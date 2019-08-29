 Воины "Азова" отбили атаку оккупантов под Горловкой: уничтожены четыре наемника РФ, один захвачен в плен

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Подвиг бойцов "Азова". Сегодня ночью, 29 августа, российские оккупационные войска осуществили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Однако во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа полка Нацгвардии "Азов" обнаружила подразделение российских оккупационных войск. В ходе короткого боя 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, произведена фото- и видеофиксация попытки нарушения российскими войсками Минских соглашений и условий прекращения огня.

С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", - написал он.

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