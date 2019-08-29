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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Стефанчук Руслан (71)

 К рассмотрению Радой подготовлены 465 законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию, - Стефанчук

Новый состав Верховной Рады готов рассмотреть 465 подготовленных законопроектов, в их число входят изменения в Конституцию Украины, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"465 – это не (количество подготовленных. – Ред.) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию Украины, он отметил, что "очевидно, сказалось утомление".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук. ВИДЕО

Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145227
 
   
 Топ комментарии
 
Жирная свыня включила заднюю...после того как ее мордой в дерьмо макнули после вчерашнего заявления....
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за 28 років ще такого упітаного слуги народу в Раді не було. боров-рекордсмен, технічні характеристики цього кнура варто занести в книгу рекордів України
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У Свинарчука - Стефанчука ещё брательник боров пролез в Раду, а также слонёнок Юзик с 95 квартала. Как они втроём будут делить двойное кресло Звягильского?
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начинается второй этап капитуляции Украины
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Если снять неприкосновенность с депутатов и сократить их количество до 300 - нападьйот путенг. К рассмотрению Радой подготовлены 465 законодательных актов, в том числе изменения в Конституцию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3475
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причем тут количество депутатов к нападению? Или у тебя IQ ниже 27 и я не понимаю?
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Бедная Конституци Украины всякие постно ожиревшие хари свои ручонки опять стали протягивать к ней..... эй..вы шобла зеленая.... те кто протягиват ручонки.... потом протягивает ножки.. это аксиома....
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порохоботи, то доляр вже по 50 грн і російські танки під Львовом?
чи таки забрехалися тому півроку? До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3074 До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6768
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Мародер обіцяли доляр і по 100.
Знов слова не дотримали...
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Жирная свыня включила заднюю...после того как ее мордой в дерьмо макнули после вчерашнего заявления....
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Так жирную свинью макнули мордой в дерьмо три раза. Два раза на двух турах президентских выборов, и один раз на парламентских. А заднего хода она не даёт - её дерьмо подпирает, которое свинья оставляет после себя.
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Не...жирнее этого зеленого свинарчука никого нет.....
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Хворі діти, які не дочекались "лікарні майбутнього", як і грошей, викинутих не на ліки, а на прожект - не раділи. Не дочекались.
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В дерьмо мокнули нас всех, включая вменяемых людей не голосовавших за клоуна.
Ответьте мне на 1 единственный вопрос: Кто автор всех этих законопроектов, если зепутаты только приняли присягу и дупля не отбивают в законотворчестве, а у клоуна тупо не было времени на подготовку даже 1 законопроекта?

И так между делом напомню, что согласно ст 93 Конституции, правом законодательной инициативы принадлежит только: Президенту Украины, народным депутатам Украины, Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
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Тут есть еще и другой вопрос.....за что они сегодня собрались голосовать...если ни один из законопроектов не зарегистрирован в раде...?? Соответственно с ним никто не ознакомлен и не читал его....
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Есть еще и третий вопрос: умеют ли эти дебилы читать?!
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На самом деле попахивает нарушением регламента!
Сначала, законопроекты добавить в регламент ВР, а это невозможно, пока не будет спикера...., а спикера не будет, пока не будет оффициально сформирована коалиция и правительство!!!
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Закон 1. Все Члены коМанды ЗЕ должны уметь членом играть на рояле
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за 28 років ще такого упітаного слуги народу в Раді не було. боров-рекордсмен, технічні характеристики цього кнура варто занести в книгу рекордів України
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У Свинарчука - Стефанчука ещё брательник боров пролез в Раду, а также слонёнок Юзик с 95 квартала. Как они втроём будут делить двойное кресло Звягильского?
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Ну почему же был - Звягильский. Но ребята, не надо обсуждать физические недостатки человека и не только этого, но и других, это может быть и результат болезни.Полезнее будет дискуссия, критика умственных способностей. Оценивать будем по делам.
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більше не буду, я просто констатував факт
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это он немного на диету присел кушает исключительо украинцев....
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порохоботи на чолі з нусом і гаєм докотились до захисту Авакяна-рюкзаковича...(
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ваш полет "мысли" анализ и осмысление прочитанного просто поражает!вы где позвольте вас спросить учились? хочу учителю вашему в глаза посмотрть,или вы от природы такой?
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він попав у гравітаційне поле телевізора і втратив звязок з реальністю
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читаю. Гай:


Завтра в Україні почнеться диктатура..


