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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) неприкосновенность (906) премьер (1458) Слуга народа (259) Качура (1)

 Окончательное решение по кандидатуре премьера примем сегодня в перерыве, - нардеп от "Слуги народа" Качура

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что фракция политсилы в перерыве заседания Рады проведет консультации по поводу голосования за кандидатуру премьера.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после принятия присяги, сообщает Цензор.НЕТ.

"Консультации продолжаются. Мы слышали слова президента о том, что Гончарук будет хорошим премьером, но пока он только кандидат. Я знаю Гончарука давно. Он хорошо себя зарекомендовал в общественном секторе и у него есть алгоритм законодательной работы. Но еще будет заседание фракции по кандидатуре премьера (в перерыве заседания Рады, который продлиться до 13:00. - Ред.)", - сказал Качура.

Также депутат подтвердил, что сегодня в повестке дня находится законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и народные избранники намерены за него проголосовать.

"Причем это будет полное снятие неприкосновенности, потому что из некоторых фракций к нам подходили с предложениями оттянуть принятие данного закона до зимы либо снять неприкосновенность в неполной мере", - сказал он, не сообщив, какие конкретно депутаты просили не голсовать за снятие депутатской неприкосновенности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145236
 
 
 Топ комментарии
 
Игорьвалеричь еще спить, пока не может ответить. Вот после обеда как проснеться вы сразу и примите решение!
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главное что бы зебилы верили!
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авральная система в действии. впору Лаврова цитировать... Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура - Цензор.НЕТ 6404
знаешь кто в нерабочее время работает? тот, кто работать не умеет! 100 дней(!!!!) не хватило чтобы определиться с кандидатурой. о чем тут говорить?...
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молодці, особо важніе государственніе дила решают даже в переріве, песики, учитесь, а то тока о своем желудке думаете
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Зебил только не надо перекрашиваться на ходу! Игорявалерича слушай он вам идиотам плохого не скажет!
- Ротердам - вротвамдам
- Свинарчуков наверное и наградить надо.
- Россия не враг
и тд по тексту.
Пруфы дать или гугл забанили?
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Суди о человеке по делам его. А не по словам его. Итйот
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По делам?
Так шо торговля на крови от коломойского это уже не так и плохо?
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от Коломойского? ниче не путаешь?
а, понял, спонсирование украинской армии ті назіваешь торговлей на крови... ниче удивительного, многие ріги именно так и говорят, типа помощь украинской армии - єто есть разжигание войні и ведет к кровопроитию
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а на спонсирование деньги брал с мау и привата, т.е. за все платили украинцы))) умный, патриотичный маланец))
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генератор идей, я жгучая брюнетка, ванги с тебя не получилось
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"а то тока о своем желудке думаете"
тока о своем желудке думают зебики.
Когда им говорилось что нужно думать о стране то они говорили что им всеравно что там в стране если в холодильнике пусто
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Пушкаш. Футболит біл такой. Крутой. Есси мне склероз не изменяет то раз пять брал Кубок Чемпионом в составе Реала. Родственник?
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ты в суть вопроса окунись. "что Гончарук будет хорошим премьером..." с чего это видно? левые дипломы голимых институтов. работа в фирмах, которые занимались аферами с землей. ВСЕ!
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Беня Каломумойский пока ещё не решил кто будет премьер-министром
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авральная система в действии. впору Лаврова цитировать... Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура - Цензор.НЕТ 6404
знаешь кто в нерабочее время работает? тот, кто работать не умеет! 100 дней(!!!!) не хватило чтобы определиться с кандидатурой. о чем тут говорить?...
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Игорьвалеричь еще спить, пока не может ответить. Вот после обеда как проснеться вы сразу и примите решение!
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проснется, покушает мацу, почитает прессу Израиля, сделает туда пару звонков а потом позвонит и скажет - "Воффка, мы тут окончательно решили, что премьером в Украине должен быть....." Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура - Цензор.НЕТ 4105


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"- Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов.
Источник: https://censor.net.ua/r3144950"

и при чем тут зеленка??? вот источник назначений )))))
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Вообще то , что будет Гончарук, стало ясно, когда Зеленский начал его возить с собой по стране. Не надо быть Беней, чтоб это понять.
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конЭшно. беня приказал и зеля повез.))))))))
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Все теперь такие важные...Им в Трускавце треннинги провели как себя вести с "простолюдинами". Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура - Цензор.НЕТ 803
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Евгений кокошнікоф шо с тобой случілось? Бєня іспортіл настроєніє і зєльоноє уже не такоє зельоноє😊
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следи за собой. отдыхай...расслабься. только не обделайся ненароком. памперс приготовь. Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура - Цензор.НЕТ 9305
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вот так все просто - примут решение в перерыве...
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І скільки ж голосів бракує слугам щоб зняти недоторканість☺бєніна сотня?
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Все делается на ходу - тяп ляп! Три месяца не хватило,чтобы определиться с такими важными назначениями.Так и в раде будут ежедневно штамповать десятки законов без регламента и поправок. Главное количество, чтобы показать свой трудовой потенциал.
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"...в перерыве заседания ..., который продлиться до 13:00 ..." Перерыв ЧТО СДЕЛАЕТ? -- ПродлИТся... Будьте любезны, не лепите мягкий знак, абы где...
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