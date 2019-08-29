 У меня нет персонального конфликта. Я считаю, что дуализм нам не нужен, - Кличко о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

Об этом мэр рассказал в кулуарах ВРУ, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"У меня нет персонального конфликта. Я отстаиваю интересы киевлян... Считаю, что дуализм нам не нужен... Я не отстаиваю должности. Но считаю, то, что происходит - это не децентрализация, а централизация", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал. ВИДЕО

На уточняющий вопрос о том: будет ли общаться с Главой Офиса президента Андреем Богданом, который, инициировал его отставку, Кличко сообщил, что "уже уезжает из парламента".

Также мэр Киева напомнил, что обратился в КСУ относительно разъяснения о правомерности занятия должности мэра и главы КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

Также на Цензор.НЕТ: Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.