализныця (1686)

 Нужно провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство, - нардеп Артюшенко

Низкая эффективность управления УЗ привела к катастрофическим последствиям, отметил Артюшенко

Деятельность высшего руководства "Укрзализныци" (УЗ) привела к катастрофическим последствиям, а "прибыльность" компании обеспечивается за счет систематического невыполнения планов капитальных инвестиций. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение народного депутата 8 созыва Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому.

По данным экс-нардепа, "Укрзализныця" потеряла более половины парка вагонов, увеличивается дефицит квалифицированных кадров

Артюшенко отмечает, что низкая эффективность управления госкомпанией привела к тому, что в некоторых случаях наличие контингента (поездные, локомотивные, маневровые диспетчеры) составляет 30% от потребности. Дефицит относительно обеспечения станционной работы и формирования поездов – до 20%. Происходит быстрый рост непроизводительных расходов.

По состоянию на июль 2019 года, дефицит локомотивных бригад для обеспечения процесса перевозок составляет не менее 1300 человек, при этом непроизводительные расходы, связанные с некачественной организацией работы, за первое полугодие – не меньше 150 млн грн.

Артюшенко также отметил, что роста объемов перевозок, которые декларирует руководство УЗ, не произошло. Но общие расходы, которые понесло хозяйство на осуществление производственной деятельности за 6 месяцев 2019 года, составили приблизительно 11,5 млрд грн, что больше прошлогодних на 600 млн грн.

Стремительно уменьшаются объемы собственного вагонного парка. Если в 2016 году парк вагонов "Укрзализныци" составлял 140 тыс. единиц, то в 2018 году – лишь 60 тыс. единиц. Нагрузка вагонов с признаком ЦТЛ (Центр транспортной логистики УЗ) за последние три месяца не превышала 25%.

Политик подчеркнул, что УЗ была вынуждена массово переводить свой парк вагонов в продолжительный запас и в нерабочий парк, ведь в последние три месяца плата за посуточное пользование вагонами УЗ возросла втрое от стоимости, что значительно уменьшило спрос на них со стороны рынка.

В "Укрзализныце", по данным Артюшенко, практически нивелирована графиковая система организации движения грузовых поездов, отчетность по этому направлению работы искажена, что приводит к существенным потерям локомотивного хозяйства, простою вагонного парка. Провальная политика организации перевозок за первое полугодие привела к потере локомотивного хозяйства в общей сумме около 550–600 млн грн.

Кроме того, по его словам, отсутствие инвестиционной политики и ритмического обеспечения поставок для ремонта инфраструктуры привело к потере скорости. Каждый год техническая скорость движения поездов уменьшается на 3–5%, из-за чего стабильно растут непроизводительные расходы. За 6 месяцев 2019 года УЗ перерасходовала на топливно-энергетические ресурсы почти 690 млн грн.

Экс-нардеп отмечает, что руководство "Укрзализныци" так и не провело обещанного распределения имущества инфраструктуры на профильное (обеспечивающее эксплуатацию) и инвестиционное (включая непрофильные активы), а это продолжает продуцировать коррупцию и неэффективность.

"Анализ эффективности деятельности руководства "Укрзализныци" свидетельствует, что настало время не только для радикальных кадровых решений, но и для привлечения руководителей госкомпании к уголовной ответственности. Призываем вас инициировать проверку состояния дел в "Укрзализныце" с привлечением правоохранительных структур МВД, СБУ и НАБУ. Топ-менеджмент сегодня фактически убивает госкомпанию, с каждым днем его пребывания у власти путь к восстановлению "Укрзализныци" становится более длинным. Необходимо применение срочных мер и, прежде всего, принятие кадровых решений относительно высшего руководства "Укрзализныци", – говорится в обращении нардепа 8 созыва к президенту.

Нужно провести аудит Укрзализныци и сменить руководство, - нардеп Артюшенко 01
Нужно провести аудит Укрзализныци и сменить руководство, - нардеп Артюшенко 02
Нужно провести аудит Укрзализныци и сменить руководство, - нардеп Артюшенко 03

Как известно, три недели назад четыре комитета Верховной рады (транспорта, аграрный, промышленности и предпринимательства, топливно-энергетический) направили письма президенту и премьер-министру о том, что руководство "Укрзализныци" не может обеспечить перевозку грузов, снизить уровень коррупции, что наносит ущерб всей экономике Украины. Парламентские комитеты и представители самых крупных отраслевых объединений заявил об отсутствии локомотивов и некачественном ремонте имеющейся тяги, неэффективном использовании грузовых вагонов, срыве программы обновления парка.

Из-за отсутствия тяги и непрофессионального менеджмента остаются покинутыми почти 400 грузовых поездов на 25 тыс. вагонов. В обращении идет речь о том, что "Укрзализныця" приостановила работу автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов", вернулась к ручному распределению вагонов с "акцентом на маршрутные отправления" и закрывает станции для осуществления нагрузок.

Источник: https://censor.net.ua/n3145237
 
   
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ну так на уз око поклав бєня. тому дєрзайтє
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параша, это ты само придумало или он тебе лично сказал?
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Мародер довел Укрзализныцю до убожества.
Даже при овоще составы таким гамном не были.
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Они уже лет 20 как полное гаумно, так что не надо звиздеть. А пассажирские еще времен леонида ильича ездят, но на Киев часто попадаются абсолютно новые вагоны.
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Да, кое-кому возможно перекроют возможность покупать подстаканники за 2 тыс/шт.
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та там всех живущих по-новому пора выкинуть на улицу - хватит жировать за наш счет Нужно провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство, - нардеп Артюшенко - Цензор.НЕТ 3717
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....сменить руководство???.....ПОСАДИТЬ!!! и они знают за ЧТО.
Кто ехал поездами,обращали внимание на мусорные свалки вдоль всего полотна,особенно поразила грязь около Киева.
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Автодороги убили реформаторы в хлам, а вот с железкой зубы пообламали. Думали, за пяток лет снизить её балансовую стоимость в ноль, а в следующие пять лет и заглотнуть...
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Жд сообщения это вообще мрак ! Логистика на пассажирке адище. Купить билеты какой нибудь бабуле из области фантастики ( я с интернета захожу в 6 утра а нижних полок уже нет за 45 суток, и я часами мониторю а что делать бедной старушке из какого-то села? Меня аж бесит эти рассказы **** про бедных опухших с голоду украинцев, как куда билет взять, хера лысого все раскуплено. Направление Одесса, киев и Львов нужно мониторить круглосуточно. Так кто ездит?
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