 К рассмотрению Радой подготовлены 465 законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию, - Стефанчук

"465 – это не (количество подготовленных. – Ред.) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию Украины, он отметил, что "очевидно, сказалось утомление".

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Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.