 Окончательное решение по кандидатуре премьера примем сегодня в перерыве, - нардеп от "Слуги народа" Качура

Об этом он сказал в комментарии журналистам после принятия присяги, сообщает Цензор.НЕТ.
"Консультации продолжаются. Мы слышали слова президента о том, что Гончарук будет хорошим премьером, но пока он только кандидат. Я знаю Гончарука давно. Он хорошо себя зарекомендовал в общественном секторе и у него есть алгоритм законодательной работы. Но еще будет заседание фракции по кандидатуре премьера (в перерыве заседания Рады, который продлиться до 13:00. - Ред.)", - сказал Качура.
Также депутат подтвердил, что сегодня в повестке дня находится законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и народные избранники намерены за него проголосовать.
"Причем это будет полное снятие неприкосновенности, потому что из некоторых фракций к нам подходили с предложениями оттянуть принятие данного закона до зимы либо снять неприкосновенность в неполной мере", - сказал он, не сообщив, какие конкретно депутаты просили не голсовать за снятие депутатской неприкосновенности.
- Ротердам - вротвамдам
- Свинарчуков наверное и наградить надо.
- Россия не враг
и тд по тексту.
Пруфы дать или гугл забанили?
Так шо торговля на крови от коломойского это уже не так и плохо?
а, понял, спонсирование украинской армии ті назіваешь торговлей на крови... ниче удивительного, многие ріги именно так и говорят, типа помощь украинской армии - єто есть разжигание войні и ведет к кровопроитию
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-obyavil-gladkovskogo-geroem-28082019105700
https://delo.ua/business/pod-kontrolem-kolomojskogo-centrenergo-zakupae-357297/
тока о своем желудке думают зебики.
Когда им говорилось что нужно думать о стране то они говорили что им всеравно что там в стране если в холодильнике пусто
знаешь кто в нерабочее время работает? тот, кто работать не умеет! 100 дней(!!!!) не хватило чтобы определиться с кандидатурой. о чем тут говорить?...
Источник: https://censor.net.ua/r3144950"
и при чем тут зеленка??? вот источник назначений )))))