 Воины "Азова" отбили атаку оккупантов под Горловкой: уничтожены четыре наемника РФ, один захвачен в плен

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Подвиг бойцов "Азова". Сегодня ночью, 29 августа, российские оккупационные войска осуществили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Однако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа полка Нацгвардии "Азов" обнаружила подразделение российских оккупационных войск. В ходе короткого боя 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото- и видеофиксация попытки нарушения российскими войсками Минских соглашений и условий прекращения огня.
С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", - написал он.
Нащо лізти у складі ДРГ, коли можна заїхати через вокзали та аеропорти без проблем.
Нема ж ні віз, ані закритих кордонів.
Причому опинитись можна одразу в столиці
Юрий Шулипа Юрист, директор международной ассоциации "Институт национальной политики"
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Ознакомьтесь, осмыслите и ужаснитесь, чего лишили Украину минские договорняки и в чем состоит опасность их безальтернативности
Почему некоторые «западные лидеры» не воспринимают Украину как самостоятельный субъект международного права? В чем состоит основная причина «зрады» последних пяти лет?
Формирование информационного дискурса о политических событиях во многом зависит от того, какие правовые позиции по отношению к ним занимает государство. Оказывается, что причины всех этих бед стоит искать, прежде всего, в своей стране.
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Приведённый ниже правовой анализ сложившейся общественно-политической обстановки объясняет, почему не соблюдаются минские договоренности, не будут соблюдаться, и напротив - использоваться агрессором для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине. Что необходимо сделать Украине, чтобы перестать быть объектом более крупных политических игроков, нужно начать реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику, основанную на нормах международного права и защите национальных интересов Украины.
Изначально, проблема началась с того, что после аннексии Россией АР и военной оккупации российскими оккупационными войсками и незаконными вооруженными бандформированиями, вступив в должность президента Украины Петр Порошенко, вопреки императивным требованиям пунктов 19, 20 статьи 106 Конституции Украины, Законов Украины «Об обороне», «О правовом режиме военного положения», Устава Вооруженных Сил Украины, не реализовал целый ряд основных правовых и дипломатических мер, а именно:
а) введение военного положения;
б) проведение дипломатических переговоров в Совете Безопасности ООН на основании статьи 39 Устава ООН и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года для решения вопроса о признании Российской Федерации страной-агрессором;
в) инициирование международного формата урегулирования военного конфликта на востоке Украины и деоккупации временно аннексированной Россией АР Крым на базе Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (далее Будапештский меморандум).
Наличие в Украине условий для необходимости введения правового режима военного положения подтверждаются положениями Закона Украины 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»; ряда Постановлений Верховной Рады Украины, в частности: «Об обращении Верховной Рады Украины к государствам-гарантам согласно Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия» от 28.02.2014 №831-VII; «Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам государств - гарантов безопасности Украины и международных организаций» от 02.03.2014 № 845-VII; «Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором» от 27.01.2015 № 129-VIII, и других.
Согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа. При этом правовой режим военного положения, является единственным прямым способом защиты территориальной целостности Украины и одновременно предусмотренным правовым механизмом преодоления агрессии и угроз территориальной целостности, а не так называемые: Антитеррористическая операция; Операция объединённых сил и пр.
Требования Закона определены в императивной форме.
Статьёй 1 Закона Украины «Об обороне Украины» под вооруженной агрессией считается «вторжение или нападение вооруженных сил другого государства на территорию Украины, а также оккупация или аннексия части территории Украины», «блокада портов, побережья или воздушного пространства, нарушение коммуникаций Украины вооруженными силами другого государства» (абз. 4 - 5).
Несмотря на требования статьи 4 названного закона, предусматривающего отпор вооруженной агрессии против Украины, предусмотренные ею действия не осуществлены.
Закон предусматривает, что: «в случае вооруженной агрессии против Украины или угрозы нападения на Украину Президент Украины принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, введения военного положения в Украине или отдельных ее местностях, применения Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, подает его Верховной Раде Украины на одобрение или утверждение, а также вносит в Верховную Раду представление об объявлении состояния войны».
Согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» предусматривается эвакуация мирного населения в случае наличия угрозы, размещения населения государством, дополнительные меры поддержки за счет государства.
Чего лишилась Украина благодаря безальтернативности Минска?
Отсутствие юридически определенного состояния, согласно Уставу ООН, не позволяет Украине обращаться с просьбой о: коллективной самообороне, предоставлении полномасштабной военной помощи, обращаться в международные судебные инстанции по возмещению убытков Россией после завершения войны.
В частности, согласно статье 51 Устава ООН, в случае введения правового режима военного положения Украина будет иметь право на оборону, в том числе коллективную. С позиции международного права, никто не может предоставить Украине военную помощь, потому что если на ее территории не война, вызванная агрессией другого государства, тогда - гражданская война или гражданский конфликт), куда никто не имеет права вмешиваться извне. Именно поэтому на формулировке «внутренний гражданский конфликт в Украине» настаивает Путин - оно отсекает возможности предоставления Украине военной помощи, в том числе - оружия, и в том числе - от США.
Таким образо