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 Политика Украины
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 Сенцов доставлен в московское СИЗО "Бутырка" в рамках процесса обмена, - российский "Интерфакс"

Режиссер, украинский политзаключенный Олег Сенцов, удерживаемый Кремлем в заложниках, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка").

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, украинец доставлен в столицу в рамках проходящего процесса обмена.

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Ранее телеграм-каналы сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. При этом адвокаты Сенцова эти сведения не смогли подтвердить.

Ольга Динзе рассказала, что еще вчера Сенцов получил письмо в Лабытнанги, однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня.

"Мы можем все узнать, если Сенцов ответит на наше письмо, которое тот получил вчера (28 августа. - Ред.)", — пояснила Динзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3145235
 
   
 Топ комментарии
 
Скорее бы....Пора уже менять всех на всех. Но пусть Сенцов будет "первой" ласточкой.
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это докажет что пуйло договорился с зуйло
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СБУ, упакуйте еще с десяток кацапов, нужен обменный фонд
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Скорее бы....Пора уже менять всех на всех. Но пусть Сенцов будет "первой" ласточкой.
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Всих їх можна було давно обміняти чи викупити. Але не хочуть, лише тому, що поки вони в бутирці - у них є цінність, і на них рубають гроші. Великі й малі. А на волі з них вигода нульова.
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а як бути з тими "Участниками этой группы, предположительно действовавшей по указанию украинского «Правого сектора», следствие называет Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко, Никиту Боркина, Илью Зуйкова, Энвера Асанова и Степана Цириля. Чирний и Афанасьев к июлю 2015 года были уже осуждены, а Боркин, Зуйков, Асанов и Цириль - объявлены в розыск"
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Вы все врете, Вышинский настоящий честный журналист мы не будем ничего менять бла бла бла...
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ага, вже встрічалі надю - он чим розвернулось
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А яке відчуття було коли воно вилізло з літака..... г*споди, так провела ФСБ всім по губах - гідно ввійти в посібники по западлу. Це просто як Чєчєтов("горить вічно") висрав: как катят развєлі
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Ууууу, моряки, Сенцов. Если дельце выгорит, Зеленский уже докажет, что не зря скинули пеппу.
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это докажет что пуйло договорился с зуйло
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И это плохо?
Если он доказал, что можно договорится о Сенцове, что для порошенко оказалось невозможным. Глядишь и о реальном перемирии можно.
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Это не хорошо не плохо это капитуляция перед врагом! Сначала воры обворуют твою хату, а когда им поймают они четсно тебе половину вернут!
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нет желания с кем то из пленённых поменятся местами ?
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Ну так отдай своего сына вместо Сенцова , пусть там сидит , а мы будем рассуждать , что если его освободить , то это капитуляция ! Согласен ??
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насколько я помню, это не первый обмен, то есть раньше обмен был перемогой, а сейчас зрадой?
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беспроиграшный вариант. если Сенцов окажется типо Гади то можно сказать какой нехороший Пепа слепил с Сенцова мученика, вы же и скажите.
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Ну это петруха отдал за одну гадю двух ГРУ-шников. Ещё и медведчука попиарил.
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СБУ, упакуйте еще с десяток кацапов, нужен обменный фонд
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так в ВР заходишь и пакуешь всю "Слугу народа"! Можно еще за "жиддя" прихватить и половину партии Порошенка!
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"Азов" сьогодні одного іхтамнета захопив у полон.
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взяти б оту бутирку і **здонути всьому милому кацапському народу по тупій довбешці!
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Все залежить тільки від керівництва московитів.Але щось не віриться,що вони би просто так обмінювали,думаю ще щось виторгували для себе.
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Г8, зняття санкцій, номінація ***** на нобєля по миру. Крим оставят в качєствє бонуса. А за дамбас затянут всю Україну в тайожний саюз
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qob Я думаю.що спочатку вони хочуть,хочаби послаблення санкцій.Донбас нам засунути,але на своїх умовах і щоб Україна його відновлювала сама.Вже потім це може привести до дуже поганих наслідків.
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***** мало відпустити моряків ще раніше в обмін на парє. За наших бранців говорять постійно на всіх рівнях в тому числі і на г7. Так що приписувати заслугу зє якось не доречно
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Та да , не дай бог , Пепо остался бьі на второй срок , Сенцов так и сгнил бьі в солнечной Лабьітнанге. Имхо
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Кошмар что рашисты из человека сделали. Если бы не знал то можно было подумать что ето фото из фашистского концлагеря 1943 года
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А он разве не сам голодовку объявлял ?
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Хочеш з ним помінятися? Тільки ТАМ компа нема...
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в рамках процесса обмена? ))) нет. вчера озвучено-в рамках больших договоренностей. обмен, снятие санкций с рашки, амнистия по бамбасу, особый статус, выборы, Украина-федеративное государство. про АРК забыли навсегда. за такой ход в 2014 можно было еще 100 ярдов получить, и бесплатный газ лет на 20. тут из песни слов не выкинешь, "путен всех переиграл".
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***** забрав Крим та тероризує Донбас, а після обміну Сєнцова та ше якоїсь наді мордор приймуть в Г8, знімуть санкції, забудуть той Крим а ***** номінують на нобеля по миру
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При Порошенко заарештували Вишинського, як відповідну дію. І для обміну.
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Интересно ка Пу объяснит такой прогиб перед ЕС/США.
Нужен закон, что каждый россиянин найденный в Украине и не пересекавший пункт пропуска, получает статус террориста. Суд принимает этот факт как доказательство и лишь устанавливает срок наказания .
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