Після усунення Авакова.. До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3935

порохоботи,свою гнилу демагогію і спробу 'колективного наїзду' засуньте собі в дупу ! )
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Гай вже довший час -це 'пекельна суміш' перебріхування,'зради'та демагогії (
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воевал рядом с ним?или так,гамно на вентилятор подкинуть?
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Честно говоря, после 2018 года, того, кто предложит менять Конституцию Украины надо убивать на месте.
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Вбий себе сам, мародерівцю. Бо народ допоможе.
А Україна вимагає змін на краще - і вона їх отримає.
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Не пускають - значить є причини. Коли пишуть "по газонам не ходити" - цьому теж є причини. Хоч перелік їх і не вказаний. Не можна - і все.
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ваше умственное развитие не позволяет вам судить об элементарном-"значит есть причины" какие могут быть "причины" неозвученные кстати в демократическом государстве для СМИ?
отдохните писатель,и мой совет-больше читайте
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Ваше умственное развитие не осилило даже табличку на газоне. Где уж ожидать понимания правил безопасности, установленных соответствующими документами.
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сегодня только по пригласительным)) ведь начало новой,светлой эры расцвета и справедливости начинается)) а желающих рукоплескать и слезы умиления пускать слишком много))
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поки що виглядає на те ,що Герхард-ольгінський провокатор..Оцінюючи його "творчий здобуток".. вже майже автоматом викидаю його на..уй у спам..
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Роман Москаль

@RomanMoskal70

·12 ч

Пишуть, що нова Верховна Рада України
@verkhovna_rada
планує внести 465 змін до Конституції #України.
У США за 200 років до Конституції США було внесено 27 змін.
Переможці парламентських виборів в Україні просто не розуміють правову природу Основного Закону України.
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навіть зняття недоторканості необхідно проводити через Конституцію.
Особисто я би Конституцію скоротив до Преамбули і більше не рухав )

КС теж.. До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1419
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ага.... - Преамбулы вполне достаточно....
Можно заголовок просто....., я вот сходу придумал....
"Конституция Украины регламентируется законными и подзаконными актами принятыми Правительством Украины" - (прилагаются)...
Точка...
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це взагалі-то "за замовчанням".


5 стран без Конституции


1. Великобритания

Великобритания не имеет конституции. Конституция Великобритании - некодифицированная конституция, состоящая из законов, прецедентов и конституционных обычаев Великобритании, которые определяют порядок формирования и полномочия органов государства, принципы взаимоотношений государственных органов между собой, а также государственных органов и граждан. В стране нет какого-либо единого документа, который можно было бы назвать основным законом страны. Нет даже
точного перечня документов, которые бы относились к Конституции.

2. Канада

Конституции в Канаде тоже нет. Канадская Конституция - это не единый юридический Акт, а, скорее, понятие, которое обозначает и объединяет важнейшие законы в Канаде. Конституция Канады состоит из: Акта о Канаде 1982, актов и приказов, указанных в его приложении (включая Конституционный акт 1982), и каких-либо поправок к этим документам. Фактически последние включают в себя все британские законодательные акты, предшествующие Акту о Британской Северной Америке или изменяющие его

3. Израиль
В формальном варианте Конституция в Израиле отсутствует. Роль Конституции государства Израиль выполняет, так называемый, свод «Основных законов», в котором регулируется и демократичный характер израильского государства и парламентская власть, а также все основные законы.

