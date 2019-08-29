 Сенцов доставлен в московское СИЗО "Бутырка" в рамках процесса обмена, - российский "Интерфакс"

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника агентства, украинец доставлен в столицу в рамках проходящего процесса обмена.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. При этом адвокаты Сенцова эти сведения не смогли подтвердить.
Ольга Динзе рассказала, что еще вчера Сенцов получил письмо в Лабытнанги, однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня.
"Мы можем все узнать, если Сенцов ответит на наше письмо, которое тот получил вчера (28 августа. - Ред.)", — пояснила Динзе.
Если он доказал, что можно договорится о Сенцове, что для порошенко оказалось невозможным. Глядишь и о реальном перемирии можно.
Нужен закон, что каждый россиянин найденный в Украине и не пересекавший пункт пропуска, получает статус террориста. Суд принимает этот факт как доказательство и лишь устанавливает срок наказания .