4. Новая Зеландия

Конституция Новой Зеландии - некодифицированная конституция, состоящая из ряда статутов (актов парламента), Договора Вайтанги, распоряжений Исполнительного Совета, жалованных грамот, решений судов и неписаных конституционных обычаев. В конституции Новой Зеландии нет ни одного высшего документа или высшего закона.

5. Швеция
Шведская конституция состоит из четырех актов:

Акт о престолонаследовании, одобрен риксдагом( однопалатный парламент Швеции)
Акт о свободе печати
Акт о форме правления
Акт о свободе выражения взглядов
Акт о риксдаге 1947 года занимает промежуточное положение между основным законом и обычным статутным правом. Акт о форме правления является самым важным конституционным документом. Он вступил в силу в 1975 году, сменив Акт о форме правления от 1809 года.

6. Сан-Марино
Хоть конституция Сан-Марино считаеться одной из самых старых письменных Конституций в мире (8 октября 1600 года), но конституцией она как-такой не является. Конституция Сан-Марино состоит из двух нормативных актов - Законодательного статута республики Сан-Марино и Декларации прав граждан и основных принципов государственного устройства Сан-Марино.
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465 (!) млять и хто ж это такой плодовитый и трудолюбивый, хто ж это ночей не досыпал,
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Мне тоже хотелось бы увидеть, кто примет на себя авторство. Нужно понимать, что такой объем законопроектов невозможно создать за несколько месяце даже имея пару десятков юристов которые только этим и будут заняты. ВыводЖ законопроекты старые (наверняка рыговские), но не приняты по каким либо причинам, в т.ч. политическим
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Эпоха бедности судя по всему закончится попизже(с)...а вот эпоха гласности закончилась уже сегодня.... До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 590
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ага...
и быстро так...
и кто принял решение ХЗ..
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Ну що ж - є заявка на кардинальні, серйозні зміни, яких незалежна Україна гостро потребує вже майже 30 років...
Але поки що це лише заявка. Всі пам'ятаємо "потужні реформи" мародера, метою яких було "жити по-новому" так, щоб жити по-старому... І у мародера це вийшло - все ж таки досвід загрібання до себе і під себе - великий...
Побачимо, як з наслідками януковсько-порошенківського валу брехні і крадіжок справиться Зеленський з командою...
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ВАМ к врачу надо!у вас память короткая,вы только "мародера" помните-"янукович мой президент!"?
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ВАМ к врачу надо!у вас память короткая, вы не помните, как Ющенко поставил Януковоща премьером, а потом, зная о своём околонулевом рейтинге, рекомендовал вора в президенты, словами "з Януковича ще можна зробити українця, а з Тимошенко - ні".
Вы также не помните, что порохло было во всех властях, занимая КЛЮЧЕВЫЕ должности: Секретарь СНБО, Министр экономики, Министр иностранных дел, Глава наблюдательного совета Нвцбанка, для чего ПЯТЬ РАЗ сменило ЧЕТЫРЕ партии:

СДПУ(о) (1998-2000)
Партия регионов (2000-2001)
Европейская солидарность (2001-2005, с 2019)
Наша Украина (2005-2010)
-------
И всё это время Украина катилась и катилась вниз, нищала, теряла потенциал...
А ********* приобретало!
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вы к врачу все таки сходите(навязчивая идея признак психического растройства как минимум) и факты факты бла бла бла
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Тебе ніхто й лікувати не буде - ти цінніший як перегній.
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шоу для Зе білят. спершу регламентний комітет, далі голосування, далі відправлення до кс, і лише після висновків мін.300голосів для внесення змін в тіло конституцію.тож часу може зайняти і півроку. але Зе білята як правило не дружать ані з правом, ані зі здоровим глуздом.тому З*їдять і не подавляться.
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Во всем виновата Конституция Украины кто б ни пришел к власти все пытаются что то нахимичить с Конституцией Ребята а Вы не пробовали просто по ней жить или слабо До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4422
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